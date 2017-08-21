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Все про:Меркель (1465) Шредер (22) Роснефть (17)

 Я не думаю, что это нормально, - Меркель раскритиковала Шредера за выдвижение в совет директоров "Роснефти"

шредер

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что не намерена заниматься бизнесом после окончания своей политической карьеры, и подвергла критике планы бывшего канцлера Герхарда Шредера войти в состав совета директоров компании "Роснефть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я не думаю, что то, что делает Шредер, нормально", - сказала германский канцлер в интервью немецкой газете Bild. При этом она добавила: "Я не намерена занимать какой-либо пост в бизнесе, когда закончу выполнять свои обязательства в качестве канцлера Германии".

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.

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При этом в интервью швейцарской газете Der Blick он заявил, что не располагает информацией о том, почему в "Роснефти" решили предложить ему побороться за этот пост.

В общей сложности на занятие должности в совете директоров "Роснефти" претендуют семь кандидатов. Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.
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Но это не запрещено минскими ... Фрау Меркель должна бы понимать
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