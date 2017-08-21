EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  2006  36
Все про:посол (1165) Путин (24152) Россия (71923) США (13255)

 Путин сменил посла России в США

россия сша

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Поездки в США - это вещь, которая касается точно не миллионов россиян": В Совфеде РФ предложили зеркально ответить на ограничения в выдаче американских виз

Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел России. Президент РФ также освободил Сергея Кисляка от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк официально закончил миссию в Вашингтоне 22 июля.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Хорошая кандидатура": послом РФ в США может стать экс-замминистра обороны Антонов, находящийся под санкциями ЕС. ФОТО

28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны России Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД РФ, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Анатолий Антонов заместителем министра обороны был с февраля 2011 года по декабрь 2016-го. С 2015 года Анатолий Антонов находится в санкционном списке Евросоюза.

Смена посла произошла на фоне сегодняшнего очередного обострения между США и РФ. В Вашингтоне приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Источник: /n452473
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не виправдав "довіри"- не того Трампа вибрав??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а этого хуйло на сайберии сгноит в концлагере.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очередные реформы для улучшения жизни россиян
ахахахаххахахаха. пути себя не желет все россиянцев спасает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно -- устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так читается. что путин сменил посла в США. То есть, путин посол в США.Вот бы был сюрприз !!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чувак из санкционного списка. Вопрос - будут ли приняты его грамоты Тармпом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Передостанній крок перед розривом дипломатичних стосунків. Десь так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его вообще не пустят на порог США по идее хуйло нарывается на скандал, как с Самойловой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А он в списках ЕС и Канады..в штатовском вроде нету.Было бы интересно посмотреть, если б европейцы не пропустили самолет с этим поцем на борту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И на такой ноте переговоры США и россии в Минске? Результат предугадать не сложно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дипкорпус Раиссии совещается по поводу симметричного ответа Америге...
Путин сменил посла России в США - Цензор.НЕТ 6491
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем, оно нам нужно,что там хуйло сменило на недоимперии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А-а-а! Вот он ассиметричный ответ!!! Вот как мы пендосам отомстили за приостановку виз!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю.Не буваю там.А сру ресурси не читаю-жахають вони мене. Та й можна підхопити не виліковну хворобу
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Здравствуйте, это компания «*******», генеральный директор. Зачем вы послали моего заместителя?
- Здравствуйте, это банк «****». Я могу послать и вас, если вы на этом настаиваете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там нєх*уй думати совєцкого дебіла поміняли на совєцкого дебіла
 показать весь комментарий
Ответить
 
лучше бы он себя уволил с поста президента эрэфии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карлик не только послов как перчатки меняет а и жен тоже,вроде как женился по новой,вобщем будет что вспомнить в Гааге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь там будет в одном лице и посол, и вахтёрша, и кот-мышелов...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если он под санкциями,то в США его не пустят...и не будет в Америке кацапского посла -как и у нас его нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Антонов в санкционном списке ЕС и в штаты ему автоматом доступ запрещен. Поэтому большая вероятность, что США не примет верительных грамот от Антонова. Хуйло может получить еще один пинок в спину...
 показать весь комментарий
Ответить
 
бордель есть бордель, как рентабельность падает сразу персонал меняют, а не манеру поведения, для москалей это норма, их хоть в красно-савецкий покрась, хоть в коричнево-рашистский, а все равно орда ордою, горбатого могила исправит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин сменил посла России в США
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти