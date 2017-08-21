 Путин сменил посла России в США

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел России. Президент РФ также освободил Сергея Кисляка от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк официально закончил миссию в Вашингтоне 22 июля.
28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны России Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД РФ, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Анатолий Антонов заместителем министра обороны был с февраля 2011 года по декабрь 2016-го. С 2015 года Анатолий Антонов находится в санкционном списке Евросоюза.
Смена посла произошла на фоне сегодняшнего очередного обострения между США и РФ. В Вашингтоне приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Источник: /n452473
2006 36
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ахахахаххахахаха. пути себя не желет все россиянцев спасает
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- Здравствуйте, это банк «****». Я могу послать и вас, если вы на этом настаиваете.
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https://www.youtube.com/watch?v=Pau62cOeMYU
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