 День Независимости становится более важным праздником, чем Новый год и Рождество, - Порошенко

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал, открывая корпус детской областной больницы в г. Кропивницкому Кировоградской области, где он находится с рабочим визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"День Независимости год от года становится все большим праздником, даже более важным, чем Новый год, Рождество и Воскресение. Потому что он знаменует повторное наше рождение, воскресение наших мечтаний и новизну нашего государства", - сказал Порошенко.
По его словам, за последний год в Украине произошли чрезвычайно важные события - 11 июня 2017 года украинцы получили право на безвизовый режим с ЕС. Несмотря на безумные усилия РФ не допустить ратификации соглашения между Украины и Евросоюзом, этот документ был ратифицирован, добавил Президент.
"Кроме того, 26 год Независимости важен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной. Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременной оружия. Это - закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Курской, Белгородской и других областях. Мы преодолели эти вызовы", - подчеркнул Глава государства.
По словам Порошенко, власть после блокирования Россией в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса, смогла обеспечить восстановление экономического роста.
Он убежден, что положительную динамику удастся сохранить.
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І не для душі, а задля Духу! Різницю відчуваєш?
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Достатньо подивитись на Одесу-як святкували раніше і тепер.
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А я дуже радію з того, що це свято тепер чи не найголовніше.
Не розводь далі безприкметну дискусію.
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https://youtu.be/tdSqcpQkccg
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Что то он несет абсолютно не в ту сторону. паРашка по сей день является номером один во внешней торговле Украины. только с начала года оборот торговый увеличился на 22,4%.
Вот не стыдно так откровенно врать, или эЛОХторат и не такое схавает.
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А заперечувати наочне то або не с повна розуму треба бути, або падлюкою, яка бреше людям.
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ьля як так брехати можливо?
ПОСТІЙНО!
так,це їх національна риса ..............брехати, красти,нищити цілу націю
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21 августа 2017, 13:22
Пигалица с прокурорским прошлым учит нас духовности, дочь Пескова опекает судостроение, Путин рассказывает историю болезни Шуберта... Мы все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота. Это невозможно комментировать, и шутить про это бессмысленно.
Разве что (в связи с "профессиональной женской средой", введенной в оборот нашим державным пошляком). вспомнить стишок Игоря Можейко (того самого, в книжном миру - Кира Булычева):
"В мире маленьких людей
Очень много есть бля*ей.
И бывают эти бля*и
Реже тети, чаще - дяди."
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а ти визнав війну війною? визнав москву окупантом, торгаш?
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18 августа 2017, 10:02
На телеканале "КП" 14.08.17 вышло большое интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которое у нее взял сотрудник этого СМИ Роман Голованов. Война на уничтожение, которую вот уже несколько месяцев ведет Поклонская с фильмом "Матильда", постепенно перерастает в борьбу с некоторой частью путинского истеблишмента, в чьи планы не входит становиться заложниками вполне уже карикатурного персонажа, окончательно сбрендившего на почве крымнашизма и впавшего в сектантство царебожия, от которого РПЦ шарахается как чёрт от ладана.
Одним из главных объектов атаки Поклонской в этом интервью стало министерство культуры, которое возглавляет другой патриот и крымнашевец, Мединский. "Министерство культуры выдало фильму ("Матильда" - И.Я.) прокатное удостоверение в нарушение всех норм. Почему?" - многозначительно спрашивает царебожница Поклонская. И при этом всем видом показывает, что тут и вопроса никакого нет: Минкульт заодно со святотатцами и очернителями, умыслившими погубить Россию путем нападок на память святого царя-искупителя.
Претензии депутата Поклонской к режиссеру Учителю носят многоплановый характер. Фильм Поклонская, естественно, не смотрела, но знает о нем все, включая биографии актеров. Больше всего персональных претензий к исполнителю роли Николая Второго, к немецкому актеру Ларсу Айдингеру, которого Поклонская упорно называет "порнографическим актером".
В весьма обширной фильмографии артиста одного из лучших европейских театров "Шаубюнке", Ларса Айдингера, есть одна работа, на основании которой в убогом мозгу Поклонской могла укоренилась мысль о том, что Айдингер "порнографический актер". Вероятно, это второстепенная роль печатника Амоса Кводфри в фильме британского режиссера Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания". Это фильм о серии работ голландского гравера Хендрика Гольциуса,жившего в конце 16 - начале 17 веков. По поводу того, где проходит граница между эротикой и порнографией, Питер Гринуэй высказался в интервью телеканалу "Россия 1", также как и Поклонская крайне озабоченному проблемами нравственности и целомудрия. "Когда я был маленьким", - вспомнил режиссер Гринуэй, - "моя бабушка прикрывала ножки рояля, поскольку оставлять их открытыми считала непристойным". Полагаю, что многие поборники нравственности в России, из тех, что требуют надеть трусы на статую Давида, охотно приняли бы бабушку Гринуэя в свои ряды, если бы старушка дожила до наших дней.
Оккупировав Крым и развязав войну против Украины, Путин был вынужден опираться на тех граждан Украины, которые, если употреблять наиболее деликатные выражения, не отличаются высоким уровнем интеллекта и моральных качеств. Преобладание подонков и дураков среди тех жителей Крыма, которые помогали России аннексировать эту часть Украины, создало путинскому режиму определенные проблемы, которые разрастаются и с каждым днем становятся все острее. В одну из таких проблем постепенно вырастает Наталья Поклонская, "героиня Крымской весны", которая, получив за свои крымские "подвиги" депутатство и став политиком общероссийского масштаба, совершенно потеряла представления о реальности.
В интервью телеканалу "КП" Поклонская все время говорит о себе в третьем лице: "все гордились Поклонской", "Поклонская вам что должна делать? Молчать? Поклонская молчать не будет!", "у Поклонской есть офицерская честь" и т.д. Такое обращение к себе в третьем лице свидетельствует о серьезной деформации личности.
То, что депутат Поклонская сегодня стала главным спикером секты царебожия, создает некоторые проблемы для РПЦ, которая строго следит за сохранением своей монополии на мракобесие, а потому осуждает всех, кто мракобесничает на свой лад. Идея царя-искупителя, суть которой в уподоблении Николая Второго Христу прямо противоречит доктрине РПЦ, гласящей, что искупитель у нас один, а Николая Второго РПЦ велит почитать лишь за мученическую смерть и ни за что другое. Почему святым назначили только Николая, а Павла Первого и Александра Второго, которых отправили на тот свет тоже весьма неприятными и вредными для здоровья способами, святыми не назначили, спрашивать бесполезно. Так же как и выяснять, почему в святые произвели одного из самых мерзких царей династии Романовых, получившего в народе вполне заслуженное прозвище "Кровавый", обрушившего свою страну в результате собственного идиотизма, выразившегося в том числе во втягивании этой страны в совершенно ненужную ей Первую мировую войну, а в частной жизни развлекавшегося бесчисленными убийствами собак и кошек. Тем более все эти вопросы бессмысленно задавать Поклонской, которая бегает всюду в портретами своего кумира и потешает народ сообщениями о том что его бюст замироточил.
В интервью "КП" Поклонская привела еще один важный резон почему "Матильду" ни в коем случае нельзя выпускать на экран. Дело в том, что, как ей сообщили ее корреспонденты из Донецка, в этом случае Донецк немедленно захватят бандеровцы. Письмо донецких товарищей Поклонская зачитала в эфире. "Мы в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, мы берем икону святого Николая - искупителя и безоружные идем к вооруженным бандеровцам. И они ничего не делают!".
Эта фраза вызвала приступ такого бешенства у Владимира Соловьева, что он орал и плевался большую часть своей программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ". "Поклонская призывает армию "ДНР" разоружиться и защищаться иконами Николая Второго!?" - вопли Соловьева разрывали эфир добрых сорок минут. - "Кто ты, запрещать мне смотреть кино?" - взывал Соловьев. - "Какое ваше дело, что я смотрю?".
Поклонская ведет себя как отвязавшаяся корабельная пушка, которая перестала слушаться канониров и принялась кататься по палубе, ломая корабельную утварь и стреляя во все стороны. Калибр этой пушки невелик, поэтому путинский корабль она разрушить не сможет. Но на беду путинского режима, он производит такие отвязанные пушки постоянно и в индустриальных масштабах, причем, некоторые из них вполне в состоянии причинить серьезный вред ему самому.
Самой опасной в мире отвязавшейся пушкой является сегодня КНДР. Это "орудие" совместного советско-китайского производства, сооруженного в процессе корейской войны в 50-е годы прошлого века. США честно пытались помешать созданию этого монстра, положили на это дело жизни 38 тысяч своих военных, но смогли добиться лишь того, что в монстра превратилась лишь треть Кореи, а две трети стали вполне нормальной страной. Китай ради создания КНДР угробил 390 тысяч своих граждан (по другим данным - около миллиона). СССР вложился в данный алхимический эксперимент поставками военной техники и направлением в Корею 26 тысяч журналистов ТАСС, которые, по странному совпадению все умели управлять либо боевым самолетом МИГ-15, либо зенитными установками. Одним словом, советско-китайский эксперимент, пусть частично, но удался. Монстр вырос и стал все больше проявлять самостоятельность. Обзавелся ядерным оружием и в данный момент усиленно ищет способ докинуть его куда-нибудь, где это оружие сможет убить побольше народу.
В последнее время появились свидетельства того, что такие ракеты у КНДР либо появились, либо появятся со дня на день. В мире нет ни одного эксперта, который бы считал, что индустрия по производству таких ракет могла возникнуть в недрах КНДР. Гипотеза, что средства доставки ядерного оружия КНДР пытается произвести с помощью России, относятся к тем, про которые принято говорить: "некрасиво подозревать, когда вполне уверен". Тем более, что и третья страна-изгой из санкционной группы, Иран буквально только что увеличила свою ракетную программу на $ 0,5 миллиарда. Причем, такое решение иранский парламент принял сразу после визита главного российского "ястреба", Дмитрия Рогозина. В этих условиях Путину было крайне важно запутать следы, а поскольку никому из России никто в мире уже не верит, то была предпринята спецоперация под названием "ракетно-ядерный навет на Украину". Невольным участником этой операции стала газета NYT, которой некий "эксперт" сообщил о причастности Украины к поставкам ракетных двигателей КНДР. По странному
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Между Натальей Поклонской и Ким Чен Ыном есть несколько различий. Не буду их перечислять, поскольку они видны каждому. Но есть два принципиальных сходства. Оба этих человека стали теми, кто они есть в результате военной агрессии, спланированной и реализованной Кремлем. В первом случае Кремль обошелся своими силами, во втором использовал китайцев как пушечное мясо. Второе сходство в том, что и Поклонская и Ким Чен Ын в данный момент перестали слушаться своих создателей, превратились в отвязавшиеся корабельные пушки. Тот факт, что малый калибр Поклонской позволяет ей пока делать гадости в масштабе российской культуры, а юный Ким пытается нагадить на всю планету, не отменяет сущностного единства их природы.
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1)Черногория, уже член НАТО...
2)Восточный Тимор.
3Косово
4)Южный Судан
Следом будет видимо Саха-Якутия-Япония.Всё к тому идёт...
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