EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  1464  99
Материалы по теме:
Все про:День независимости (714) Порошенко (13578)

 День Независимости становится более важным праздником, чем Новый год и Рождество, - Порошенко

порошенко

День Независимости Украины - государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа, отныне имеет особое значение для украинцев.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал, открывая корпус детской областной больницы в г. Кропивницкому Кировоградской области, где он находится с рабочим визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"День Независимости год от года становится все большим праздником, даже более важным, чем Новый год, Рождество и Воскресение. Потому что он знаменует повторное наше рождение, воскресение наших мечтаний и новизну нашего государства", - сказал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост поступлений в пенсионный фонд является результатом борьбы с коррупцией, - Порошенко

По его словам, за последний год в Украине произошли чрезвычайно важные события - 11 июня 2017 года украинцы получили право на безвизовый режим с ЕС. Несмотря на безумные усилия РФ не допустить ратификации соглашения между Украины и Евросоюзом, этот документ был ратифицирован, добавил Президент.

"Кроме того, 26 год Независимости важен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной. Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременной оружия. Это - закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Курской, Белгородской и других областях. Мы преодолели эти вызовы", - подчеркнул Глава государства.

По словам Порошенко, власть после блокирования Россией в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса, смогла обеспечить восстановление экономического роста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самое тяжелое уже позади, Украина выдержала испытание, но точку невозврата мы еще не прошли, - Порошенко. ВИДЕО

Он убежден, что положительную динамику удастся сохранить.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну для него Новый Год важнее,на День Незалежності,конфеты в таких объемах не берут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но уже идут тенденции к переосмысливанию, бо говорит "становится" . Интересно, а у Мойши Петровича какой страны день независимости важнее? Той шо на футболке написана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дайош військовий парад на Новий Рік !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну якщо під нього якийсь офшорчик треба замутить... То чому б і не ідея
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бо нарешті День Незалежності став не просто датою,а народним святом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он всегда был народным праздником без указаний свыше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти помиляєшся.Раніше святкували для проформи,а зараз це свято для душі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мадам, вы раньше для проформы праздновали? Как и Порошенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ви ? Цілий день ходили у вишиванці з прапорцями та голосили гімн на весь Хрещатик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
На відміну від кацапок під українським прапорцем , дехто все життя спокійно ходив у вишиванці ... і що з того ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ксюха! Гімн не голосять, його співають. Не принижуй нікого і сама себе такими словами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В неї вже бомбануло - дивіться вище ....))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему же, Таня? Именно они, а точнее их истуканы, давно уже решают кто патриот, а кто огенд кримля. И критерий известен - угол наклона позвоночника к портрету Хряка-2. Обратите внимание кого они больше всех обгавкивают - не тех примазавшихся, кто верещал со сцены Майдана пафосные речи, а потом бегал вечером к Овощу, а тех, кто были внизу. Так что ничего удивительного
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спросите его про Майдан , он слова об этих событиях не может выдавить. Посмотрите патриотические темы на цензоре. Ни одного лайка , ни поста , ни сочувствия воинам , ничего. Ни от него , ни от его " коллег" по " ветеринарам цензора". Думаете , случайно ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не утверждал, что этот праздник у меня "для проформы". В отличие от вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я теж.Стосовно мене ви самі все вигадали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Раніше святкували дляпроформи" . Ваши слова следует понимать типа все кроме вас... ну и еще мсье Порошенко? Или кто эти загадочные Ранише?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говори за себя.
І не для душі, а задля Духу! Різницю відчуваєш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорю об'єктивні речі,а не вигадую як ти.
Достатньо подивитись на Одесу-як святкували раніше і тепер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що я вигадую? З цього місця подробніше)))) Чому така реакція? Ти вже тут достатньо дурні наговорила, може досить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобі все не так.
А я дуже радію з того, що це свято тепер чи не найголовніше.
Не розводь далі безприкметну дискусію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно и было главным. И как-только ты перестанешь реагировать на каждый коммент все прекратится. Но этот коммент - это за гранью: - " Цілий день ходили у вишиванці з прапорцями та голосили гімн на весь Хрещатик?" Это по Фрейду. Антимайдан в сердце, да, Ксюша?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня больше нет к тебе никаких вопросов. Ты уже достаточно наговорила. Бувай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только б не поймали опять диверсанта с пилой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо бы. И чтоб повесили, в назидание, так сказать, другим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапські контрсанкції. Наступний Воронеж
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя, не гневи Бога. Не трогай Рождество.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.- Дожились! -- сказал он сардонически и выдернул из подмышки перышко. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
IMXO: для меня День Незалежностi важнее чем 9 мая
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Он Санта Пэдрос,это вам соевые подтвердить могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну , судячи по кількості новорічних подарунків від ТМ Рошен - Санта Клаус , в нього , на пів ставки оформлений ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а как же Ханука?) предатель родины исторической.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они ж с Добкиным православные! Допа вон чего про себя выдал:

https://youtu.be/tdSqcpQkccg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у ПР Гордона был Бутусов недавно и рвотного рефлекса не наблюдал, так что там помазали )
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
странно а статистика говорит что экспорт в россию в этом году вырос а петя говорит обратное кто врет неужели петя??????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Статистика не врет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Кроме того, 26 год Независимости важен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной. Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременной оружия. Это - закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Курской, Белгородской и других областях. Мы преодолели эти вызовы", - подчеркнул Глава государства.Источник: https://censor.net.ua/n452495

Что то он несет абсолютно не в ту сторону. паРашка по сей день является номером один во внешней торговле Украины. только с начала года оборот торговый увеличился на 22,4%.

Вот не стыдно так откровенно врать, или эЛОХторат и не такое схавает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особисто у мене слово "регион" асоціюється з донецькими гнидами, то так до відома.

А заперечувати наочне то або не с повна розуму треба бути, або падлюкою, яка бреше людям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо он хотел бОльшего роста, но террористическая паРашка срывает все поставки.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
.... И тут Остапа понесло..... в Новый Год
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спорить беспалезна.... С А Н И Т АААА Р Р Р Ы, АууУУУУУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЛЛизинг засчитан... Вазьми чоколатку 💩....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
независимость от офшоров?
ьля як так брехати можливо?

ПОСТІЙНО!
так,це їх національна риса ..............брехати, красти,нищити цілу націю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
саме так у твоєму кацапстані на чолі з хуйлом і відбувається, а ти тут час витрачаєш...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пиши свій мордорський нік на Українській мові ,під)(у йловник ти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Севастопольський регион ,навіщо ти себе у #0ny iьeschь?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко понесло и несёт уже не первый месяц. Теперь надо ждать заявления, что он любит Украину и украинский народ больше, чем своих родителей, жену и детей вместе взятых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде как ничего страшного не сказал, но чего-то я волнуюсь за праздники на Рождество и Новый Год.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кожне з цих свят улюблені, але я на День Незалежності не можу втримати сльози, це вже не свято, а поклик душі, особливо в 2016, коли нагороджували Воїнів, дуже було важко на це дивитись, що вони пережили, через що пройшли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показать весь комментарий
Ответить
 
рвану завтра к сестричке в Киев -на парад сама посмотрю,а не по телеку)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Самый главный праздник страны впереди.Это твой импичмент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Были бы у народа деньги то и китайский праздник панды праздновали. А то с такими зарплатами и ценами скоро поминки могут будут справлять петя и гройсман с приближонным кругом барыг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы опускаемся на территорию дурного анекдота

21 августа 2017, 13:22



Пигалица с прокурорским прошлым учит нас духовности, дочь Пескова опекает судостроение, Путин рассказывает историю болезни Шуберта... Мы все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота. Это невозможно комментировать, и шутить про это бессмысленно.

Разве что (в связи с "профессиональной женской средой", введенной в оборот нашим державным пошляком). вспомнить стишок Игоря Можейко (того самого, в книжном миру - Кира Булычева):

"В мире маленьких людей
Очень много есть бля*ей.
И бывают эти бля*и
Реже тети, чаще - дяди."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не надо сюда тащить шендеровича, а то вонять начинает
 показать весь комментарий
Ответить
 
День независимости Чечни Татарии Якутии и прочих Удмуртий и Калмыкий ,совсем скоро...,зачем вам кацаПсины вонючки неправильные пчёлы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти доклав своїх рук до цієї незалежності, злодюга? Лише до геноциду і пограбунку українців- зашморг дедалі сильніше затягується
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шалом всей компании. Теперь официальным праздником будет Шабат, а магазинах Рошен начнет продаваться кошерная маца в шоколаде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
День Взятия Бастилии 14 июля каждого года Святой день для все французов.Если кто считает нет,плюньте в Харю Педофила 12 июня каждого года,ибо в этот радилась РАБссия в 1990 году и то благодаря исключительно Ельцину...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На парад В День Независимости приедут 11 министров обороны из разных стран, а на 9 мая в москву приперся только Додон... Путин не лузер, он просто - ЛОХ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
День независимости,день независимости.От кого независимости?. Где независимость? Нет независимости и не было.Тогда от России.Сейчас от госдепа и его мвф.Когда зависели от раши,долляр был по 8,газ по 1гривне, пенсия 100-150 баксов,на субсидиях сидело небольшое количество .Сейчас без кредитов мвф полная жопа,пенсия 40-50 баксов,цены и тарифы выросли в разы,основная масса населения бедные и нищие.Молодежь рыскает по белу свету в поисках лучшей жизни. Ну и че празднуем? Нет независимости и не было ее6 никогда у простого пересичного украинца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"війська рабсії на фронті..."

а ти визнав війну війною? визнав москву окупантом, торгаш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще-то День Независимости все-таки государственный праздник, а не народный или общечеловеческий как Новый год и Рождество, энтузиазм понятен, но все же не стоит заблуждаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое оно ущербное, когда оно открывает рот хочется "застрелиться"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стреляться не надо,лучше пожелай шоб он пожил в шкуре пенсионэра с пенсией 1500 гр .Тогда он глядишь и сам застрелится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОН целый день пытается засрать мозги своей ахинеей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Долбодятлы комуняцкие стоили дохляк СССР 70 лет пенсия была в том дохляке том 76 рублей,зато Батя мой имелл 22 цацки орденов медалёв всяких,за защиту дохляка от братана Гитлера....,76 рублей в месяц для покупки минтая хека и кальбасы вонючей по 2,10
 показать весь комментарий
Ответить
 
Делов мне до твоего Шефа-Хуйла с Чивокуней тут про Порошенка новость!
 показать весь комментарий
Ответить
 
1 января в пору делать обычным рабочим днем, долой совковщину из цивилизованых стран
 показать весь комментарий
Ответить
 
им, независимое от кремлевских ,корыто..а остальным ,независимые от здравого смысла тарифы, цены , и все такэ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Важнее Рождества? Охренел? Впрочем, для евреев Рождество не праздник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Селянам дохлого сссра начали выдавать паспорта в СССре дохлом аж в 1974 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще заставляли пахать в колгоспах и мало того, выделяли 8 соток земли с которых селянин должен был сдавать часть урожая, а еще молоко от коровы!За это платили 50 рублей на сберкнижку, которой можна теперь подтереться. Считай крепостные. Не ну при коммунизме точно была не жизнь, а сказка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отвязавшиеся пушки Путина

18 августа 2017, 10:02



На телеканале "КП" 14.08.17 вышло большое интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которое у нее взял сотрудник этого СМИ Роман Голованов. Война на уничтожение, которую вот уже несколько месяцев ведет Поклонская с фильмом "Матильда", постепенно перерастает в борьбу с некоторой частью путинского истеблишмента, в чьи планы не входит становиться заложниками вполне уже карикатурного персонажа, окончательно сбрендившего на почве крымнашизма и впавшего в сектантство царебожия, от которого РПЦ шарахается как чёрт от ладана.
Одним из главных объектов атаки Поклонской в этом интервью стало министерство культуры, которое возглавляет другой патриот и крымнашевец, Мединский. "Министерство культуры выдало фильму ("Матильда" - И.Я.) прокатное удостоверение в нарушение всех норм. Почему?" - многозначительно спрашивает царебожница Поклонская. И при этом всем видом показывает, что тут и вопроса никакого нет: Минкульт заодно со святотатцами и очернителями, умыслившими погубить Россию путем нападок на память святого царя-искупителя.

Претензии депутата Поклонской к режиссеру Учителю носят многоплановый характер. Фильм Поклонская, естественно, не смотрела, но знает о нем все, включая биографии актеров. Больше всего персональных претензий к исполнителю роли Николая Второго, к немецкому актеру Ларсу Айдингеру, которого Поклонская упорно называет "порнографическим актером".

В весьма обширной фильмографии артиста одного из лучших европейских театров "Шаубюнке", Ларса Айдингера, есть одна работа, на основании которой в убогом мозгу Поклонской могла укоренилась мысль о том, что Айдингер "порнографический актер". Вероятно, это второстепенная роль печатника Амоса Кводфри в фильме британского режиссера Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания". Это фильм о серии работ голландского гравера Хендрика Гольциуса,жившего в конце 16 - начале 17 веков. По поводу того, где проходит граница между эротикой и порнографией, Питер Гринуэй высказался в интервью телеканалу "Россия 1", также как и Поклонская крайне озабоченному проблемами нравственности и целомудрия. "Когда я был маленьким", - вспомнил режиссер Гринуэй, - "моя бабушка прикрывала ножки рояля, поскольку оставлять их открытыми считала непристойным". Полагаю, что многие поборники нравственности в России, из тех, что требуют надеть трусы на статую Давида, охотно приняли бы бабушку Гринуэя в свои ряды, если бы старушка дожила до наших дней.

Оккупировав Крым и развязав войну против Украины, Путин был вынужден опираться на тех граждан Украины, которые, если употреблять наиболее деликатные выражения, не отличаются высоким уровнем интеллекта и моральных качеств. Преобладание подонков и дураков среди тех жителей Крыма, которые помогали России аннексировать эту часть Украины, создало путинскому режиму определенные проблемы, которые разрастаются и с каждым днем становятся все острее. В одну из таких проблем постепенно вырастает Наталья Поклонская, "героиня Крымской весны", которая, получив за свои крымские "подвиги" депутатство и став политиком общероссийского масштаба, совершенно потеряла представления о реальности.

В интервью телеканалу "КП" Поклонская все время говорит о себе в третьем лице: "все гордились Поклонской", "Поклонская вам что должна делать? Молчать? Поклонская молчать не будет!", "у Поклонской есть офицерская честь" и т.д. Такое обращение к себе в третьем лице свидетельствует о серьезной деформации личности.

То, что депутат Поклонская сегодня стала главным спикером секты царебожия, создает некоторые проблемы для РПЦ, которая строго следит за сохранением своей монополии на мракобесие, а потому осуждает всех, кто мракобесничает на свой лад. Идея царя-искупителя, суть которой в уподоблении Николая Второго Христу прямо противоречит доктрине РПЦ, гласящей, что искупитель у нас один, а Николая Второго РПЦ велит почитать лишь за мученическую смерть и ни за что другое. Почему святым назначили только Николая, а Павла Первого и Александра Второго, которых отправили на тот свет тоже весьма неприятными и вредными для здоровья способами, святыми не назначили, спрашивать бесполезно. Так же как и выяснять, почему в святые произвели одного из самых мерзких царей династии Романовых, получившего в народе вполне заслуженное прозвище "Кровавый", обрушившего свою страну в результате собственного идиотизма, выразившегося в том числе во втягивании этой страны в совершенно ненужную ей Первую мировую войну, а в частной жизни развлекавшегося бесчисленными убийствами собак и кошек. Тем более все эти вопросы бессмысленно задавать Поклонской, которая бегает всюду в портретами своего кумира и потешает народ сообщениями о том что его бюст замироточил.

В интервью "КП" Поклонская привела еще один важный резон почему "Матильду" ни в коем случае нельзя выпускать на экран. Дело в том, что, как ей сообщили ее корреспонденты из Донецка, в этом случае Донецк немедленно захватят бандеровцы. Письмо донецких товарищей Поклонская зачитала в эфире. "Мы в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, мы берем икону святого Николая - искупителя и безоружные идем к вооруженным бандеровцам. И они ничего не делают!".

Эта фраза вызвала приступ такого бешенства у Владимира Соловьева, что он орал и плевался большую часть своей программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ". "Поклонская призывает армию "ДНР" разоружиться и защищаться иконами Николая Второго!?" - вопли Соловьева разрывали эфир добрых сорок минут. - "Кто ты, запрещать мне смотреть кино?" - взывал Соловьев. - "Какое ваше дело, что я смотрю?".

Поклонская ведет себя как отвязавшаяся корабельная пушка, которая перестала слушаться канониров и принялась кататься по палубе, ломая корабельную утварь и стреляя во все стороны. Калибр этой пушки невелик, поэтому путинский корабль она разрушить не сможет. Но на беду путинского режима, он производит такие отвязанные пушки постоянно и в индустриальных масштабах, причем, некоторые из них вполне в состоянии причинить серьезный вред ему самому.

Самой опасной в мире отвязавшейся пушкой является сегодня КНДР. Это "орудие" совместного советско-китайского производства, сооруженного в процессе корейской войны в 50-е годы прошлого века. США честно пытались помешать созданию этого монстра, положили на это дело жизни 38 тысяч своих военных, но смогли добиться лишь того, что в монстра превратилась лишь треть Кореи, а две трети стали вполне нормальной страной. Китай ради создания КНДР угробил 390 тысяч своих граждан (по другим данным - около миллиона). СССР вложился в данный алхимический эксперимент поставками военной техники и направлением в Корею 26 тысяч журналистов ТАСС, которые, по странному совпадению все умели управлять либо боевым самолетом МИГ-15, либо зенитными установками. Одним словом, советско-китайский эксперимент, пусть частично, но удался. Монстр вырос и стал все больше проявлять самостоятельность. Обзавелся ядерным оружием и в данный момент усиленно ищет способ докинуть его куда-нибудь, где это оружие сможет убить побольше народу.

В последнее время появились свидетельства того, что такие ракеты у КНДР либо появились, либо появятся со дня на день. В мире нет ни одного эксперта, который бы считал, что индустрия по производству таких ракет могла возникнуть в недрах КНДР. Гипотеза, что средства доставки ядерного оружия КНДР пытается произвести с помощью России, относятся к тем, про которые принято говорить: "некрасиво подозревать, когда вполне уверен". Тем более, что и третья страна-изгой из санкционной группы, Иран буквально только что увеличила свою ракетную программу на $ 0,5 миллиарда. Причем, такое решение иранский парламент принял сразу после визита главного российского "ястреба", Дмитрия Рогозина. В этих условиях Путину было крайне важно запутать следы, а поскольку никому из России никто в мире уже не верит, то была предпринята спецоперация под названием "ракетно-ядерный навет на Украину". Невольным участником этой операции стала газета NYT, которой некий "эксперт" сообщил о причастности Украины к поставкам ракетных двигателей КНДР. По странному
 показать весь комментарий
Ответить
 
По странному совпадению данный "эксперт" ранее работал со спецслужбами России…

Между Натальей Поклонской и Ким Чен Ыном есть несколько различий. Не буду их перечислять, поскольку они видны каждому. Но есть два принципиальных сходства. Оба этих человека стали теми, кто они есть в результате военной агрессии, спланированной и реализованной Кремлем. В первом случае Кремль обошелся своими силами, во втором использовал китайцев как пушечное мясо. Второе сходство в том, что и Поклонская и Ким Чен Ын в данный момент перестали слушаться своих создателей, превратились в отвязавшиеся корабельные пушки. Тот факт, что малый калибр Поклонской позволяет ей пока делать гадости в масштабе российской культуры, а юный Ким пытается нагадить на всю планету, не отменяет сущностного единства их природы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще по хорошему День независимости нужно переносить на дату, когда наша страна будет полностью освобождена от оккупации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
независимые государства появившиеся в 21 веке.
1)Черногория, уже член НАТО...
2)Восточный Тимор.
3Косово
4)Южный Судан
Следом будет видимо Саха-Якутия-Япония.Всё к тому идёт...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДень Независимости становится более важным праздником, чем Новый год и Рождество, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти