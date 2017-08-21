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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7408) пенсионеры (625) Пенсионный фонд (305) пенсия (1660) Порошенко (13578)

 Рост поступлений в пенсионный фонд является результатом борьбы с коррупцией, - Порошенко

порошенко

Президент отметил, что сегодня Украина демонстрирует экономический рост, что стало возможным в результате проведения решительных реформ.

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность проведения пенсионной реформы, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил на торжественной церемонии открытия нового корпуса "Кировоградской областной детской больницы" в ходе брифинга, который транслировался телеканалом "112 Украина".

"Вследствие детенизации и борьбы с коррупцией выросли поступления в государственный бюджет, которые позволили направить часть средств не только на обороноспособность, но и на повышение социальных стандартов", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с главой Пентагона будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности Украины, - Порошенко

Он напомнил, что это дало возможность поднять минимальную заработную плату до 3200 грн.

"Если растет заработная плата - точно должны расти пенсии", - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что следствием борьбы с коррупцией и уменьшения налогового давления, стал рост поступлений в пенсионный фонд.

"Это главная позиция, как и после проведения осенью этого года пенсионной реформы, которая проводится ради справедливости. Кто имеет больший стаж, то должен получать большие пенсии. Это нормально. Это правильно. Этом нет никакой альтернативы", - подытожил Порошенко.

Также президент ожидает, что его предложения относительно пенсионной реформы, которые уже были поддержаны Национальным Советом реформ, будут поддержаны и Верховной Радой Украины.
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От щось не те в цьому точно є...
Не підкажете, шановні- що саме?
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Гусары, мааалчать!
Саньку знать вредна, психика, панимаешь...
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Підкажу. Перше, що пенсії не індексувались з 2012 року, чим порушили діючий закон 1991 року. Далі коефіцієнт в новому проекті закона знижується з 1,35 до 1,0 - тобто нові пенсії знизились на третину. Далі стажзбільшується поступово до 35 років...Тобто тут слова президента не зовсім відповідають проекту закона.
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Если бы Порошенко и К* заплатили все налоги, мы бы МВФ кредиты выдавали ....
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-Подавали не то чтоб мало, но как-то… невесело.(с)
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На жаль, наш Президент такий же економіст як і борець з корупцією. Ахінею городить!
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Барыга вывел Украину на первое место по коррупции,при Овоще были на седьмом,о чем это пьяное тело булькочет?
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Как сказал Борис Джонсон, вы можете повторять эту мантру бесконечно, но мы видим, что ничего не меняется.
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Ну и тогда корова сдохнет и перед смертью забодает хозяина.
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бля....шо оно несет ? Причем тут коррупция и пенсионный фонд?!
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Щось баригу сьогодні понесло.
І все він зробив, всього вже досяг, тільки дурнуваті люди всього цього не помічають.
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Сдали в комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги - заплатите налог. Такое разъяснение выдала ГФС для граждан-резидентов Украины.
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Интересно бы узнать фамилии людей, которые создают ему эту "реальность".
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Ему надо выйти на улицу подойти к голодному и нищему пенсионеру и спросить - как дела?
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Поступления в пенсионный фонд? О чем этот поц говорит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРост поступлений в пенсионный фонд является результатом борьбы с коррупцией, - Порошенко
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