 Рост поступлений в пенсионный фонд является результатом борьбы с коррупцией, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность проведения пенсионной реформы, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил на торжественной церемонии открытия нового корпуса "Кировоградской областной детской больницы" в ходе брифинга, который транслировался телеканалом "112 Украина".
"Вследствие детенизации и борьбы с коррупцией выросли поступления в государственный бюджет, которые позволили направить часть средств не только на обороноспособность, но и на повышение социальных стандартов", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что это дало возможность поднять минимальную заработную плату до 3200 грн.
"Если растет заработная плата - точно должны расти пенсии", - сказал Порошенко.
Он также сообщил, что следствием борьбы с коррупцией и уменьшения налогового давления, стал рост поступлений в пенсионный фонд.
"Это главная позиция, как и после проведения осенью этого года пенсионной реформы, которая проводится ради справедливости. Кто имеет больший стаж, то должен получать большие пенсии. Это нормально. Это правильно. Этом нет никакой альтернативы", - подытожил Порошенко.
Также президент ожидает, что его предложения относительно пенсионной реформы, которые уже были поддержаны Национальным Советом реформ, будут поддержаны и Верховной Радой Украины.
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