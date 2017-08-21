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 Пьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве

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Злоумышленник из ревности избил и надругался над своей сожительницей. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

Сообщается, что около 5:40 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Новоукраинской лежит женщина в крови. Правоохранители сообщили врачам и выехали по вызову.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила возможных свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства. Потерпевшая, которая была без сознания, госпитализировали.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии полицейские установили, что потерпевшая - 49-летняя уроженка Кировоградской области, в столице не имела постоянного места проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем - тоже лицом без определенного места жительства, 29-летним уроженцем другого государства. По предварительной информации, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался. Избитую женщину в крови и без сознания оставил на улице.

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Начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа рассказал:

"Сначала человек рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для надлежащего документирования преступления".

За жизнь потерпевшей, у которой были множественные травмы, врачи боролись более суток, но женщина умерла. В связи с этим следователи внесли изменения в квалификации события: уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный ранее судимый за кражу, освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас ему грозит до десяти лет заключения.
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Два бомжа напились и подрались... Сколько таких случаев по Украине за сутки происходит...
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ага посодють и народ будет кормить такого парнишу.
лучше бы в АТО на передок.
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Чтобы застрелил еще несколько парней и с оружием смылся к оркам?
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29 летний уроженец другого государства... название государства является большой тайной???
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Міхаель Самуельєвіч Паніковський, людина без паспорта.
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названа причина всех проблем и это алкоголь. Все начинается с культурного пития..
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"За жизнь потерпевшей, у которой были множественные травмы, врачи боролись более суток"

На кого расчитана эта чушь? В нашей стране тебя не будут лечить, если понимают что у тебя нет денег. В лучшем случае на тебя найдут бинт и зеленку, а в худшем даже не подойдут. И тут такая благородная речевка. Более суток врачи боролись за жизнь человека без определенного места жительства. Бред! Но с другой стороны никто же не напишет, что она скончалась, потому что у нее не было денег, родственников которые занесут или властных покровителей, которые могут нажать на врачей.
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У бомжей, которые не работают, а только бухают и воруют, априори не может быть денег на лечение, а тем более "властных покровителей".
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Наступне питання риторичне - на що витрачати лікувальні ресурси: на злодіїв-бомжів чи на нормальних громадян? Відповідь ясна?
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но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном.(С)

шо только бомжей знакомят с безапеляционностью доказбазі..
ни один полковник ,прокурор или там, депутат не ознакомлен..
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Надругался это обругал площадной бранью или как?
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Хто казав, що візи в нашу країну не потрібні? Дуже як потрібні, щоб бидло трущобне із хер знає якогось зажопинська не кубрячило у Києві.
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Ну, ладно бы это произошло с жителями кончезаспы! можно бы и новостью назвать.
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Мутная статья. Если надругался - то где статья за это? Как зовут подозреваемого? Из какой страны? Такое впечатление, что еще не начав толком дело уже хотят его запутать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве
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