 Пьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
Сообщается, что около 5:40 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Новоукраинской лежит женщина в крови. Правоохранители сообщили врачам и выехали по вызову.
Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила возможных свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства. Потерпевшая, которая была без сознания, госпитализировали.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Впоследствии полицейские установили, что потерпевшая - 49-летняя уроженка Кировоградской области, в столице не имела постоянного места проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем - тоже лицом без определенного места жительства, 29-летним уроженцем другого государства. По предварительной информации, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался. Избитую женщину в крови и без сознания оставил на улице.
Начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа рассказал:
"Сначала человек рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для надлежащего документирования преступления".
За жизнь потерпевшей, у которой были множественные травмы, врачи боролись более суток, но женщина умерла. В связи с этим следователи внесли изменения в квалификации события: уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что задержанный ранее судимый за кражу, освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас ему грозит до десяти лет заключения.
6105 20
Материалы по теме: Будни полиции
"Не крути здесь е####. Я тебе деньги плачу! Фамилия?", - пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три машины. ВИДЕО(21)
Работа Киевского апелляционный хозяйственного суда приостановлена в связи с сообщением о минировании, - Нацполиция(5)
Под Киевом произошел взрыв: пострадали супруги, - Нацполиция. ФОТО(37)
Патрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО(30)
Пропустил удар в голову: в Хабаровске убили чемпиона мира по пауэрлифтингу. ВИДЕО(0)
Водитель-наркоман протаранил ворота завода в Днепре и устроил езду с препятствиями по его территории. ВИДЕО(28)
Оружие, взрывчатка и 40 тысяч доз наркотиков, - одесские правоохранители ликвидировали преступную группу. ВИДЕО(6)
Ответить
лучше бы в АТО на передок.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На кого расчитана эта чушь? В нашей стране тебя не будут лечить, если понимают что у тебя нет денег. В лучшем случае на тебя найдут бинт и зеленку, а в худшем даже не подойдут. И тут такая благородная речевка. Более суток врачи боролись за жизнь человека без определенного места жительства. Бред! Но с другой стороны никто же не напишет, что она скончалась, потому что у нее не было денег, родственников которые занесут или властных покровителей, которые могут нажать на врачей.
Ответить
Ответить
Ответить
шо только бомжей знакомят с безапеляционностью доказбазі..
ни один полковник ,прокурор или там, депутат не ознакомлен..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить