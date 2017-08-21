 В Минске началась встреча Волкера и Суркова, - МИД Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию МИД Беларуси в Twitter.
"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - говорится в сообщении.
Ранее министерство иностранных дел Беларуси подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине К.Волкера и помощника президента России В.Суркова в Минске в понедельник. "Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Как сообщил 18 августа госдепартамент США, спецпредставитель США по украинским переговорам К.Волкер отправится 21 августа в Минск, где встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.
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Встреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси(58)
Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп(67)
Горбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание(89)
Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин(103)
Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер посетил Донбасс(0)
Конфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер(57)
В Украине сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - Волкер(11)
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Появілась первая офіціальная рєакція російськой пєдєрації на пріостановку видачі віз США
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21 августа 2017 г. в 14:36
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов против мирного населения в Мариуполе и задержала ее организаторов.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что заказчиками данных преступлений являлись спецслужбы Российский Федерации, однако их сценарий разрабатывался во временно оккупированном Донецке.
Так, перевозчиком оружия и взрывоопасных веществ, как, например, гранат, мин, детонаторов, тротила и пластида был обычный местный житель, согласившийся на это за оплату в $500. Остальным соучастникам планируемых терактов и вовсе предлагали вознаграждение в $200.Большинство из преступлений должны были направить против гражданского населения, поскольку среди военных украинских мишеней террористы обозначили всего одни объект - базу полка "Азов".
http://kriminal.tv/news/tsel_mirnye_zhiteli_v_mariupole_predotvratili_seriju_masshtbnyh_teraktov_video.html
Какую религию предложат уничтожить ксенофобьі?
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16 августа 2017, 15:55
В истории с "украинскими двигателями" для северокорейских ракет главного внимания заслуживает прежде всего не сама резонансная публикация в авторитетнейшем издании США The New York Times, а реакция на эту публикацию украинцев.
Об этом пишет журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Еспресо".
Как подчеркнул журналист, в публикации американских СМИ - практически никакой конкретики, из одного предположения вытекает другое.
"Возможно, северокорейский двигатель базируется на советских двигателях. Возможно, эти двигатели были приобретены или украдены - в Украине или России, мы не знаем. Возможно, они были украдены именно в Украине, поскольку в этой стране живут бедные люди, которых просто подкупить. Возможно, дали денег охраннику склада, и он вынес необходимые двигатели. А, возможно, сотруднику конструкторского бюро "Южное". А, возможно, это происходило не в Украине, а в России. А, может быть, вообще не происходило", - напомнил он.
По словам Портникова, многих украинцев сейчас радует мысль, что благодаря скандалу "мы в центре американской политики".
"Но, к сожалению, для американского обывателя - а обывателем может быть и исследователь, и журналист - корейцы, русские и украинцы - рядовые дикари. Разве украинцы разбираются в тонкостях отношений между хуту и тутси в Руанде и Бурунди? Разве считают важным выяснить, кто на самом деле прав, а кто виноват? Разве не думают, что тот, кого бьют, тоже живет в прошлом веке? Вот и с нами тоже. Понятно, что есть "хорошие парни", которые за нас - украинцы. И "плохие парни", которые против - русские и власти КНДР. Но все они там бегают в шкурах мамонтов. Поэтому сложно предположить, что если одному из них предложили новую шкуру мамонта, он за нее не отдал ракетный двигатель. И пусть теперь докажет, что ему не нужна была шкура", - пишет Портников.
"Проблема в том, что многие мои соотечественники действительно ведут себя так, будто они - дикари. Они готовы поверить в любую ложь, которую рассказывают об их собственной стране, лишь бы эта чушь отвечала их представлениям об Украине. Еще лучше - если чушь затрагивает интересы власти, хотя в исследовании нигде не упоминаются сроки получения КНДР якобы украинских двигателей (но на их модификацию нужно было время). То, что интересы власти, интересы государства и интересы гражданина в вопросах укрепления обороноспособности страны и ее репутации совпадают, эти люди не хотят - или не могут понять. И они куда более опасны, чем любой недобросовестный исследователь или добросовестный провокатор", - заключил он.
Как сообщал "Обозреватель", ранее New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на экспертный анализ Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана утверждается, что Северная Корея смогла провести успешные испытания межконтинентальных ракет, способных долететь до США,благодаря получению через черный рынок ракетных двигателей, изготовленных в Украине.
В конструкторском бюро "Южное" отрицают свою помощь по созданию двигателя ракеты в КНДР и не исключают, что технологии были кем-то скопированы. В КБ также напомнили об инциденте 2012 года, когда двух граждан КНДР приговорили к восьми годам за шпионаж на "Южмаше".
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Можно было бы Волкеру с ними переговоры переговорить...
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И стоит густой запах жжёного вазелина и резины...
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