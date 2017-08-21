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Все про:Донбасс (15801) Сурков (171) минские соглашения (2272) Волкер Курт (44)

 В Минске началась встреча Волкера и Суркова, - МИД Беларуси

россия сша

Министерство иностранных дел Беларуси сообщает о проходящей в настоящее время в Минске встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию МИД Беларуси в Twitter.

Также читайте: Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп

"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - говорится в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Беларуси подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине К.Волкера и помощника президента России В.Суркова в Минске в понедельник. "Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер

Как сообщил 18 августа госдепартамент США, спецпредставитель США по украинским переговорам К.Волкер отправится 21 августа в Минск, где встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.




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Цікаво, про що добазаряться??? Сподіваюсь Рашку зачьотно опустят !!!)))
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гені..они не васи..они и усохшем не исчезают..
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Я вже коментував, але від комента лишився лише хрестик, над твоїм коментом!!!)))
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Асланбеку Суркову Курт Волкер сделает последнее предложение, мирно убраться из Донбасса, Крыма Приднестровья. Если последует отказ, то Украине США поставят очень серьезное оружия включая: бронетехнику, джавелины, ракеты и боевые дроны беспилотники и будет запущен хорватский сценарий освобождения оккупированных территорий. Быстрые военные операции с жесткой зачисткой, освобожденных территорий. В первую очередь будет зачищен Донбасс, а затем через время и другие территории от русских отпускников. Вероятно, будут затрагиваться и другие вопросы, как то конфискация финансовых средств которые российские коррупционеры из клики питуна хранят за Западе.
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-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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Скорее не еврейская, а как обычно бывает, окацапленноя украинское Сурко.
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Без меня,меня женили? У нас точно суверенное Государство? Или на Барыгу уже на западе прибор положили?
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Нажаль, держави поки що нема , тому зовнішне керування не здається дивним!!! Питання чиє керування--заходу(США) чи Московіі !!! Ось в чому сенс питання !!!)))
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Ты уе-бок, а при януковиче или пчеловоде была держава.
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Проблема в тому , що всі поради західник політиків, влада бариг ігнорує і зводить всю реформаторську діяльність , до банальної імітаціі!!!)))
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ага "любі друзі" першим ділом після івнагурації поїхав у мацкву дупу цілувати, януковощ, як ото лох, дожидався путлєра в Севастополі, коли той до хєрурга поїхав.
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абсолютно вірно, така ж історія як і підтирання постів у фейсбуках після перемоги Трампона. Представники нашої держави не мислять себе такими
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Ho0yovi Стрелок‏ @gohnad1

Появілась первая офіціальная рєакція російськой пєдєрації на пріостановку видачі віз США
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Цель - мирные жители: в Мариуполе предотвратили серию масштабных терактов (видео)
21 августа 2017 г. в 14:36
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов против мирного населения в Мариуполе и задержала ее организаторов.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что заказчиками данных преступлений являлись спецслужбы Российский Федерации, однако их сценарий разрабатывался во временно оккупированном Донецке.
Так, перевозчиком оружия и взрывоопасных веществ, как, например, гранат, мин, детонаторов, тротила и пластида был обычный местный житель, согласившийся на это за оплату в $500. Остальным соучастникам планируемых терактов и вовсе предлагали вознаграждение в $200.Большинство из преступлений должны были направить против гражданского населения, поскольку среди военных украинских мишеней террористы обозначили всего одни объект - базу полка "Азов".
http://kriminal.tv/news/tsel_mirnye_zhiteli_v_mariupole_predotvratili_seriju_masshtbnyh_teraktov_video.html
Какую религию предложат уничтожить ксенофобьі?
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"Дикари в шкуре мамонтов": Портников прошелся по украинцам из-за ракетного скандала

16 августа 2017, 15:55



В истории с "украинскими двигателями" для северокорейских ракет главного внимания заслуживает прежде всего не сама резонансная публикация в авторитетнейшем издании США The New York Times, а реакция на эту публикацию украинцев.
Об этом пишет журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Еспресо".
Как подчеркнул журналист, в публикации американских СМИ - практически никакой конкретики, из одного предположения вытекает другое.

"Возможно, северокорейский двигатель базируется на советских двигателях. Возможно, эти двигатели были приобретены или украдены - в Украине или России, мы не знаем. Возможно, они были украдены именно в Украине, поскольку в этой стране живут бедные люди, которых просто подкупить. Возможно, дали денег охраннику склада, и он вынес необходимые двигатели. А, возможно, сотруднику конструкторского бюро "Южное". А, возможно, это происходило не в Украине, а в России. А, может быть, вообще не происходило", - напомнил он.

По словам Портникова, многих украинцев сейчас радует мысль, что благодаря скандалу "мы в центре американской политики".
"Но, к сожалению, для американского обывателя - а обывателем может быть и исследователь, и журналист - корейцы, русские и украинцы - рядовые дикари. Разве украинцы разбираются в тонкостях отношений между хуту и тутси в Руанде и Бурунди? Разве считают важным выяснить, кто на самом деле прав, а кто виноват? Разве не думают, что тот, кого бьют, тоже живет в прошлом веке? Вот и с нами тоже. Понятно, что есть "хорошие парни", которые за нас - украинцы. И "плохие парни", которые против - русские и власти КНДР. Но все они там бегают в шкурах мамонтов. Поэтому сложно предположить, что если одному из них предложили новую шкуру мамонта, он за нее не отдал ракетный двигатель. И пусть теперь докажет, что ему не нужна была шкура", - пишет Портников.

"Проблема в том, что многие мои соотечественники действительно ведут себя так, будто они - дикари. Они готовы поверить в любую ложь, которую рассказывают об их собственной стране, лишь бы эта чушь отвечала их представлениям об Украине. Еще лучше - если чушь затрагивает интересы власти, хотя в исследовании нигде не упоминаются сроки получения КНДР якобы украинских двигателей (но на их модификацию нужно было время). То, что интересы власти, интересы государства и интересы гражданина в вопросах укрепления обороноспособности страны и ее репутации совпадают, эти люди не хотят - или не могут понять. И они куда более опасны, чем любой недобросовестный исследователь или добросовестный провокатор", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на экспертный анализ Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана утверждается, что Северная Корея смогла провести успешные испытания межконтинентальных ракет, способных долететь до США,благодаря получению через черный рынок ракетных двигателей, изготовленных в Украине.
В конструкторском бюро "Южное" отрицают свою помощь по созданию двигателя ракеты в КНДР и не исключают, что технологии были кем-то скопированы. В КБ также напомнили об инциденте 2012 года, когда двух граждан КНДР приговорили к восьми годам за шпионаж на "Южмаше".
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Этот Дудаев-Сурков неглуп. Ловко может соорудить комбинацию на ближайшую перспективу, хотя в далеко идущей стратегии - ноль (в отличие от китайцев). Волкеру будет не легко. Надеюсь он не станет с ним играть в шахматы, а привез с собой бейсбольную биту?
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Волкер из Минска Мэттису хорошие вести для нас привезет, вследствии чего осеньо следует ожидать перелета на юг в Червоноглинское птичек из холодной Канады на постоянное место обитания.
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не просто опустят а опять посадят русню на бутыльку.
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Жаль хиви с моторылой и дрёмовым не дожили...
Можно было бы Волкеру с ними переговоры переговорить...
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у отсоса есть ведь еще стрррашный захер мазох, повелитель куриных клювов и захватчик ртом Лондона и Варшавы.
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Детская наивность ))) о чем можно с гопником говорить? Уже пора понять, что все равно придеться хуилостану дать по зубам, по другому не как... Только время теряют и людеи!
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никто с русней не переговаривается, ей просто доностися в понятной для удмуртов форме сколько каждый на роисянин должен прокукарекать в день госдеп круто и хуйло... хуйло.
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Та ясный перец,что Волкер будет пресовать сцурка,потому,что и кацапам уже практически запрещён въезд в США,а сурок хочет выклянчить безопасность своего капитала, за сдачу куйла...
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Сегодня получал для отца (беженца из Донецка ) Продуктовую помощь от немецкого Красного Креста --- руководитель гум миссии -- фотографировала -- получающих . Женщина лет 60 вновь прибывшая из оккупированного Донбасса ( получала всего лишь второй раз помощь -- основная масса получает помощь от Красного креста финансируемую немцами ) начала возмущаться и разинув рот начала всех в чем то обвинять . Я такого никогда не видел -- так себя не ведут . Или она боялась ( новая беженка ) что ее опознают как сепаратистку , либо люди в оккупированном Донбассе просто одичали и не могут себя вести среди нормальных людей , дающих ей помощь . Война рано или поздно закончится -- но КАЛЕК моральных она оставит очень много .
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из за закрытой двери слышны фразы на ломаном английском: - "всё что пожелаете" и "о даа, глубже, глубже!"...
И стоит густой запах жжёного вазелина и резины...
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В Росії всі питання вирішує одна людина, і це не Сурков. Він лише помічник, який виконує волю пахана. Пуйло наділив Суркова певними повноваження, але вони дуже обмежені, ознайомчого характеру, розвідка позицій по сучасній ситуації і можливим діям сторін. Рашка ще дно не пройшла, про що заявив рупор Кремля Жириновський, він ще сподівається розвалити Україну і окупувати одну її частину. Переговори закінчаться нічим, Волкер поїде в Америку і там будуть думати яким чином посилити тиск на рашку. Потрібно додавити гада економічно і військово.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Минске началась встреча Волкера и Суркова, - МИД Беларуси
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