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 Ник Вуйчич выступит в Киеве 17 сентября

17 сентября на Праздник Благодарения к украинцам приедет специальный гость – Ник Вуйчич, человек-легенда, всемирно известный мотивационный спикер, человек без рук и ног.

Несмотря на физические ограничения, Ник ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль. Продуктивности этого человека может позавидовать каждый: он руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", созданной для помощи инвалидам. Около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами, снимается в кино, становится героем известных ток-шоу. Он женат и воспитывает двоих сыновей, напоминает Цензор. НЕТ.
Ник Вуйчич выступит в Киеве 17 сентября 01

Своим примером Ник смог вдохновить и изменить жизни людей. Его невероятная мудрость, личный пример и горячая любовь к украинцам - станут самой главной частью Дня Благодарения в этом году, поскольку он решил снова приехать в Украину, чтобы ободрить украинцев в это нелегкое время войны и кризиса.

Осенний визит Ника в Украину будет отличаться от всех остальных. 17 сентября в 18:30 состоится благотворительное выступление Ника в центре Киева на Крещатике. Благодаря прямой трансляции телеканала "Надія" услышать человека легенду смогут жители еще 20 стран.
В этот раз Ник будет делиться своим главным секретом успеха жизни без ограничений - это вера в Бога, вера в себя, вера в мечту, как быть сильным в трудные времена.

Организаторы мероприятия: Коммуникационное агентство "Ключевые стратегии".

Главный партнер: Международная сеть женских фитнес-клубов FitCurves.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/

http://nick-vujicic.com.ua

# ніквуйчичхрещатик # ніквуйчичвукраїні # ніквуйчич2017 # nickvujicic
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Ну с доходами инвалидов в Украине ,мотивации нужны скорей материальные,чем моральные .
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Так должны выглядеть мародеры-барыги, а не Ник Вуйчич
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«Голова́ профе́ссора До́уэля» - научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева, одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в «Рабочей газете» в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической: хотел рассказать, «что может испытать голова без тела».

а Нику респект.
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"Цього разу Нік ділитиметься своїм головним секретом успіху життя без обмежень - це віра в Бога, віра в себе, віра в мрію, як бути сильним у важкі часи".-
Не знаю, чем можно еще делиться,когда в этой маленькой строчке сказано все. И тем, кто с этим согласен, остается одно -действовать. А человечество тяготило всегда две составляющих - страх боли,и страх смерти. Кто сумеет преодолеть эти страхи, тот и сам Бог, человеко-Бог.... Не зря древние говорили-"только отважным сопутствует удача". К успехам!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНик Вуйчич выступит в Киеве 17 сентября
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