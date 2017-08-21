 Правительство будет настаивать на принятии Радой принципиальных позиций пенсионной реформы, - Кабмин

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.
В правительстве напоминают, что за пенсионную реформу в первом чтении проголосовали 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов.
"Тогда же было принято решение доработать реформу вместе со всеми заинтересованными сторонами. Но правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без поднятия пенсионного возраста. Уже с октября пенсии вырастут для 9 млн пенсионеров и будет отменен налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в правительстве, будут введены "прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию, ликвидирован дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий".
"Правительство начало пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для людей преклонного возраста и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи. Эти принципиальные позиции правительство будет отстаивать", - информирует Правительственный портал.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Осенью 2017 года ожидается его рассмотрение во втором чтении.
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"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко(78)
Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман(79)
"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева(26)
"Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы(78)
Пенсионная реформа или очередной успешный механизм по присвоению денег населения?(0)
Пенсионная реформа потребует дополнительно 12 млрд грн в этом году и 40 млрд грн в 2018-м, - Минсоцполитики(62)
Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект, - Минсоцполитики(22)
Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
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Шо за кацапське слово?
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попробуйте прожить на 45 дол. в месяц. По данным ООН если доход менее 2 дол. в день, это экстремальная нищета. Нищета одних компенсируется сверх доходами Братвы Панамских ПРоходимцев и их корешей по корыту.
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Если правительство не готово к компромисам, если заняло позу, то зачем нам такое правительство.
Нужно гнать это правительство в шею.
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А да и кидают 1тыс остальным пенсам чтобы попу за них и их реформу рвали!!
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