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 Политика Украины
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Все про:ВР (22902) Кабмин (10488) пенсионная реформа (964)

 Правительство будет настаивать на принятии Радой принципиальных позиций пенсионной реформы, - Кабмин

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Кабмин будет настаивать, чтобы в законопроекте о повышении пенсий во втором чтении, сохранились принципиальные позиции, среди которых - повышение пенсионного возраста, введение для всех одинаковых условий выхода на пенсию и ликвидация дефицита Пенсионного фонда.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве напоминают, что за пенсионную реформу в первом чтении проголосовали 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко

"Тогда же было принято решение доработать реформу вместе со всеми заинтересованными сторонами. Но правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без поднятия пенсионного возраста. Уже с октября пенсии вырастут для 9 млн пенсионеров и будет отменен налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в правительстве, будут введены "прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию, ликвидирован дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман

"Правительство начало пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для людей преклонного возраста и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи. Эти принципиальные позиции правительство будет отстаивать", - информирует Правительственный портал.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Осенью 2017 года ожидается его рассмотрение во втором чтении.
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Да потому, что глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.

Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.

Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».

А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.

Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …

произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»

А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).

Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!

Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.


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Пенсионная реформа-«Старость без пенсии» называется.
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Привет , Братишка ! Рад тебя видеть ! А я тут малехо соевых по гонял по форуму.
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Барыги не станет,они рассосуться,то есть будут сосать у нового хозяина Банковой,сосали у овоща,сосут у Барыги,люмпен кацапского пошиба.Главное что бы не выбрать очередное дерьмо,в замен шоколада.
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Согласек. А эти соевые , поменяют ники по любому и будут нового хозяина лизать.
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Зачем? У вас же есть коалиция. Нет, не так. КО--А-ЛИЦИЯ!!!!
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что хорошего для народа сделало ЭТО правительство?
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А який уряд взагалі щось зробив путящого для народу?
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Не на нищету обречен пенсионер, а на смерть от голода!рыба гниет с головы. у барыг такая профессия , Родину расхищать. Украинские пенсионеры самые бедные в Европе зато самая богатая по сравнению с той же Европой власть. где то убыло, а где то и прибыло."Чем богаче дворцы правителей, тем беднее народ" (С)
попробуйте прожить на 45 дол. в месяц. По данным ООН если доход менее 2 дол. в день, это экстремальная нищета. Нищета одних компенсируется сверх доходами Братвы Панамских ПРоходимцев и их корешей по корыту.
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Такого воровского и безмозглого правительства Земляне еще не знавали
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С каких это пор геноцид стал рехформой ? Так правительство Германии в 1941-1945,реформиловало еврейское население ....
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Читайте внимательно: "Кабмин будет НАСТАИВАТЬ чтобы СОХРАНИЛИСЬ принципиальные позиции, среди которых ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА" Все помнят как Гойсман рвал у себя на груди непроданные труселя, и визжал, что повышения пенсионного возраста не будет? Отож бо. Получите
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Но правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах.

Если правительство не готово к компромисам, если заняло позу, то зачем нам такое правительство.
Нужно гнать это правительство в шею.
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Чтоб жрали меньше. А то уже жрут больше чем в Германии.
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А ежегодная децимация пенсионеров там будет? Это поможет решить много вопросов.
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Пенсионная реформа - «Старость без пенсии» называется...


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У Украинцкв сегодня два врага:один видимый на Востоке в лице ОРДиЛО и их московских гуманитариев,второй враг более коварный сидит в тылу в центре Украинской столицы и вместо того чтоб в это тяжелое для Страны время наложить моратории на все повышения цен и тарифов,методично издевается над украинским Народом.
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На фоне нынешней "влади" шакалы выглядят овечками.
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Вся их пенсионная реформа направления на одно уменьшение пенсионных выплат!! Поэтому и коэфициент снижают с 1.35 до 1 и стаж подымают до охерения (чтобы меньше будущих пенсионеров было) при этом льготные условия выхода на пенсию для чинуш и ментов остаются!!

А да и кидают 1тыс остальным пенсам чтобы попу за них и их реформу рвали!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство будет настаивать на принятии Радой принципиальных позиций пенсионной реформы, - Кабмин
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