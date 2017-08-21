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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (11172) нацизм (290) национализм (313) Польша (4028)

 Трое поляков избили украинца на национальной почве в Гданьске

польша

В центре Гданьска украинца побили поляки из-за его национальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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24-летний украинец, работающий в баре Польши, сообщил посетителю, что заведение закрывается. Услышав иностранный язык, тот вдруг начал спрашивать украинца откуда он. Когда тот сказал, что с Украины, то молодой человек спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?".

Затем он дважды толкнул украинца и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения и к избиению присоединились еще двое. Они били одного втроем.

Напавших на мгновение смогла остановить прохожая, применив против них газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. К счастью, украинец уже вызвал охранников, а те сообщили полицию.

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На месте задержаны трое злоумышленников возрастом от 21 до 28 лет. Избитый украинец с ранениями руки и головы попал в больницу. Агрессивно настроенные мужчины были навеселе.

"Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью", - сообщили в районной прокуратуре Гданьска.

За избиение на национальной почве мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленники будут отвечать также за поврежденные окна.
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СПАСИБО ПРОХОЖЕЙ!ДАЙ БОГ ЕЙ ЗДОРОВЬЯ!СПАСЛА ПАРНЯ
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ляхи по своїй суті нічим не відрізняються від кацапів. імперське мислення як тавро-це назавжди
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видимо ,как ни странно-в Польше, тоже ваты (поклонников хуйла) хватает
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Они думают,что все украинцы такие,как порошенко.а ведь это не так.
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Я питаю к петиной братии чувство резко антипатии ...
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Научись грамоте, избавься от навязчивых идей, устройся на работу...
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а что, дедушка Порошенко побил бабушек этих поляков? что ты суешь везде Порошенко (зажулькин или даунбасовец?)
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Дедушка Поросенко был Румынскоподданым,Там другая история))
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Хочешь рассказать,какой Петя молодец? Начинай,все полагаю тебя внимательно выслушают...
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Пиночет , Кайзер или тот же Хмельницкий тоже не по всем параметрам молодцы . При всей моей нелюбви к Пете , в данной ситуации он не причём . Виновато польское пьяное быдло и неумные высказывания польских политиков .
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Ну , ви порівняли - Піночета і Офшоренка ...
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І таке трапляється...
В нас теж можуть поляка побити.
Аби це явище не набуло масового характеру.
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Вот тебе и ляхи. А стоило только выйти одному фильму, как воинственные фашики начали нападать на украинцев, еще и 3 на одного. Херои млять.
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Интересно, откуда поляк узнал, что дедушка пострадавшего служил в УПА? Или тот по глупости сам брякнул?
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Наш МИД уже извинился за национальность потерпевшего?
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Когда тот сказал, что с Украины, то молодой человек спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой? Женился на ней!" Источник: https://censor.net.ua/n452489
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Знаю подобную историю - Повстречал Волк Красную шапочку в лесу, - и давай на ней жениться.
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ссср напал на поляков 17 сентября 1939 года,согласно братскому договору Молотов-Риббентроп,читай ГИТЛЕР-СРАЛИН от 23 августа 1939 года.Два Мудака Поделили мир на двоих па братански..
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Летят щепки от польських дровосеков-имперцев. Польским политиканам пора взвешивать свои слова, иначе будет только хуже. В Польше почти миллион украинцев.
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Их вообще не поймешь, сами на рабочих специальностях работать не хотят, украинских гастарбайтеров бьют. Пусть арабов и таджиков завозят, если украинцы не нравятся.
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И что? В России от 8 до 11 миллионов украинцев, из них 8 - граждане РФ. Это как то влияет на политику РФ?
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Ляхам треба показувати "Волинь" кожен день з вечора до ранку і зранку до вечора...
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Это именно то , чего добивается Хуйло . И к чему , к сожалению , прикладывает руку и Качинский ...
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Польська пропаганда свідомо зомбує поляків українофобськими вигадками і ось її результат . Схоже ,що українці в Польщі живуть в такій атмосфері як євреї в Німеччині після 1933 року .
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Ще ні . Але починає потихеньку до того йти .
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Советую горячим головам посмотреть польский фильм Януша Заорского " Польская СИБИРИАДА",именно о тех годах что творили НКВДисты в Польше и откуда в СССРЕ дохлом появилось внезапно 21 000 пленных польских солдат и офицеров,впоследствии расстрелянных в Катыни,Смоленске и Раубичах под Минском...
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Илья Пророк считает что все должны брать равнение на кацапов? Нормальные должны бы делать наоборот.
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Зря Украинские дедушки ибли польских бабушек - вон какие мутанты народились .
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Не плохо бы что бы фемида определила их на период расследования дела в Лукьяновское СИЗО. Уверен, они б от туда вышли послушными паиньками, талерастными ко всем национальностям мальчиками зайчиками... Плейбоевскими.
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ключевое слово "Бар закрывается"
Пьяное bydło оно везде одинаковое
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я за язык Крысу кремля генерала Судоплатова за язык не тянул.
мы забрасывали в глубокий тыл на Западные области Украины десятки спецгрупп с особым заданием партии и правительства.....
ДЕСЯТКИ....с особым заданием..,я лично насчитал 46 групп..
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Це не перший випадок і не останній - таке буде продовжуватись й надалі ...
Доки українці будуть їздити до поляків гастарбайтерами ..((
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Что сделали немецкие деды с их бабушками они либо быстро забыли, либо благодарны по сей день и оченно охотно теперь пашут на потомков великой Германии
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та проблема не в національності чи пропаганді,просто є такий прошарок бидло виродків,що їм тільки дай причину,щоб когось побити,когось принизити,обізвати і т.д.
В даному випадку те,що хлопець українець,всього навсього причина,щоб зачепитись,був би він італійцем,получив би через те,що вони колись вдавились макаронами.Був би він поляком,то зачіпкою було те,що він начебто неправильно наливає чи не тією рукою піднос несе і т.д.
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Поляки не любят украинцев, кто бы что ни говорил. Проблема усугубляется тем, что образованные, умные поляки уезжают работать в Германию, Англию и др. А тгопо-быдло остается, оно в Англии не нужно, работает за 3 копейки, ходит по барам и ищет приключений.
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Тезис маршала Тухачевского не забыли?
Вперёд,на Вильно,Варшаву,Берлин,до полной победы мировой революции.
1935 год.
Это ответ на все вопросы.
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Польский шовинизм только набирает обороты будучи подогреваемым кремлевскими деньгами. Думаю это далеко не последний инцидент на территории Польской Республики. Украинцам нужно обратить взгляд на другие страны и территории. Может быть имеет смысл новая массовая иммиграция на малозаселенные участки земли, где украинцы смогут начать новую жизнь, подобно предкам поселившимся в Канаде.
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имеет смысл новая массовая иммиграция

А найкращу в Світі землю кому ми повинні віддати - кацапам чи нашим латифундистам ?!
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Ця земля окупована московітами. І хай ви загините за неї, але ващі близькі та діти повинні жити. Московіти - це людожери, вони знищать геть усіх, як знищували сирійців, і як знищували наших предків концтаборами, депортаціями та голодоморами.
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Например на Колыму
В общем и целом нормальное отношение к украинцам, если во флаг не оборачиваться и "Славу" не кричать почём зря.
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Если так дальше пойдет, то очень вероятно, что на Колыму поедут эшелоны с заносчивыми поляками.
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Интересно, когда его родила мамка, если украинский дедушка пришёл к его бабушке в 40гг?
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Если дедушка вышеупомянотого украинца кое-что сделал с бабушкой вышеуказанного поляка, то они - двоюродные братья)
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Вот это и есть проблема - причем историческая: вместо того, чтобы вместе кацапов пиздить, поляки и украинцы пиздят друг-друга, а кацапы пользуясь этим - пиздят и поляков и украинцев.
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Трое на одного = сцыкуны эти поляки . Я когда то один троих поляков уложил . До сих пор наверное помнят Украинский кулак .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое поляков избили украинца на национальной почве в Гданьске
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