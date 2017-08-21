 Трое поляков избили украинца на национальной почве в Гданьске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
24-летний украинец, работающий в баре Польши, сообщил посетителю, что заведение закрывается. Услышав иностранный язык, тот вдруг начал спрашивать украинца откуда он. Когда тот сказал, что с Украины, то молодой человек спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?".
Затем он дважды толкнул украинца и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения и к избиению присоединились еще двое. Они били одного втроем.
Напавших на мгновение смогла остановить прохожая, применив против них газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. К счастью, украинец уже вызвал охранников, а те сообщили полицию.
На месте задержаны трое злоумышленников возрастом от 21 до 28 лет. Избитый украинец с ранениями руки и головы попал в больницу. Агрессивно настроенные мужчины были навеселе.
"Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью", - сообщили в районной прокуратуре Гданьска.
За избиение на национальной почве мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленники будут отвечать также за поврежденные окна.
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Це треба вміти.
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В нас теж можуть поляка побити.
Аби це явище не набуло масового характеру.
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Пьяное bydło оно везде одинаковое
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мы забрасывали в глубокий тыл на Западные области Украины десятки спецгрупп с особым заданием партии и правительства.....
ДЕСЯТКИ....с особым заданием..,я лично насчитал 46 групп..
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Доки українці будуть їздити до поляків гастарбайтерами ..((
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В даному випадку те,що хлопець українець,всього навсього причина,щоб зачепитись,був би він італійцем,получив би через те,що вони колись вдавились макаронами.Був би він поляком,то зачіпкою було те,що він начебто неправильно наливає чи не тією рукою піднос несе і т.д.
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Вперёд,на Вильно,Варшаву,Берлин,до полной победы мировой революции.
1935 год.
Это ответ на все вопросы.
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А найкращу в Світі землю кому ми повинні віддати - кацапам чи нашим латифундистам ?!
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В общем и целом нормальное отношение к украинцам, если во флаг не оборачиваться и "Славу" не кричать почём зря.
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