 В Турции перевернулся автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД

Генконсул Украины в Турции заявляет, что среди пострадавших в ДТП украинцев нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД в Twitter.
"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время ДТП в Анталии", - говорится в сообщении.
В Департаменте также напомнили телефон для экстренной связи +90 539 550 98 98.
Как сообщает агентство Hurriyet, во время аварии пострадали шесть человек, из них двое - дети. Пострадавших госпитализировали в местные больницы.
По предварительной информации, автобус, который вез туристов в город Белек, перевернулся на выезде из тоннеля. Водитель утверждает, что не справился с управлением из-за скользкой дороги после ливня, который прошел накануне.
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Ого, в Турции есть автобус с туристами? Ничоси
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Мало ли в Турции автобусов с туристами...
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