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Все про:ДТП (6011) МИД (4250) Турция (2049)

 В Турции перевернулся автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД

мид геращенко

На трассе между турецкими городами Анталия и Кемер перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 26 туристов.

Генконсул Украины в Турции заявляет, что среди пострадавших в ДТП украинцев нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время ДТП в Анталии", - говорится в сообщении.

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В Департаменте также напомнили телефон для экстренной связи +90 539 550 98 98.

Как сообщает агентство Hurriyet, во время аварии пострадали шесть человек, из них двое - дети. Пострадавших госпитализировали в местные больницы.

По предварительной информации, автобус, который вез туристов в город Белек, перевернулся на выезде из тоннеля. Водитель утверждает, что не справился с управлением из-за скользкой дороги после ливня, который прошел накануне.
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"В Турции автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД"
Ого, в Турции есть автобус с туристами? Ничоси
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"В Турции автобус с туристами"
Мало ли в Турции автобусов с туристами...
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В Турции автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД-а є в Турції автобуси без ..туристів
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Ничего не придумываю, только копирую и цитирую.... И так: В Турции автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД
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Грамотії на ЦН перевились-поїхали в Польшу на заробітки..
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ці грамотії тільки банити Українців вміють коли їх думка не збігається з думкою автора
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Заголовок ладно, а какова география - Белек между Кемером и Анталией
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Пздц, отправьте т.н. журналистов в школу, умоляю.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Турции перевернулся автобус с туристами: украинцев среди пострадавших нет, - МИД
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