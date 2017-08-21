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 США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс

россия виза

Американское посольство в столице России и консульство США в Санкт-Петербурге больше не принимают заявления на получение виз от белорусов из-за кремлевских контрсанкций против дипломатического персонала в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом стало известно из развернутого заявления на сайте посольства США в РФ.

Сообщается, что уже назначенные собеседования для граждан Беларуси будут переназначены.

В дипмиссии посоветовали белорусам обратиться для прохождения собеседований на получение виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о решении США по визовым процедурам: Срывать зло на американских гражданах мы не будем

Ранее США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.
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зачетный троллинг .....а кацапов будут отправлть за визами в Анадырь
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не тут про меня пишут - индеец то .индеец се - но таки я был прав))))))))
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...а это не тонкий намёк на толстые обстоятельства с украинским безвизом для кацапов?..
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Вы ШО?! В Варшаве, Киеве и Вильнюсе там же американские бандЄровцы сидят!!!
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Не кажи, в Україні власної сепарсько-колорадської гидоти більше ніж придостатньо !!!))
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как же так, мы же "братья". Дайте визу, а то путин нападет.
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Блин. Кляти америкосы. Как же можно белорусам из РФ ехать в страшную жидубандеровщину, где их обматюкают, съедят и ещё, что самое страшное украинську мову заставят учить. У них же от рашен пропоГанден мозг вынесет. Правильно америкосов в мире ненавидят. Живодёры они. Живодёры.
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Ты забыл что могут еще и пенсионерок и на глазах всего автобуса а может и поезда - снасильничать )) а еще украинским бандеровцам нужны рабы ))
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Зачем Вы выдали военную тайну? Теперь пенсионерки на всех пропускных пунктах непроходимые очереди создадут
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Будет как ......на Дерибасовской угол Ришильевской ))))

Оц-тоц-первертоц.
Бабушка здорова,
Оц-тоц-первертоц,
Кушает компот,
Оц-тоц-первертоц,
И мечтает снова,
Оц-тоц-первертоц,
Пережить налёт.
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Ну просто рашинский бред можно долго перечислять. Там по моему от боЯРОШника буйство в головах ещё то.
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Вы правы. Кроме одного пункта. Украинскую мову учить не заставят. Зачем? И украинцы и белорусы поймут мову друг друга. Это с кацапской напряженка
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Не ну то понятно. Но рашисты то есть рашисты. Они этот бред несут. И кто не в здравом розуми может , да не може, а скорей всего и поведётся. Ведь как посмотришь рашинские помойко сми то можно диву даться от этого бреда. И верят же в него. И наши там так званные политологи сидят. И что они делают. Так что то такэ.
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а что еще говорить о раиских ))) тех вообще ниже плинтуса опустили. Ведь им НИГДЕ не дадут ))
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За визами в США, белорусам придется ехать в Гонконг, а ватникам к покемону из КНДР или к иранскиму аятолле.
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будни таёжного союза, от коцапов одни проблемы
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Странно очень даже. Зачем белорусу переться в Киев или Варшаву, если ни каких проблем нету с визами в Минске?
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У них есть посольство в Минске ????? Вроде закрыто много лет.
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Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь расположено в Минске по адресу: ул. Старовиленская, 46. Диппредставительство работает ежедневно по будням с 8.30 до 17.30. Связаться с сотрудниками можно по телефонам: + 375 17 210 12 83, + 375 17 217 73 47.
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Начиная с 2008 года, когда правительство Беларуси решило сократить штат сотрудников американского посольства в Минске до 5 человек (с 35) минское посольство США принимает заявления лишь на неиммиграционные визовые разрешения следующих категорий: --- -- 1.дипломатические (А, G);
2. гостевые дипломатических представительств;
3. срочные по родственным связям (болезнь или смерть близкого родственника);
4. по программам, которые спонсируются правительством Америки;
5. по заявлениям от граждан в возрасте свыше 70 лет.
Остальные белорусы, чтобы получить американскую визу, должны обратиться с соответствующим заявлением в посольские учреждения Соединенных Штатов в других государствах.

Источник: http://zagrandok.ru/viza/ssha-i-kanada-viza/viza-v-ssha-dlya-belorusov.html
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Туристические в Минске дают только людям старше 70 (очевидно родителям жителей США)
Плюс куча других ограничений. Источник US Embassy in Belarus
Currently the U.S. Embassy in Minsk is only able to accept the following limited categories of first time nonimmigrant visa applications:
....

Tourists and visitors (B1/B2) more than 70 years old.
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Уважно читайте новину - візи для білорусів, що перебувають у росії, ні в москві, ні в пітері їх не будуть обслуговувати.
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Не надо ехать в Киев! Здесь и так миллионные очереди в американское посольство. Езжайте в Варшаву или Вильнюс. А вообще если бы у вас были мозги , то открыли посольство в Минске!
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А нам-без проблем!Потому что мы союзники.А если и бриты с поляками или прибалтами последуют примеру США-кацапам вилы маклёвые,выкидные!
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))))
Белорусским ватникам удар ниже пояса ))) теперь им придется к ненавистным им полякам литовцам и бендеровцам ехать если захотят поехать в ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ страну )))
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да это удар иже пояса по ватным беларусам
Но ничего там Лукашеныч снова вспомнит Сталина и все будет Хорошо
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А граждан россии можно за визами отправлять ...тоже в Киев.
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ТАк беларусы же ватные тоже не поедут они в Киев ибо бандеровцев бояться
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за шмотками и дешёвой , качественной и вкусной едой ещё как ездят , беларусы быстро приспосабливаются , как тараканы
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Беларусь как страна населенная нормальными людьми, должна быть в Европе, вместе с нами и прибалтами - пояс вокруг зоопарка-дурдома которые всё время грозятся куда-то дойти
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на населенную она не тянет. Уже больше на заселенную.
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Так беларусам для того, чтобы поехать в Варшаву или Вильнюс тоже виза нужна 😀
Зачетный троллинг 😏
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Так пусть кацы едут в Киев.у ВСУ есть трофейные крематории- наладим утилизацию...
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Тогда на Красной площади жег народ наш свои загранпаспорта. Вот был кострище! На меня, подростка, тогда это сильное впечатление произвело. В январе, в крутой мороз несли люди по призыву Государя свои загранпаспорта на главную площадь страны да и швыряли в огонь. Несли и несли. Из других городов приезжали, чтобы в Москве-столице сжечь наследие Белой Смуты. Чтобы присягнуть Государю. Горел тот костер почти два месяца…
"День опричника" Владимир Сорокин ©

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а при получении визы в Киеве будут спрашивать "чей Крым"?
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нет. крымнаших еще на границе наши пограничники выбраковывать будут и сразу взад отправлять.
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Кроме отказа выдавать визы , амеы действуют и экономическими методами. Пиндосовский газ в Литве.http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/litva-nachala-zakupat-amerikanskiy-gaz-1002271478
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Ржачно будет если то же самое сделают для граждан рф
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а где чувак "ВКЛ_Это_мы?") походу он не впн/прокси, уже едет )
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Честно говоря не догнал как удалось огрести и белорусам? Рядом проходили?
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онижыбратья- адиннарот и рузький с беларусским братьянавекъ.
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В Варшаву или Вильнюс - это тонкий троллинг.
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Получить польскую визу для получения отказа в американской, но в Варшаве, весело живут .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс
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