 США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом стало известно из развернутого заявления на сайте посольства США в РФ.
Сообщается, что уже назначенные собеседования для граждан Беларуси будут переназначены.
В дипмиссии посоветовали белорусам обратиться для прохождения собеседований на получение виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.
Ранее США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.
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Оц-тоц-первертоц.
Бабушка здорова,
Оц-тоц-первертоц,
Кушает компот,
Оц-тоц-первертоц,
И мечтает снова,
Оц-тоц-первертоц,
Пережить налёт.
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2. гостевые дипломатических представительств;
3. срочные по родственным связям (болезнь или смерть близкого родственника);
4. по программам, которые спонсируются правительством Америки;
5. по заявлениям от граждан в возрасте свыше 70 лет.
Остальные белорусы, чтобы получить американскую визу, должны обратиться с соответствующим заявлением в посольские учреждения Соединенных Штатов в других государствах.
Источник: http://zagrandok.ru/viza/ssha-i-kanada-viza/viza-v-ssha-dlya-belorusov.html
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Плюс куча других ограничений. Источник US Embassy in Belarus
Currently the U.S. Embassy in Minsk is only able to accept the following limited categories of first time nonimmigrant visa applications:
....
Tourists and visitors (B1/B2) more than 70 years old.
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Белорусским ватникам удар ниже пояса ))) теперь им придется к ненавистным им полякам литовцам и бендеровцам ехать если захотят поехать в ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ страну )))
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Но ничего там Лукашеныч снова вспомнит Сталина и все будет Хорошо
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Зачетный троллинг 😏
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"День опричника" Владимир Сорокин ©
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