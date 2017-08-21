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 В Днепре задержали одного из участников беспорядков 9 мая 2017 года

наручники

Мужчина был в розыске более 3 месяцев.

Сегодня, 21 августа, задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая 2017 года во время проведения праздничных мероприятий в Днепре, передает Цензор.НЕТ Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Задержанный находился в розыске более трех месяцев. Как выяснилось, скрывался он в г. Днепр, где его и задержали.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки). Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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А гражданин Вилкул тоже до сих пор еще в розыске?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре задержали одного из участников беспорядков 9 мая 2017 года
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