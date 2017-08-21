 Переговоры с главой Пентагона будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности Украины, - Порошенко

Об этом он заявил на торжественной церемонии открытия нового корпуса коммунального учреждения Кировоградская областная детская больница в ходе брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Джеймс Мэттис - большой друг Украины. Уверен, что эти переговоры будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства. В беде познаются настоящие друзья. Так, сочетая военные и дипломатические усилия для защиты страны от крупнейшей армии на континенте, которой являются российские вооруженные силы и с настойчивой работой по реформированию страны, мы закладываем фундамент успешной страны с успешными украинцами. Уверен, что нас сейчас никто не остановит на нашем пути к успеху", - сказал Порошенко.
Как сообщалось, в АП подтвердили, что президент Украины Петр Порошенко 24 августа проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
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Я не могу никак понять, как можно было профукать единственный завод по ремонту инженерной техники в Украине. Как так можно было не вытянуть, не запустить предприятие, у которого кредиторской задолженности смешные - 11 млн. грн? Зато "Укроборонпром" сейчас хочет полтора миллиарда грн. из бюджета на строительство нового патронного завода. И это при том, что количество патронов на складах у нас исчисляется в миллиардах, а в ближайшие годы мы точно не собираемся воевать ни с Индией, ни с Китаем", - добавила Чорновол
https://censor.net.ua/news/452299/ukroboronprom_pustil_s_molotka_edinstvennyyi_zavod_po_remontu_injenernosapernoyi_tehniki_chornovol
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Треба читати запоребрикові СМІ...
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"Бешенный пес" с украинским флагом: фото Мэттиса взбудоражило сеть | m.znaj.ua
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Осталось всего несколько дней до Дня Независимости Украины и в различных местах и ведомствах идет подготовка к этому дню. За последние три года этот день приносил массу сюрпризов, как приятных, так и тяжелых. Нынешний - не будет исключением и вот почему.
Как все мы прекрасно помним, цепь неофициальных консультаций и переговоров, интенсивно шедшая с представителями новой американской администрации, привели к несколько необычным последствиям. В конце весны, глава Верховной Рады Украины совершил довольно странный визит в США. Во-первых, он особо не афишировался, в отличие от любых других поездок наших высокопоставленных лиц. Тогда создалось впечатление о том, что либо цель визита полностью закрыта, либо Парубий ехал не так для того, чтобы говорить, как для того, чтобы слушать, а что предстояло услышать - никто толком не знал.
Собственно говоря, это мы знаем о том, что всю внешнюю и оборонную политику формирует президент Порошенко, а на Западе привыкли делать все по писаным правилам, а согласно Конституции, Украина - парламентско-президентская республика, со всеми вытекающими последствиями. Как бы там ни было, но визит оказался действительно закрытым, но что самое важное, содержательная часть переговоров происходила не в Конгрессе США, а в Пентагоне. Похоже на то, что Парубий что-то выслушал и что-то подписал, после чего по тому же маршруту и по той же содержательной части выступил и президент Порошенко. Поскольку после формальных мероприятий, включая и встречу с президентом США, Порох переместился в Пентагон, где теперь уже сам что-то послушал, наверное - сказал сам и, несомненно, что-то подписал, Пентагон стал отрабатывать именно то, что обсуждалось и подписывалось. Концовка этой фазы взаимодействия должна наступить после того, как генерал Мэттис - глава оборонного ведомства США, формализует все предыдущие договоренности, подписав некие документы. Тогда, в начале лета, прошла информация о том, что вся ясность будет внесена до начала осени. И вот глава Пентагона едет в Украину на День Независимости. Оно, конечно, приятно, что такие высокие гости будут присутствовать на нашем национальном празднике, но основная цель визита «Бешеного пса» заключается не в официальной и торжественной части визита, а в его рабочей составляющей.
Уже сейчас понятно, что речь идет о поставках в Украину вооружений. Единственное, что не понятно и, наверное, вряд ли будет известно, это то, что и сколько мы получим в виде помощи, а что - за деньги. Короче говоря, никто не огласит весь список. Но мы можем предположить, что Штаты постараются перекрыть наши явные провалы в плане вооружений и техники.
Чаще всего речь идет о Джавелинах и это действительно - хорошее подспорье. Собственно говоря, аналогов этих комплексов у нас нет, что бы об этом не говорили. Снаряд комплекса работает автономно и работа оператора заканчивается тем, что цель захвачена в визир и нажата кнопка «пуск». Дальше ракета работает самостоятельно, без необходимости сопровождения или подсветки цели.
Такой режим работы ракеты делает ее умнее, и, безусловно, дороже конкурентов. Если вмешательство оператора не нужно, то снаряд не имеет проволоки, которая разматывается вслед за ним, он не ищет лазерную метку на цели и, что самое главное, не бьёт в то место, куда его навел оператор. Он самостоятельно удерживает цель во время полета, а подлетая к ней, делает «горку», то есть, поражает не лоб или борт танка, а его верхнюю, существенно менее защищенную проекцию. В результате, все российские танки, стоящие на вооружении войск оккупанта в Лугандоне или у его границ, условно попадают в разряд металлолома. Вся та динамическая броня, которой увешаны Т-72 и даже более новые Т-90, теряют смысл. Устоять против удара Джавелина можно лишь с использованием новейших видов динамической защиты, которые стоят, как и сам танк, если не больше.
В общем, Джавелин был бы совсем кстати и российским танкистам стоило бы внимательнее прислушаться к словам Путина о том, что следует повышать качество ритуальных услуг и заранее заказать себе дубовый макинтош, белые тапки и записку на лоб, где старым кириллическим шрифтом будет написана последняя мысль знаменитой мудрости: «Скупой платит дважды. Дурак платит трижды. Лох платит по жизни!»
Но как говорится, не Джавелином единым. У нас есть более серьезная брешь, которую самостоятельно залатать - весьма затруднительно. И тут помощь партнеров пришлась бы как нельзя кстати. Если будут сделаны шаги в этом направлении, то мы увидим это собственными глазами, ибо такое оставить в тайне - не удастся, даже если сильно стараться.
ТЕОРИЯ
Итак, наиболее уязвимой нашей стороной, помимо ЯО, является боевая авиация. То, что унаследовала Украина от совка и от последующей форсированной распродажи, сейчас яростно восстанавливается и по возможности - модернизируется. Но даже на среднюю перспективу рассматривать парк самолетов Су и Миг нельзя, поскольку они изготовлены на предприятиях агрессора, пусть и с нашим долевым участием. Даже не вступая в воздушные бои, или штурмовку наземных целей, а просто - участвуя в учениях или демонстрационных полетах, расходуется ресурс двигателей. С учетом того, что новых двигателей нет, и уже не предвидится, то надо будет разворачивать собственные производства комплектующих или тянуть это из Польши или других стран, где на вооружении еще стоят подобные машины.
Но пойдем дальше. Допустим, что наша авиация таки вступила в бой и несет потери от авиации и ПВО противника. Такие потери восполнить просто нечем. Не будем же мы закупать самолеты в России? То есть, полный отказ от российского оружия - состоявшийся факт и тут рассуждать не о чем. Разрабатывать собственный самолет 4 поколения у нас банально нет времени. К тому же - вкладываться средствами в разработку самолета уходящего поколения - глупая затея.
В этом случае остается другая возможность - переход на боевую авиацию наших партнеров. Штаты уже не раз демонстрировали схему передачи боевой техники своим партнерам в виде экстренной военной помощи. Понятно, что речь не идет о машинах, только что сошедших с конвейера завода, а уже очень бывших в употреблении. Тем не менее, американцы приучены правильно и полностью выполнять все необходимые регламентные работы, а потому выводящаяся из боевого состава техника очень часто бывает в очень приличном состоянии. Особенно, когда речь идет о сокращении численности или переходе на более новую технику. В этом случае техника, от танков и БТРов, до самолетов и авианосцев, заботливо консервируется с тем, чтобы ее можно было быстро привести в боевое состояние.
Штаты имеют огромные базы хранения такой техники и в случае необходимости поднимают ее в воздух, выводят в море или в поле. В нашем случае, мы могли бы получить несколько десятков боевых самолетов, которые могли бы полностью изменить расстановку сил в регионе. Кстати, для Штатов это не такой уж и широкий жест, они исполняли мероприятия куда более масштабные и не сопровождали это особой помпой.
Такой ход помог бы реально, а не теоретически, перейти на стандарты НАТО единовременным рывком. Никто не говорит, что это легко, но вполне возможно. Приведу простой пример, который может примерить на себя любой читатель. Многие из нас десятки раз вздыхали и бормотали себе под нос: «Вот говорила же мама: учи английский!» А воз оставался все на том же месте. Где-то на полках валяются словари и самоучители, на компьютере стоят обучающие программы, но дальше фазы «английский со словарем, бутылкой пива и воблой», дело так и не уходит. Причем, многие виртуозно владеют матом и феней, а как говорят ученые, важно освоить только второй язык, а третий и четвертый уже пойдут легче. Но тут эта формула почему-то не срабатывает. Матом - пожалуйста, а «Хау ду ю ду, Билл» - последнее, что приходит на ум из английского.
Тем не менее, только слепой не заметит, как стремительно армия переходит на военный английский. Очень быстро осваиваются зарубежные ништяки с англоязычными инструкциями и многие уже налету переводят футы в метры и галлоны в литры. Короче говоря, когда английский нужен, чтобы выжить, то он осваивается куда быстрее, чем за бутылкой пива и копчеными кальмарами.
Так и с самолетами. У нас достаточно специалистов, которые могут стать прокладкой для быстрой и массовой перековки пилотов и технического персонала на новые образцы боевых самолетов. В конце концов, у болгар и поляков это получилось, почему не получится у нас? Тем более, у них не было такого стимула, который имеем мы.
Думаю, что такая программа заняла бы пару лет полного цикла или несколько месяцев тотального интенсива, с напряжением всех наших возможностей, в плане опыта и интеллекта всех тех, кто имеет право называться мозгом наших ВВС. Просто для того, чтобы понять весь масштаб вопроса, достаточно отметить следующее. Если бы так был поставлен вопрос и Штаты дали бы свое «добро» еще в 2014 году, то сейчас украинские ВВС имели бы куда более солидный вид, а Европе не пришлось бы корчиться в судорогах, подсчитывая свои ресурсы и размазывая их вдоль восточных границ НАТО. Украина уже имела бы такой воздушный кулак, что дедушка Вова перестал бы листать цитатки Бисмарка и Ницше, а перешел бы на мудрости Фаины Раневской, которая справедливо заметила: «грустной попой весело не пукнешь».
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ПРАКТИКА
Если дело дойдет до поставок боевых самолетов, то конечно же речь должна идти о F-16 Fighting Falcon. В первую очередь, такой выбор обусловлен огромным количеством выпущенных General Dynamics экземпляров этой машины. На сегодня это более 4,5 тыс. штук, большая часть из которых (около2,7 тыс. штук), находится в строю. Понятно, что несколько сотен машин стоит на консервации, ибо потери, включая несколько боевых и не боевые - незначительны.
Это - легкий, одномоторный самолет, один из самых дешевых в эксплуатации и обслуживании. В отличие от тяжелых, двухмоторных самолетов, типа F-15 Eagle, эта птичка окажется по карману тем странам, которые не имеют возможности покупать новейшие F-35, но свои задачи они могут выполнять на хорошем, современном уровне.
Как это принято в Штатах, самолет разрабатывался в жесткой конкуренции производителей военной авиатехники. К 1974 году, до финальной стадии конкурса добрались два прототипа Northrop YF-17 и General Dynamics YF-16. Последний и был взят на вооружение ВВС США как более маневренный, экономичный, универсальный и самое главное - удобный для глубокой модернизации.
Рассчитанный на быстрый бой в не слишком большом удалении от базы, самолет имеет приличную скорость в 2 МАХ и надежный двигатель Pratt & Whitney F100 и крепкий планер, который впервые для боевых самолетов ВВС США штатно выдерживал нагрузки в 9 G. Кроме того, это был первый самолет с полной системой электродистанционного управления, которая исключила массу гидравлических агрегатов, и дало возможность автоматике обеспечивать устойчивость полета в самых рискованных режимах пилотирования. В общем, самолет получился очень удачным и получил одобрение Пентагона в такой превосходной степени, которой почти никто и никогда не удостаивался.
Но нам важна его универсальность, боевая нагрузка и способность к модернизации. Самолет, благодаря своим системам вооружения и управления огнем, способен выполнять функции истребителя ПВО, бомбардировщика и даже штурмовика. Одиннадцать точек подвески позволяют маневрировать набором вооружения, а грузоподьемность почти в восемь тонн, позволила не особенно стесняться с применением массивных боеприпасов.
Многие помнят дерзкие операции УВХАЛ по уничтожению иракского ядерного реактора Осирак в Багдаде (который, как и сейчас в Иране строила Москва) и конечно же побоище, устроенное израильской авиацией в ливанской долине Бекаа, где была уничтожена совковая авиация и вся система ПВО, тоже совкового производства. Все это исполнили маленькие F-16A и несколько F-15. В тот момент, совковая боевая авиация и ПВО показали свою технологическую смерть и шок от этих побоищ так до конца и не выветрился. Потом были две войны в Заливе, где самолеты выполнили десятки тысяч боевых миссий и всегда - с ожидаемым, положительным результатом.
Но самое главное то, что Штаты планируют продолжать эксплуатацию этих самолетов как минимум до 2040 года, поскольку машина легко подвергается модернизации. Всего самолет пережил более десятка пакетных модернизаций и сейчас актуальным является Block 60, с новым двигателем, РЛС, системой управления оружием, БРЭО и так далее. Машина даже способна воспринять изменения в обшивке и материалах конструкции, направленных на уменьшение ЭПР. И это еще не последний пакет модернизаций, ибо самые оснащенные самолеты поставляются по заказу ОАЭ с условным уровнем модернизации Block 62 и с маркировкой F-16E. Кроме всего прочего, в этот пакет входит новейший радар APG-80 Active Electronically Scanned Array, показывающий непревзойденные результаты и обладающий одним из самых низких уровней заметности среди одноклассников. Мало того, прямо сейчас идет согласование спецификации самолета для ВВС Индии, что должно вылиться в новый этап модернизации, уже сейчас называемый как Block 70.
Таким образом, получение какого-то заметного количества таких самолетов для наших ВВС, стало бы сильным ходом не только для Украины, но и для США, а также - НАТО, которые обрели бы мощный форпост на самых восточных окраинах цивилизации.
Есть мнение, что 23 августа состоится подписание документов, открывающих путь поставок в Украину, в частности - боевых самолетов. С каждым днем цивилизованный мир все больше понимает, что такое Россия и какую цену придется платить за бездействие. А потому, у нас есть шанс включиться в процесс ощипывания двуглавого петуха с чувством, только и расстановкой. Желание у нас есть, а вот инструментов хотелось бы побольше, и поострее. Тогда процесс потрошения зловонной туши пошел бы куда быстрее.
антиколорадос
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ПО ПРОСЬБЕ УКРАИНЫ……….точно так же как россияне в Сирии, почему американцы не могут помочь Украине??? Остановка только за торговым партнером кремлинов, и Бешенный Пес - Меттис едет в Украину чтобы попытаться убедить Банковую в таком шаге.
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https://www.olx.ua/obyavlenie/flag-rossii-znachok-metall-IDu22m6.html
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