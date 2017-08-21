 В Кропивницком построят базы для подготовки спецназовцев, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Кировоградскую область в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня силы специального назначения являются символом сотрудничества нашего государства с партнерами по НАТО. Уже создаются специальные базы. Договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - сказал Президент.
Он добавил, что сотрудничество Украины с международными партнерами в данной сфере является чрезвычайно эффективным.
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