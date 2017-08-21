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 Политика Украины
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Все про:военная база (191) Кропивницкий (Кировоград) (418) Порошенко (13578) спецназ (619) ССО (85)

 В Кропивницком построят базы для подготовки спецназовцев, - Порошенко

ссо

В Кропивницком построят объекты для улучшения подготовки бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Кировоградскую область в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня силы специального назначения являются символом сотрудничества нашего государства с партнерами по НАТО. Уже создаются специальные базы. Договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - сказал Президент.

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Он добавил, что сотрудничество Украины с международными партнерами в данной сфере является чрезвычайно эффективным.
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Рошен на этом еще и наварится.Барыга за копейку в церкви перднет.
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Сьогодні вранці у нас в місті по вулиці Короленка всі буди в акуї...Зпереду йде авто с відсівом (ями засипає)а по заду неї шість чоловік з краскопультами і відсів в чорний колір красять.
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Подальше от Киева...логика Петра-бздуна понятна...
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В Кропивницком 3 полк спецназа стоит, который очень хорошо дал просраться "мирным трахтаристам Домбаса". Так что центр этот будет по делу и по месту.
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я это знаю .. но военный спецназ и ССО несовместимы - они немного имеют разные функции и задачи - их НЕЛЬЗЯ обьеденять ! ...разве что только для того что Петро хочет ССО похоронить..
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Надеюсь, базу снова будут строить стройбат НАТО, как в Очакове, и снова привезут 100500 огромных ящиков с лопатами и гусеничные бульдозеры в пустынном камуфляже.
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Надо хвалиться тогда, когда уже построит, а не вбрасывать анонсы.
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отличная новость - да там еще с 1962 года история началась - 9 обрспн,а потом был 50 центр - просто рад за ребят
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на цапии - может быть - только приказ будет ,так и сразу)))
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я видел как спецназ в крапивницком людей избивал во время рейдерского захвата агрохолдинга..Крапивницкий это Украина вообще то
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В огороде бузына.... Может, тайну открою - но полицейский спецназ и воинский -ССО - разные вещи! И КрОпивницком, вообще-то, и те и те есть, только десантников немного по другому используют, а не во время полицейского сопровождения гражданских мероприятий. Ребята, хоть не показывайте свой нижетабуретный уровень, и чем абы что писать, неплохо бы сначала хотя бы войти в тему.
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спецназ во время рейдерского захвата людей избивал?Только да или нет если можно
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Нікітіну: Ага, ССО працювали, де ж їм іще, допомогали морські десантники з Правим сектором, а з повітря прикривали одно чи два звена СУшок.
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ну вообщем не бил и я все придумал да?Вопросов больше не имею
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Еще один "обознанный"! Ребят сколько погибло с Кропивницкого, а кто-то позволяет себе тупо острить.
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то ты расскажи тем кто их память такими поступками позорит..и это не остроты , к сожалению..Было бы смешно если бы не было так грустно..
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А как же Очаков, остров Первомайский, где готовили лучший спецназ в мире. Просвистели, такой будет и спецназ в Кропивницком.
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Спецназ в Кропивницком давно уже находится - десантный полк. Принимали участие в разных операциях как в Украине, так и за рубежом . С россией и сепарами воюют очень достойно. А чем "свистеть", неплохо бы поинтересоваться темой.
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Интересно просто, есть хоть какая-нибудь новость или информация, которую тут же в комментах не обольют дерьмом? Что,в организмах избыток данного продукта жизнедеятельности? Награждают воинов - плохо! Будет построена современная база для наших ребят-десантников - фи! - тому рано сообщили, тому поздно! С другой стороны, сразу видно, кто "работает" на рашку и мечтает о погибели Украины (а как печется о благе украинцев, как печется! Прямо хоть рыдай!)
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Есть,если ваш Барыга сдохнет,будут только радостные коменты.
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Когда вот таких "радетелей" за Украину не будет - чище земля и воздух будут. Одну грязь и дерьмо выносит. И нефиг под украинским флажком кремлевскую лабуду нести - осточертело.
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Когда сдохнет ваш барыга, никто даже не удивится. Все будут тупо ждать развала пидерации. Есть куйло - есть рабсия. Куйло сдохло - сдохла и рабсия.
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да - работа такая у людей - гибридная война идет))
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а чем не по нраву готовые спецы из добровольных батальонов АЗОВ, Айдар, ДУК, ОУН, Днепро, Донбасс. К с тате ребята тут мне уже кинули предупреждение о правилах сайта. Просто высветили список
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Как еще объяснить, что в Кропивницком НИЧЕГО не создают заново, а спецназ здесь был задолго до Революции и до создания Добробатов, так что причем тут Айдар, Азов и другие? Нашим ребятам создадут лучшие условия для обучения и тренировок, еще и по НАТОвским стандартам, а может, и с их оборудованием и оснащением
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да притом что они первые в бой шли и штурмовали, как спец. наз берегли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кропивницком построят базы для подготовки спецназовцев, - Порошенко
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