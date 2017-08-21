 ГПУ допросила в суде по делу "бриллиантовых прокуроров" сотрудника прокуратуры, который ничего не знает о взятке

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокурор Курко рассказал, что 9 апреля 2015 выехал в составе следственной группы в село Погребы Киевской области, где якобы происходила незаконная добыча песка. Курко сообщил, что видел спецтехнику и насыпи песчано-гравийной смеси. Во время следственных действий на место прибыл мужчина по имени Александр, который представился юристом компании, занимающейся расчисткой речки. Кроме того, вечером подъехал народный депутат Вячеслав Константиновский с двумя охранниками.
Курко не дал никаких показаний о получении бывшими сотрудниками прокуратуры неправомерной выгоды за закрытие дела о незаконной добыче песка. "Ничего не известно," - ответил свидетель Курко на вопрос прокурора ГПУ Александра Проскурникова.
Также 21 августа суд отменил обязанность НАБУ охранять адвоката обвиняемого Шапакина - Сергея Козаченко. Раньше суд обязал НАБУ обеспечить адвокату личную охрану, а также охрану жилья и имущества. Глава бюро Артем Сытник подал ходатайство об отмене охраны, по его мнению, это мешает работе ведомства. Сам адвокат Козаченко оставил этот вопрос на усмотрение суда.
В следующем заседании Генпрокуратура планирует допросить в качестве свидетеля Валентина Рака - именно он выступал посредником при возможной передаче неправомерной выгоды замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину и зампрокурора Киевской области Александру Корнийцу. Со стороны прокурор посредником был Валерий Гибаленко, который сегодня является третьим обвиняемым по делу вместе с Корнийцом и Шапакиным.
Дата следующего заседания пока не определена. Вместе с тем, суд высказал пожелание, чтобы ГПУ обеспечила явку в суд больше чем одного свидетеля. Известно, что последние заседания по делу "бриллиантовых прокуроров" состоялись в феврале-марте этого года и потом неоднократно переносились по причинам занятости судей, а также неявки свидетелей.
Ранее прокурор Янис Симоново сообщил, что по делу осталось допросить 30-35 свидетелей обвинения, а также 15 свидетелей защиты.
Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.
1265 6
Материалы по теме: Дело "бриллиантовых прокуроров"
Суд третий месяц не может собраться по делу "бриллиантовых прокуроров"(33)
Дело "бриллиантового прокурора" Корнийца передано в суд, - ГПУ(38)
По делу "бриллиантовых прокуроров" уже допрошены 30 свидетелей, но из-за смены судьи рассмотрение может начаться заново, - ГПУ(15)
В коллегию судей по делу "бриллиантовых прокуроров" попал друг Корнийца: он уже взял самоотвод, - ГПУ(11)
Російський суд ухвалив скандальне рішення щодо турбін Siemens(0)
Обвинение против "бриллиантового прокурора" Корнийца передадут в суд после 10 октября, - ГПУ(8)
СБУ сняла охрану с "бриллиантового прокурора" Корнийца(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя гинекологи утверждают, что и там ее нет.
Ответить