 Лавров о решении США по визовым процедурам: Срывать зло на американских гражданах мы не будем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции 21 августа.
При этом Лавров отметил, что Россия не будет "срывать зло" на американских гражданах в ответ на визовые ограничения США в отношении россиян.
"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - сказал Лавров.
Он добавил, что, "если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался".
Ранее США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.
В свою очередь, в российском союзе туриндустрии сообщили, что решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз в российских регионах может привести к тому, что срок их получения возрастет до полугода.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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У нового президента полностью новая администрация
Конгресс голосует за санкции против росии абсолютным большинством
В Сенате против санкций были только двое сенаторов
Откуда у этого болезного видятся отголоски прошлой администрации Обамы? Дебилбля, короче
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Политолог: США больше не заинтересованы в россиянах на своей территории
Усложнение процедуры выдачи американских виз демонстрирует, что США больше не заинтересованы в создании привлекательного образа своей страны в глазах российской элиты и интеллектуалов. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Росбалта» высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.«Глобально этот шаг на взаимоотношения между странами не влияет. Просто очередная бюрократическая процедура, последствия которой ощутит очень ограниченный процент населения России. Но дело в том, что периодически визы в США оформляют представители российской элиты, то есть люди, так или иначе влияющие на принятие решений в стране. И ситуация осложнится как для жителей регионов, так и для москвичей, так как посольство в Москве, очевидно, теперь будет перегружено работой.Так что такой шаг вызовет недовольство в определенных кругах. Это попытка надавить на правящий класс, а не на массового избирателя, то есть желание влиять на ситуацию не через выборы, а путем возможного госпереворота "сверху". Также следует обратить внимание на кардинальное изменение отношений между нашими странами. Если в 90-е годы США всячески пытались заманить к себе россиян, показать исполнение американской мечты, создать образ счастливой жизни, то теперь это полностью снято с повестки. Америка больше не пытается заинтересовать наших соотечественников счастливым будущим в США, культурный обмен с нами их больше не интересует, создавать положительный образ нет смысла», - пояснил политолог.
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