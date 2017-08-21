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Все про:виза (1029) Лавров (1482) МИД РФ (1043) Россия (71923) США (13255)

 Лавров о решении США по визовым процедурам: Срывать зло на американских гражданах мы не будем

лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США по визовым процедурам - это инерция деятельности администрации бывшего президента США Барака Обамы и "лежит в русле логики организации цветных революций".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции 21 августа.

При этом Лавров отметил, что Россия не будет "срывать зло" на американских гражданах в ответ на визовые ограничения США в отношении россиян.

"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - сказал Лавров.

Он добавил, что, "если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поездки в США - это вещь, которая касается точно не миллионов россиян": В Совфеде РФ предложили зеркально ответить на ограничения в выдаче американских виз

Ранее США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, однако в других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США объяснили такие меры решением России по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США.

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В свою очередь, в российском союзе туриндустрии сообщили, что решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз в российских регионах может привести к тому, что срок их получения возрастет до полугода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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ну конечно, ему же туда ещё жить ехать, ещё рогатых лохов сдоят хорошенько и туда...
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Чувак прикидывается, что не понимает, что за Россию взялись крепко, надолго и методично будут дрючить до рвоты, похоже, как и со знаменитым СССР. Просто, если Россия после этого еще начнет выкобениваться, ей вообще будут перекрывать кислород, например, отключение Свифта, для начала может быть выборочно, но очень больно. И потом Путин пусть рассказывает, что у них есть своя программа "Мир", но он не договаривает, что программы "Мир" нет в США, а весь мир живет на Свифте. Из-за виз сейчас начнут стонать "крупняки", у которых там " на том берегу" крупные бабки, веселые девки, дети и прочие прелести жизни, а поехать нельзя. Если у некоторых дюже крутых есть длительные визы, позакроют их на хрен и в общую очередь! Потом у них появится вопрос к Царю - а на хрена нам всё это? Если ответ не последует, Царю придется думать, как дальше выживать самому. Несмотря на то, что Царь благотворил красивую житуху эти "крупнякам", они теперь этого не потерпят. Короче зря россияне наехали на американских дипломатов, очень зря - спуску за такое хамство не будет. И в Украину уже столько всадили бабок, что её так просто тоже не отдадут, поэтому нужно поскорее оттуда уе...ть, больше бабок для себя останется. Вот что значит сегодняшний глобализм в мире - один никто прожить не сможет, прихлопнут, даже, если бицепсы накаченные.
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Новый президент - Трамп, из республиканской партии
У нового президента полностью новая администрация
Конгресс голосует за санкции против росии абсолютным большинством
В Сенате против санкций были только двое сенаторов
Откуда у этого болезного видятся отголоски прошлой администрации Обамы? Дебилбля, короче
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Gloria Jeans - такое унылое .авно. Я даже туда не захожу 😕
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Какая же жалкая русня, "супердержава", искандеры/тополя... пыжатся-пыхтят, а ответить не могут ничем кроме чавления гусей, помидоров и разных пакостей
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Да ничего удивительного нет,вы кремляди будете срывать злость на своих гражданах,что видно по контросанкциях ,которые вы приняли против ЕС,США,Украины и партнеров, давить еду бульдозерами и запрещать ввоз в недоимперию. Дебилы бл.ть (с)
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Что и требовалось доказать.
Политолог: США больше не заинтересованы в россиянах на своей территории



Усложнение процедуры выдачи американских виз демонстрирует, что США больше не заинтересованы в создании привлекательного образа своей страны в глазах российской элиты и интеллектуалов. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Росбалта» высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.«Глобально этот шаг на взаимоотношения между странами не влияет. Просто очередная бюрократическая процедура, последствия которой ощутит очень ограниченный процент населения России. Но дело в том, что периодически визы в США оформляют представители российской элиты, то есть люди, так или иначе влияющие на принятие решений в стране. И ситуация осложнится как для жителей регионов, так и для москвичей, так как посольство в Москве, очевидно, теперь будет перегружено работой.Так что такой шаг вызовет недовольство в определенных кругах. Это попытка надавить на правящий класс, а не на массового избирателя, то есть желание влиять на ситуацию не через выборы, а путем возможного госпереворота "сверху". Также следует обратить внимание на кардинальное изменение отношений между нашими странами. Если в 90-е годы США всячески пытались заманить к себе россиян, показать исполнение американской мечты, создать образ счастливой жизни, то теперь это полностью снято с повестки. Америка больше не пытается заинтересовать наших соотечественников счастливым будущим в США, культурный обмен с нами их больше не интересует, создавать положительный образ нет смысла», - пояснил политолог.
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Вот и поняли кацапы что американцы не шутят когда намекают что РФ будет отвечать за дела в Украине и Сирии. Страх в заявлениях Лаврова заметно определяет его лексику.
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Я так рад, я так рад, что поеду в Ленинград! И в Воркуту с Челябинском - тоже!
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Наконец-то и Лаврун признал, что Россия - ЗЛО.
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сереня, а че так? та психани и откажите американцам в визах! пусть побегают, в очередях толпой постоят
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Я давно говорил, еще до выборов, что у рашки всегда были самые большие проблемы с Президентами США от республиканской партии. Один Рейган чего стоит. Хороший был ТОВАРИЩ. О Бушах я вообще молчу. А с демократами всегда были отношения стабильные. А сейчас и Конгресс с Сенатом республиканские. В на мокшандии визжали от восторга, когда Клинтон проиграла. В рашке нужно вазелин запасать даже не составами.
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А что, есть американские граждане, которые прутся в Россию? Целых двое?
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Ну и с Т. Мэй в Британии, с Д. Трюдо в Канаде, с М. Тернбулл в Австралии - есть где разгуляться "любви" к скрепной. Короче, ГаремарЫНЫ - В ПЕРДЕ!!!!
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хух. лавруша успокоил миллионы проклятых пиндосов, месяцами стоящих в очереди за визой в парашу. а то они уже хотели всеамериканский бунт устраивать...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о решении США по визовым процедурам: Срывать зло на американских гражданах мы не будем
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