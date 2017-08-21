 На лечении в Кропивницком военном госпитале находятся 60 раненых из зоны АТО, 6 из них получат награды из рук президента

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки по Кировоградской области намерен посетить реконструированный областной госпиталь и наградить ветеранов войны, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил на торжественной церемонии открытия нового корпуса коммунального учреждения Кировоградская областная детская больница в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Еще один индикатор развития, - это реконструированный областной госпиталь для ветеранов войны (в Кропивницком, - ред.), куда я отправлюсь, как только осмотрю вашу больницу. Я с нетерпением ожидаю общения с участниками боевых действий, - а их там на лечении и реабилитации сейчас находится более 60. Я очень ценю вклад Кропивницкого и Кировоградщины в защиту страны от военной агрессии. Примечательно, что трое из шести военных, которых я награжу сегодня, - родились уже во времена независимой страны", - сказал Порошенко.
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Чи йому бути в стороні і на поранених уваги не звертати?
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На премію розраховуєш ?
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