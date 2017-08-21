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 Политика Украины
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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (418) награда (1227) Порошенко (13578) ранение (1847) госпитализация (132)

 На лечении в Кропивницком военном госпитале находятся 60 раненых из зоны АТО, 6 из них получат награды из рук президента

награда орден

Президент в ходе рабочей поездки по Кировоградской области посетит военный госпиталь в Кропивницком.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки по Кировоградской области намерен посетить реконструированный областной госпиталь и наградить ветеранов войны, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил на торжественной церемонии открытия нового корпуса коммунального учреждения Кировоградская областная детская больница в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Еще один индикатор развития, - это реконструированный областной госпиталь для ветеранов войны (в Кропивницком, - ред.), куда я отправлюсь, как только осмотрю вашу больницу. Я с нетерпением ожидаю общения с участниками боевых действий, - а их там на лечении и реабилитации сейчас находится более 60. Я очень ценю вклад Кропивницкого и Кировоградщины в защиту страны от военной агрессии. Примечательно, что трое из шести военных, которых я награжу сегодня, - родились уже во времена независимой страны", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В ближайшее время состоится презентация программы развития сельской медицины", - Порошенко
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Робота в нього така-нагороджувати від імені України.
Чи йому бути в стороні і на поранених уваги не звертати?
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Оце вилизала , так вилизала ...
На премію розраховуєш ?
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кожному своє, Ви от зла тваринка, я - адвокатык і тд.
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что то давно Зорян и Шкиряк не убивали пополченцев, на очереди же вроде бы захарченко ?
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кращою нагородою нашим Воїнам булоб все те озброєння, яке демонструють на парадах, але наші хлопці всю ту зброю бачать, як і ми, по тєлєку, зато нацгвардію екіпірують на заздрість навіть НАТО
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Какой циник циничный,попрется в госпиталь! Раненых награждать! Гад какой! Ничего не делается! В стране! Армия голая-босая-безоружная! А у него в липецке! Немедленно переизбрать! И в несколько туров - чтобы год было о чем пиздеть! Вооружения - никакого, о чем пишут -показывают и на Параде будет - загонят, а деньги Порошенко себе заберет! В офшоры! Солдаты спят и видят, как Президента поменять! Не важно, на кого! На нормального! (Юля будто ну очень хочет! А оппоблоке - один лучше другого! Как один нормальные!)
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Ага. А ви почитайте, що пишуть у коментах, я просто зібрала докупи.
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Забыла дописать фразу лаврова, очень кстати была бы " Дебилы, бля!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа лечении в Кропивницком военном госпитале находятся 60 раненых из зоны АТО, 6 из них получат награды из рук президента
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