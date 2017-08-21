 Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком, пишет его пресс-секретарь Святослав Цеголко в на своей странице в Twitter.
"В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.
Как сообщалось, Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе в Украине.
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Я, я, я, я, мы, мы, мы... - трепло, ни за что не отвечающее, а приписывающее любые успехи себе, вору брехливому.
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-- Ваши условия? -- спросил Остап дерзко. -- Имейте в виду, я не похоронная контора.(с)
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Есть информация о том, что с помощью метода кнута и пряника он пытается отжать у Жеваго долю в ПГОКе - крупнейшем железорудном комбинате страны...
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или что то не так?
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доказали яким чином, га?
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а хуже может быть и даже гораздо хуже может быть
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Интересно, а к подъему солнца над линией горизонта он тоже имеет отношение?
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Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
ГыыыыЫЫЫЫЫЫ!!
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p.s. зрадоепы в смеси с ольгинскими - совсем епанулись
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А благодяря какой детенизации министры и депутаты повышают себе оклады, а судьи астрономические пенсии?
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Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
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Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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*
Коли настає час підбивати підсумки, радники кудись зникають.
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Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
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Антон Палыч Чехов однажды заметил
Что умный любит учиться, а дурак - учить (с)
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https://www.youtube.com/watch?v=LIR9ylKv7oE
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Так тепер слухайте - щоб вам повилазило.
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Бойко на днях уже ТРЫНДЕЛ об этом.
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Чем закончится детенизация даже страшно подумать. Видно вытрясут из всех все, а Ахметов скупит в стране весь воздух, пригодный для дыхания.
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https://censor.net.ua/news/452481/lavrov_o_reshenii_ssha_po_vizovym_protseduram_sryvat_zlo_na_amerikanskih_grajdanah_my_ne_budem
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Восемь чиновников Министерства юстиции получили вознаграждений на более чем на 23 миллиона гривен только за два месяца в 2017 году. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос сайта «Слова и Дела» о высокой зарплаты одного из сотрудников ведомства.
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Оце такі вам кавуни - малята.
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Жити по-новому!!!
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Сегодня были рейтинги,кто лидирует,если бы проходили выборы,пЭцькина бпп вторая,значит пора вспоминать о пенсионерах.
шоб вам повылазило.
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(Притчи 29:2)
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