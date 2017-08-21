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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:бюджет (4330) пенсия (1660) Порошенко (13578) теневая экономика (72) Цеголко (151)

 Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко

порошенко

В результате детенизации удалось увеличить поступления в бюджет, поэтому осенью Украина сможет поднять пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком, пишет его пресс-секретарь Святослав Цеголко в на своей странице в Twitter.

"В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева

Как сообщалось, Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе в Украине.
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При зубожінні в рази , говорити про жалюгідні відсотки, це край цинізма і блюзнірства !!!)))
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Ага,Гонтарева задрала доллар до небес ,в 2,5 раза,ни в одной,даже воюющей стране такого никогда не было,а пенсии поднимут на 200 грн и то не всем. Уже полгода об этом ведут рекламу,цены в результате выросли,а пенсионеры додыхают с пенсиями Януковича.
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Все 25 лет так перед выборами делали, а теперь почему нельзя? Электорат то не поменялся.
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Циркова вистава , від імітаторів рехворм триває!!! На манежі провідний блазень !!!)))
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Диво дивне, чому народ не має віри патологічному брехуну !!!))
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Да это и не его полномочия по Конституции, а Кабмина.
Я, я, я, я, мы, мы, мы... - трепло, ни за что не отвечающее, а приписывающее любые успехи себе, вору брехливому.
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Желательно, ещё в пелёнках - сопливого и "крепко обделавшегося".
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-- Ваши условия? -- спросил Остап дерзко. -- Имейте в виду, я не похоронная контора.(с)
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А между тем, Петр Алексеевич хочет стать не только главным банкиром, энергетиком и пищевиком в стране - но и рудокопом.
Есть информация о том, что с помощью метода кнута и пряника он пытается отжать у Жеваго долю в ПГОКе - крупнейшем железорудном комбинате страны...
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Если бы 54% амеб знали базовый принцип любого капиталиста - стремление к монополии и другим способам избавиться от конкуренции, то не вякали бы - сам разбогател, значит и стране поможет
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хіба вони розуміють, що воно ніколи не нажереться?
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петр лексеич не подумал, что в недалеком будущем у него не только бизнес, а за все его деяния могут и жизнь отжать
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Овощ расчитывал свалить, а переговорами расчитывал на оттяжку времени
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Ну вам, бывшим рыгоботам, виднее планы бывшего хозяина. А со стороны выглядело, что он никуда тикатьтне собирался о чем в частности говорит и штурм Майдана уже после договорняков с Кролем и Боксером и Небесная Сотня на следующий день
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С 19 на 20 февраля. Впрочем, после такого вопроса уже все ясно
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тогда у вас нарушена временная цепочка: штурм был 18-20 числа, а договорняк с овощем был подписан после - 21 февраля, а вночь на 22 февраля он сбежал
или что то не так?
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не вижу предпосылок к досрочным, нет достойных кандидатов, которые уже сегодня доказали что смогут изменить на лучшее
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доказали? да хотя бы показали план действий о поднятии экономики, не стандартный набор фраз "реформа энергетики", "поднятие малого бизнеса", "снижение налогов", а конкретно с цифрами сколько надо вложить, в какую именно технологию или заводы, откуда взять на это деньги и какой результат это должно дать, грубо говоря не предвыборную программу, а обыкновенный бизнес-план
а хуже может быть и даже гораздо хуже может быть
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Все вже давно є, не хвилюйся і програми і лідери!ГОЛОВНЕ:деолігархізація і демонополізація через експропріацію,візовий режим з Росією, реформування ЗСУ, відновлення ядерного статусу України,та посилена співпраця з НАТО і членами ядерного клубу;кримінальна відповідальність за будь-які прояви українофобії, адміністративно-територіальна реформа України,скасування депутатської недоторканності та зменшення кількості народних депутатів до 300, підвищення ролі СПРАВЖНЬОГО місцевого самоврядування, енергетична незалежність України,реформування житлово-комунального господарства,єдиний соціальний податок, націоналізація стратегічних підприємств; введення прогресивної системи оподаткування; заборона на продаж земель сільськогосподарського призначенн,державна програма культивування в суспільстві здорового способу життя,заборона подвійного громадянства,розірвати Харківські угоди Януковича-Мєдвєдєва,вказати в Конституції України правонаступність Української Держави,визнати факт окупації України большевицькою Росією у 1918-1991 рр...Ти краще скажи що виконав Барига з того що наобіцяв перед виборами президента?
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Педя себя исчерпал и видимо он выводов не делает, похоже у него чувство самосохранения притупленно, третий майдан вернет его в действительность!
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В испаноязычных странах его бы звали Педро, но у нас его зовут просто... Думаю, догадаться несложно...
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какой маладэц наш петроолексеич, пенсионеры теперь молятся на него!
Интересно, а к подъему солнца над линией горизонта он тоже имеет отношение?
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Благодаря девальвации и как следствие инфляции !
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Видно цены не стали ждать повышения и раньше всех рванули верх.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."

ГыыыыЫЫЫЫЫЫ!!

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вот если бы это сделала люля - тогда другое дело...
p.s. зрадоепы в смеси с ольгинскими - совсем епанулись
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скільки ж тут матерей Терез, докторів економічних наук, та кристально чесних особин, нікого і на х.й послати
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Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко

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А благодяря какой детенизации министры и депутаты повышают себе оклады, а судьи астрономические пенсии?
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Да потому, что глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.

Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.

Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».

А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.

Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …

произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»

А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).

Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!

Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.


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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.

Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.

Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.

Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.

Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.

Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.

Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.

Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.

Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.

Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.

Все учат, советуют.

Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.

Ну, хотя б наоборот, что ли.

Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"

Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"

Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.

Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.


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Все учат, советуют.
*
Коли настає час підбивати підсумки, радники кудись зникають.
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В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.

Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.

---------------------------
Антон Палыч Чехов однажды заметил
Что умный любит учиться, а дурак - учить (с)
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...уже осенью мы сможем поднять пенсии... Уточнять надо про какую осень идет речь.
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((( о как тролей и плакс колбасит - здорово)))
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Він сам створив собі образ брехуна і блазня і відтепер , будь-які його дії чи слова сприймаються , як циркова вистава, буфонада !!!))
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Пенсии поднимать нужно, но почему за счёт поступлений в бюджет, а не в Пенсионный фонд?
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Основою зростання бюджета і ПФ, має бути зростання економичної потужності країни, а не маніпуляці з податками та акцізами !!!))))
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В ПФУ дірка в 140 млрд. грн. Дана дірка виникла за рахунок бюджетних пенсіонерів.
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Заделывать дыру в ПФ бюджетными деньгами - всё равно,что тушить огонь маслом.
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Потрібен принцип - скільки поклав у ПФУ, те і отримай.
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Звичайно. А коли врізав дуба, то передається внесок спадкоємцям на поповнення їх пенсійних рахунків.
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Барыга циничный лжец. Те ничтожные крохи которые кинут пенсам не иду ни в какое сравнение с бешеным ростом цен и зарплатами чиновников от сотни тысяч до полутора миллиона гривен.
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Бачили очі, що обирали?
Так тепер слухайте - щоб вам повилазило.
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Пэця прекрасно со своими конституционными обязанностями справляется... Страна "процветает".Экономика,- удел правительства. Зачем в чужое поле лезть?
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Дывно. Его ставленник и соплеме... однокорытник Гойсман верещал, что без принятия т. н. пенсионной реФФормы, поднятия пенсий не будет. А оффшорник говорит шось о привязке к детенизации. Они бред друг друга иногда слушают?
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Вы быстрее давайте а то вон ОПИЗ.АЦИОННИКИ уже "брешут" как собаки , что после каникул будут регистрировать законопроект о повышении пенсии... Потом будут пиз.еть что это благодаря им только пенсии повысили ((
Бойко на днях уже ТРЫНДЕЛ об этом.
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Що він там детінізував? Ротердам +? А чому корупціонерів не судять, а відпускають?
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Деолигархизация уже была, торбанули Коломойского, а закончилась она скупкой Ахметовым ряда облэнерго.
Чем закончится детенизация даже страшно подумать. Видно вытрясут из всех все, а Ахметов скупит в стране весь воздух, пригодный для дыхания.
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Весь істеблішмент України,без будь-яких винятків, це єдине Кучмівське кубло, гельмінтів-політиканів, які паразитують в Україні !!!))
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Странно, а почему ни один из уважаемых противников повышения пенсий не отметился по такой новости?
https://censor.net.ua/news/452481/lavrov_o_reshenii_ssha_po_vizovym_protseduram_sryvat_zlo_na_amerikanskih_grajdanah_my_ne_budem
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За два месяца 8 сотрудников Минюста получили премий на десятки миллионов
*
Восемь чиновников Министерства юстиции получили вознаграждений на более чем на 23 миллиона гривен только за два месяца в 2017 году. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос сайта «Слова и Дела» о высокой зарплаты одного из сотрудников ведомства.
***

Оце такі вам кавуни - малята.
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доллар в феврале 27-28 свинина 75 грн/кг, доллар 26 в августе свинина 110 грн /кг. Да-да все налоги, ФОТы и прочее платит потребитель. Хорошо что жыдыпанавому устроили пигмеям экономический ликбез. На выборах посмотрим как пигмеи выучили урок.
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Повысили они АГА ЩАЗЗ! За все платит потребитель все ваши повышения оплачиваются потребителем. Потому и цены растут и расценки растут! И главное что производители и поставщики даже не скрывают они так прямым текстом и говорят растет потому что выросла ЗП!! Так ДА ДА давайте повышайте... ВПЕРЕД!!
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Предлагаю , из бюджэта исключить долги и кредиты , а дальше поговорим о поднятии уровня экономики , пенсий
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где-то уже слышали подобные пустые, обещалки???????....От яйценюха,гройсмойши,теперь и это разродилось.Значит не будет ничего((((
Сегодня были рейтинги,кто лидирует,если бы проходили выборы,пЭцькина бпп вторая,значит пора вспоминать о пенсионерах.
шоб вам повылазило.
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В Минюсте,чиновники второго эшелона,получают зарплаты вместе с бонусами от 1 млн.гр. и выше в месяц.Я уже боюсь спросить,...а первого????+ надбавка в 900%????
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2. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает.
(Притчи 29:2)
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Благодаря детенизации или благодаря двукратному повышению ЕСВ для малого бизнеса?
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А то що ваш бідний нещасний мілкий бізнес задер ціни в три рази ти не згадаєш?
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знаємо ми підняття пенсій від ю2влади .......від 3 гривен до 100 гривен ......а в основі як були 100 доларів так і залишилось.але все подорожчає то є ФАКТ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко
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