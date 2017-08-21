 Центр бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового адвоката

Об этом сам Герасько сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал адвокат.
Как сообщалось, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него. 7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.
17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.
Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.
Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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Да что уж там - давно платная, только украинцы платят.
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Морозов, ты?!
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так на ётафон не заработаешь, не говоря уже про ё-мобиль...
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Павел Шевченко db7d584a = Олег Хардин
Борцы за правду - они такие борцы.
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Ради такого я даже пару дней в бане посидеть готов, но потом опять тебя чмурить и сцаными тряпками гонять буду.
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А пока что каждый раз, когда ты под очередным засвеченным акком появляешься (не факт, что у тебя, как уХардина их не 6 штук), тебя чмырят. Ибо есть за что.
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"И что в этом плохого?"(с)
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-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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Ще й гроші на це лайно приходиться витрачати...
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Не кореш,а друг і немає в нас ніякої банди.
Він відпочиває.Психологічна перевтома від роботи і суперечок з вашим витиранством.
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Твоя інтуіція спрацьовує лише у ваписі баранів.
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