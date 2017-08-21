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 Политика Украины
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Все про:адвокат (985) суд (21445) Янукович (32584)

 Центр бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового адвоката

янукович

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

Об этом сам Герасько сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 6 сентября

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал адвокат.

Как сообщалось, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него. 7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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Бу-га-га... бесплатная... правовая... помощь... от государства Украина...
Да что уж там - давно платная, только украинцы платят.
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круговорот адвокатов как способ затягивания дела януковоща?
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Уже давно пора не попередников а тех кто на их место пришёл судить ,тот Янукович и его шайка-лейка просто пионерский отряд по сравнению с нынешней бандой.
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100%...такой сволочной шоколадной банды мир не видывал.
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а кто из вас двоих у кого на коленях сидит, милочка?
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Причем оба этих "злых" клоуна с запасного акка сидят.
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...яйцеголовый , угомонись , не то огорчу до безобразия.
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Давай начинай огорчать, борец-миньетчик с распродажи. :D
Центр бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового адвоката - Цензор.НЕТ 2684
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С удовольствием к Бацке на ПМЖ уехал.Что- бы не видеть того , что с моею Родиной упыри соевые сделали.
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так ты еШШо парниша из ентих , ну кто про Луну поетЬ
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вяло, милочка, вяло и предсказуемо.
так на ётафон не заработаешь, не говоря уже про ё-мобиль...
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Льстишь ты мне , емеля.Это ж надо скринить мои крылатые тезисы.
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Че ж кацапа 11-рублевого не заскринить, шоб он реже из себя патриота Украины корчил.
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Ты там , порошенковский холуй , не забывай мои речи в блокнотик записывать.
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Всенепременно. Один скрин, а тебя им можно годами по морде, как сцаной тряпкой бить.
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...дурашка , не психуй так.Он твого корефана -кацахола кондратий уже схватил
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Мне-то чо психовать. Это ж не я кучу акков держу, шоб хоть шото заработать.
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...біжи , там тебе лікар з санітаром вже ловлять.
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А у тебя овцы не ебаны пока ты в интернете дрочишь. Хотя какие овцы в Ольгино...
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Да. Ты сам по себе матюк.

Ради такого я даже пару дней в бане посидеть готов, но потом опять тебя чмурить и сцаными тряпками гонять буду.
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яке ж ти дурне . Я на форум захожу рідко і то що б поглузувати з таких бовдурів і телепнів як ти. Головне спілкування з Друзями на Нашій Темі.
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Когда мне понадобится оценка моих умственных способностей дешевым тролем-неудачником, я обязательно к тебе обращусь.

А пока что каждый раз, когда ты под очередным засвеченным акком появляешься (не факт, что у тебя, как уХардина их не 6 штук), тебя чмырят. Ибо есть за что.
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Не. Это кацап Олег Хардин чалится под своим третьим акком.
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пора ему назначить бесплатного страуса...
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надо было межигорского страуса назначить, овощ же их поддерживал, отплатили бы ему тем же.
"И что в этом плохого?"(с)
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-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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Власних адвокатів немає?

Ще й гроші на це лайно приходиться витрачати...
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Привет , а куды пропал кацахол-кореш из вашей банды ?
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Привіт.
Не кореш,а друг і немає в нас ніякої банди.
Він відпочиває.Психологічна перевтома від роботи і суперечок з вашим витиранством.
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...помиляєтесь , мамзель. Це тут щось друге.Мабуть знову пику набили за якийся ляп.
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Це моя мєнтовська інтуїцїя підсказує мені. Похоже , що получив твій корєфан по ліцу...ногами.
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Не наривайся на грубе слово,Джамал...
Твоя інтуіція спрацьовує лише у ваписі баранів.
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Та ти й баранів пасти не зможеш. Тільки й вмієш сутками сидіти на форумі і тролити. Дивись щоб як кацахола і тебе життя не кинуло мордашкою об бетон.
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Я нікого не тролю.Це ти вчепилося. Йди вже на випас своїх смердючих баранів.
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Мої баранчики краще пахнуть ніж ти зі своєю бригадою.
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Розумію. Ти вже так надихався всього того, що чисте повітря тобі погано пахне.
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гробовщика йому, ми скинемось, на адвокатах він нас розорить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентр бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового адвоката
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