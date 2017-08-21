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Все про:расследование (2299) Матиос Анатолий (535) Антитеррористическая операция (17315) Иловайск (352)

 Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Оснований для объявления подозрения украинским гражданам, военнослужащим, чиновникам и добровольцам - нет

матиос

В первую очередь за Иловайскую трагедию должен ответить агрессор.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ прокомментировал результаты расследования по Илловайской трагедии.

"Мы провели большую работу. Это было ноу-хау. До нас никто ничего подобного не делал. Чтобы Вы понимали. В стране нет государственного учреждения, которое могло бы провести комплексную экспертизу. Нам пришлось собирать по крупицам экспертов, их было 32. Это бывшие начальники Генштаба, экс-замминистра обороны, специалисты всех родов войск. Это люди, которые на общественных началах, получив допуск к государственной тайне, два года скрупулезно изучали тысячи листов документов. Они имеют образование, соответствующие знания, знают, что такое тактика и стратегия, и наложили это на ту форму военных действий, которые в мире сейчас не признаются войной. Они наложили военные уставы, обязывающие командира делать так или иначе, на условия и Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции". А также на действия российского захватчика... Ни во времена независимости, ни во времена Советского Союза военные экспертизы подобные той, что мы сделали по Иловайску, не проводились. В состав экспертов входили бывшие военные прокуроры, которые были в свое время в Афганистане", - рассказал Матиос.

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"Ни я, ни Луценко, которому также задают вопрос, не можем рассказывать то, что относится к государственной тайне. Возможно, со временем, когда все будет рассекречено, общество услышит ответы. Например, многие говорят о параде. Мы исследовали этот эпизод отдельной экспертизой. Так вот что я вам скажу. Это - дефиляда государственных ресурсов, которых не было на тот момент. Все ради того, чтобы танки не пошли на Чернигов, Сумы, Харьков, которые с российской стороны также были вблизи границы. На параде не было никакого батальона "атовцев", только одна коробка - десять на десять - в ней всего 100 человек "атовцев". Все остальные - курсанты. Это ребята, которые три месяца держали автомат в руках, и то разбирали и собирали их, они не умели стрелять. В тот момент нам надо было показать, что у нас есть отремонтированная техника. Она выехала прямо из проходных заводов. Некоторая не заводилась. Мы тщательно все исследовали, по каждому раненому, выясняли, куда вывозили, кто как выходил. Идентифицировано большинство людей, пропавших без вести. Кто и когда еще во время войны смог до одного человека подсчитать потери, установить фамилию, имя и отчество, допросить потерпевших, родителей, родственников, командира? Мы это сделали и дальше продолжим работу, возможно еще остались какие-то пробелы. С меня сейчас пытаются сделать большое зло в государстве", - добавил он.

"Экспертиза показала, что Литвин сделал по уставам Вооруженных Сил один к одному. Когда к штабу приближается линия фронта, командир должен сохранить штаб и связь. Если бы на тот момент Литвин не отошел вместе с людьми, то две трети зоны АТО вообще бы потеряли радиорелейную и любую другую связь. У Литвина было пять раненых. Тогда благодаря его действиям, мы смогли отвести штаб и не потерять управляемость. Если бы тогда еще разгромили штаб 8-го корпуса, мы зашли бы в Минск не передом, а, простите, задом. Мы вынуждены были бы после такого идти не на временное примирение, а на полную капитуляцию. Две трети тех, кто ныне все хают и срыгивают желчь в сторону тех, кто что-то делает, они сами по себе ни на что не способны. Они - евнухи. То общество, которое воюет, оно там, на востоке. Тех, кто сидят в ресторанах и рассказывают, почему генералов не привлекли, я бы подвесил за гениталии к жерлу пушки и выстрелом бы отправил в зону АТО", - ответил Матиос на вопрос об оценки в рамках расследования действий Литвина.

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"Сейчас есть картина, которая установлена ​​следствием и подтверждена доказательствами. Оснований для подозрения украинским гражданам, военнослужащим, представителям или командирам добробатов, в деле по Иловайску нет. Есть много вопросов, они остаются. Но это на совести тех, кто не хочет говорить до конца. Подчеркиваю - на основании анализа всех собранных нами доказательств, оснований для объявления подозрения украинским чиновникам и военным - нет. Пусть кто хочет наберет новых (хоть из космоса) прокуроров, они сделают ревизию и скажут свое решение. Убежден - если они будут бесстрастные и политически незаангажированные, то другого вывода, чем согласиться с нашими выводами по Иловайску, у них не будет", - констатировал Главный военный прокурор.

"Суд в Украине будет. Мы сейчас пройдем линейку украинского законодательства и приступим к заочному осуждению тех лиц, в отношении которых есть доказательства. Суд будет длительным. Это высший генералитет, включая министра обороны Российской Федерации. Военная прокуратура работала добросовестно, расследуя дело. И работает дальше, никто точку в расследовании дела по Иловайске не ставил. Да, есть скорбь, трагедия, отчаяние от якобы не вовремя отданных команд в ответ на призрачную надежду обещаний первого заместителя начальника Генштаба РФ, который давал гарантии для выхода наших воинов из Иловайского котла. Помните, они говорили: оставьте оружие, тогда выходите? Категорически все отказались. И в порядке небоевой колонны был согласован выход. Эти переговоры продолжались почти пять суток.... С нашей стороны, было желание воевать дальше, но отсутствие для этого средств и сил, а также много сопутствующих факторов, которые привели к таким трагическим последствиям. Я готов сейчас убеждать Генерального прокурора, Верховую Раду, все общество. Дайте специалистов права, которые могут по образованию присоединиться в ряды прокуратуры. Мы ускорим для них получение допуска к государственной тайне. Проводите ревизию нашей работы. Подайте от "Цензор.НЕТ" такой призыв: "Юристы-патриоты, кто хочет поступить на военную службу, я - главный военный прокурор гарантирую, что буду ходатайствовать перед министром обороны, Генеральным прокурором и вас примут на службу военными прокурорами. Получите за месяц-два доступ к государственной тайне и проводите ревизию каждого тома этого дела", - подчеркнул Матиос.

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"Главное, что мы сделали - все эти документы пошли в Международный суд. Их изучают. Агрессор должен ответить. Ответит агрессор - будем разбираться со своими. Наши хотели освободить свою землю. За это не судят. К сожалению, в нашем обществе много людей, которые имеют запоребриковий ум, им главное быть причастным к толпе. Так вот сейчас претензии к Главной военной прокуратуре я воспринимаю как претензию толпы. Я имею честь и достоинство. Мои подчиненные - это ребята, которым 28-30 лет. Они сделали то, что должен был бы сделать любой офицер, который служит в армии", - резюмировал он.

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Ну хоть добробаты с Юлькой, Гриценко и Шабуниным не обьявили виноватыми. Уже прогресс
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на йульке больший грех. она украинские танки на крысме останавливала вместе с пастером шлангом.
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Она и на Донбассе под танки ложилась с иконой,инфа 100500%.
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Сам этот Матиос говорит,что в первую очередь виноват Путин и это понятно,до него не доберешься,а вот как со второй очередью,как с теми кто придумал "договариваться" с агрессором?Это решение разумное по мнению Матиоса?С таким мозгом можно руководить Генштабом?За это нет ответственности никакой?Делай что хочешь,твори что вздумается ,а виноват только агрессор?
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22.01.16"Пока мы сидели и ждали приказов, россияне
укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в ловушке", -
участник боев за Иловайск Тарас Костанчук. ВИДЕО

24 августа Хомчак доложил министру обороны Гелетею, что в Донбасс зашла
российская армия, что мы попадаем в кольцо и запросил разрешения на отход. Однако
Гелетей приказал нам не паниковать и оставаться на позициях. В это время в
Киеве как раз проходил военный парад. В последующие два дня, пока мы сидели там
и ждали приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и Иловайск
оказался в надежной ловушке.....

Сегодня мы говорим: дайте нам точную картину того, что произошло. Какой
информацией вы обладали? Чем руководствовались? Но они отвечают: совершенно
секретно. Мы просили: нанесите удар! Если бы нам вовремя прислали подкрепление,
россияне сами бы попали в котел, оказавшись между нами и подошедшими силами. И
тогда ситуация развернулась бы по-другому. Мы бы просто закрепились и не давали
им отходить....Но никто этого не сделал. Стали договариваться. Нам сообщили, что президент
договаривается с президентом, чтобы нам дали возможность выйти. А военные
ничего не делали! Нам сказали, что не было резервов. Что когда россияне вошли,
началась паника. Но ведь есть конкретные люди, ответственные за это, которые
допустили эту ситуацию.

Источник:http://censor.net.ua/v370490Источник:http://censor.net.ua/v370490

http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
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И так было 10 дней - ПОМОЩИ ПОКА НЕТ. 10 дней эти скоты мурыжили наших военных в окружении пока не придумали расстрельный коридор и окончательно всех не порешили.
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Целых 10 дней. 10 дней преступного бездействия. Даже не бездействия, а, скорее всего, договорняка (давайте называть вещи своими именами).
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Да ,нерадивые генералы допустили окружение и не смогли ничем помочь солдатам,мало того,преступно пошли на сговор с агрессором и по мнению Матиоса они не виноваты.
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Издеваются Барыги-как бы невзначай,и эта херня творится и твориться!
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Помним. Память еще никому не отшибло. Помним как проукраински настроенные местные в сетях криком кричали о том, что зашли кацапы. А Матиос выгораживает главных виновников - Муженко и Порошенко (верхонвного главнокомандующего).
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Тихше! Вы что не знаете, что положено за разглашение военной тайны?
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А как он избежал люстрации? Был неслабый чин при Януковиче
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-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины... (с)
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Оснований для подозрения украинским гражданам, военнослужащим, представителям или командирам добробатов, в деле по Иловайску нет. Источник: https://censor.net.ua/n452477
А с 51-ой бригады или как её там - когда снимут обвинения? Или Минстецю все можно?
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А что там с осужденными за якобы оставление своих позиций?
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"Мы провели большую работу. Это было ноу-хау. До нас никто ничего подобного не делал. Чтобы Вы понимали."

Це геніально....
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ЦН как всегда разбил интервью и выдал за несколько новостей, ладно. ожидаем комментарий главреда по интервью, об отсутствии разведки и о принятии решений. болючая тема, никогда не влезал, но нужно нормально завершить её. смысл даже сначала не наказать, а восстановить цепь принятия решений. (то, что уже было написано - читал).
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хуже. плачущий тоха просто ничтожество и мелкая мразь, такое же как и его шыкаладный хозяин.
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Нет, не идиот, от слова совсем. Поинтересуйся, кто балуется подобной символикой.
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если генпрокурор, балуется тату, любой, ему место у параши, а не в кресле главного военного прокурора....ну или в баре..на пивняке...
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навіщо ти псуєш і без того поганий настрій цією щурячою пикою?
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какой агрессивный матиос! Привяжи себя за гениталии, умник, заодно не забудь генерала муму (витю-катафалка) и хомячка, который договаривался про "зеленый коридор".

По итогам вашего расследования: нет вам веры, вы шулера и проходимцы.
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Да,как всегда всё ШИТО-КРЫТО а людей погибло больше тысячи а может и намного больше ...Мы ВСЕ с вами виноваты в том,что терпим этих гнид .
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фуууххх...за чиновников больше всех переживал!!!
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Путлер и Гиркин уже всё давно спалились в Юьтюбе.
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Ебанутся , два месяца пацаны говорили " окружают" ,два месяца ни кто ни хуя ни делал. Бля шоб каждого генерала жену на колхоз пустили , а виноватых небыло
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По моему, он просто издевается над всеми нами. Или он полагает, что массовое зомбирование населения Украины уже успешно завершено? Пока ещё нет. Массового помутнения рассудка пока ещё не наступило. Поэтому комментировать вышеизложенное нельзя иначе, чем - бредни для тупоголовых.
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Було би цікаво почитати фахові заперечення,якщо такі знайдуться,а не лише емоційні
"не вірю".
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Какие ещё фаховые запереченння? Вы разве это не прочитали: ".....Ни я, ни Луценко, которому также задают вопрос, не можем рассказывать то, что относится к государственной тайне. Возможно, со временем, когда все будет рассекречено, общество услышит ответы ....."
Виноват ахресор, а мы все белые и пушистые. Почему? А вот это военная тайна. Аплодисменты в зале, занавес опускается, зрители расходятся
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Хоча б тих,хто там був.Але і вони не можуть оцінити картину повністю.
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Барыга умышлено отдал Добробаты на расстрел кацапам,это он заставил их выходить по коридору смерти.У кого то еще есть сомнения?
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Не пизди. Мало місце бездарне керування, але спеціально ніхто нічого не робив.
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"...."Юристы-патриоты, кто хочет поступить Источник:https://censor.net.ua/n452477...." - а если вспомнить о патриотах колупнувших алмазных прокуроров? -то им тоже никто ничего специально не зделал?
Дать присягу, десятилетиями сидеть на шее налогоплательщиков в генеральских погонах, сыто жрать красиво жить, разбазаривать армию - а потом сказать "это не специально я просто бездарь, только поэтому вы хороните своих детей??????!!!!!!!1."
Твое сука "не пизди" на сарказм не тянет. Ты просто ублюдочный шоколадный вафлесос.
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Все остальные - курсанты. Это ребята, которые три месяца держали автомат в руках, и то разбирали и собирали их, они не умели стрелять.Источник: https://censor.net.ua/n452477

Странным образом, холощение и начальные навыки стрельбы бойцы получали за первые три дня! А курсанты, по словам сказочника матиоса, прослужив три месяца, только и научились, что разбирать да собирать, и это в воюющей уже на тот момента стране!
Хуцпатый реально держит народ за идиотов.
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Доти будуть брехати про Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, поки не впаде рошено-кремлівський антиукраїнський режим
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А рошено-кремлівський антиукраїнський режим , з'явився сам по собі?

Когда научимся делать выбор тогда и .....,У нас полстраны ,а то и больше просто для того , чтоб "а попиздеть". Как дела коснется , я не выберал , я не военный и вообще я в Польше
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А як воно має бути після 360років кацапського поневолення? З москальської імперії ми вийшли зі скаліченою національною свідомістю і пасивною громадянською позицією. Навчимося робити вибір тоді, коли відновиться козацький генофонд нації, сформується критична маса волелюбних громадян - свідоме, політично активне, націоналістичне суспільство, адже ще Платон казав: "Покаранням за політичну пасивність є влада злодіїв". Аби тільки часу вистачило, аби Україну не спіткала доля колишньої Югославії
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Бред. Он что думает народ дурак. Агрессор есть агрессор. А вот своё управление. Что к параду готовились. Где были резервы. Где войска. Что зеленодольск ни чему не научил. Или изварино. А чему илловайск научил. Ни чему. ДАП. Дебальцево. Что у муженко вооще образования не было. Но разведка не те данные дала. Но что после обстрелов с рашинской территории от пуйла можно всего чего угодно ожидать. Почему погран войска не укрепили.Но должен же начальник генштаба не только тупо по уставу действовать. А в крыму по чему не по уставу действовали. Можно устав выполнить хорошо. А можно устав выполнить плохо. И потом говорить вот я по уставу действовал, но не получилось.
И на концовку. Кричат что с белоруссии агрессия будет. Почему даже муженко панику поднимает вместо того что бы тихо и спокойно готовится. А так у меня вопрос. А что уроки трагических событий в зеленодольске, изварино, илловайске, дап, дебальцево до сих не учтены. Или если что опять пуйло виноват будет. А ведь знам не знам планы агрессора тупо сидеть и ждать пока узнам это просто писец будет. Почему резервные бригады не переводятся на полный штат. И что это за бригады 2-3 батальонного состава. Почему не увеличивается количества пагран застав на угрожаемых участках. Не придаются им взводы усиления (пулемётные, противотанковые, миномётные, зенитные и сапёрные). Ведь когда враг попрёт уже поздно будет. Ведь состав личный надо слаживать. Погран отряды усиливать. Если нет погран комендатур. Да может денег нет. Ну а кто виноват что нет. Да и порох говорит что есть. И если не будет по вашей милости Украины то и деньги уже не понадобятся. Но надо хотя бы на угрожаемый период это делать. Укрепления копать. Тренироваться. А так то такэ. Профукаем Украину. А потом будут мемуары с отмазками писать. А на этот раз если рашка победит, Украину профукаем полностью. Нынешняя рашинская свора вместе с украинской пятой колонной уроки, в отличии от Украины, изучают и исправляют.
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Если бы начальник генштаба просто действовал по Боевому Уставу, котла бы не было. Но он его похоже даже не читал.
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Так отож. И где вариант что он по нему и будет действовать. Если часовой действует не по уставу, то что с ним будет. А тут такие котлы и не виноват мать вашу. Пипец.
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вы еще расследуйте историю о 4 млн пленных красноармейцев, в "котлах" под Минском,Харьковом Киевом,Белостоком,Ржевом,Вязьмой,Барвенково и еще восьми КОТЛАХ...
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Як заверещали. Що смаженими дупами запахло?
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В первую очередь за Иловайскую трагедию должен ответить агрессор.
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В ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ ВСЯ ВИНА ЛЕЖИТ НА ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВЕ ГЕНШТАБА ВСУ КОТОРОЕ ПРИНЯЛО ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВВОДУ ТУДА УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ.

ВЕДЬ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАМ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ, ТО И КОТЛА ЭТОГО НЕ БЫЛО.



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"Группировка Вооруженных сил РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолета; 137 вертолетов
Только один вопрос - сколько участвовало в бою под Иловайском солдат и какой техники со стороны РФ? Вдоль границы это значит не в Украине.
Источник: https://censor.net.ua/n452456
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Вот вот. Он бы ещё посчитал численность войск до Урала включительно и ещё присовокупил бы личный состав Северного флота РФ. Короче, прекрасный образчик словоблудия. Скоро наверное будут выборы, поэтому подобных "шедевров" народ Украины ещё наслушается.
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КацаПсинских Крыс в Крыму и Донбассе нет.Есть только трупы ИХТАМНЕТОВ от Пскова до Хабаровска...
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В стране нет государственного учреждения, которое могло бы провести комплексную экспертизу. Нам пришлось собирать по крупицам экспертов, их было 32. Это бывшие начальники Генштаба, ноу-хау , начальники Генштаба организовывали вместе с агресором отход.который превратился в бойню...есть в одночасье и эксперды....отмазывающие
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В той час були самоборони, люди горіли, було таке ппіднесення духу. Необхідно було патріотам роздати зброю. Але злякалися. В сховищах на той час було дуже багато зброї. На той час готовими взяти до рук зброю було більше мільйону чоловік. Весь народ харчами та амуніцією підтримував армію. Тільки олігархат тихенько ховався (крім Бені). Вас сволоту потрібно підвісити за генеталії. Новатори куєві.
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Путлерская падаль совершила военное преступление,после гарантий Путлера о коридоре и выходе из так называемого котла,просто расстреляв наших ребят...
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То есть крысы-генералы могут отступать, а пехота пусть в котле загибается. Своим решением вы доведете страну до Майдана!
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ГПУ думает, что у людей нет памяти. Все заканчивается на уровне Муженко-Богдановский.
===«Благодаря переговорам, которые удачно провел Президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов батальона «Донбасс» и других военнослужащих, которые находились под Иловайском. Уже сформированы колонны и определено и согласовано их маршрут. В точке выхода бойцов уже ждут украинские военные»===
Кроме того, Путин обещал выход
Напрашивается вывод о совместном уничтожении добробатов

17.08.2017 12:37
Сергей Иванченко a2eeadab

За месяц до этого был "Южный котёл". В узкий и длинный коридорчик завели самые боеспособные части, размазали их по так называемой изваринской "кишке" шириной в 8-10 км, посредине оставили Саур-Могилу с самым узким участком между нею и границей, подставили свои фланги под удар, а свои коммуникации под огонь.
До такой операции без флангов не додумался бы даже выпускник Луцкой "учебки" по подготовке сержантов, и не должен был допустить генштаб. Это была авантюра, последствия которой мог предположить даже новоиспечённый лейтенант, и я не верю, что это случилось потому, что у нас "паркетные" генералы. В это можно было бы поверить, не будь потом битвы за Дебальцево, где собственный штаб создал окружение для ВСУ, приказав оставить Логвиново с мотивацией: -"чтобы дать отдохнуть батальону", не будь героической обороны ДАПа, который заставили оборонять даже после того, как уже было договорено, что он отдаётся сепаратистам ( вспомните унизительные ротации через блокпост врага, по приказу собственного командования ), не будь блокпостов на "Бахмутке", которые бросили.
Просто готовили "безальтернативные" минские соглашения.
17.08.2017 12:57
NNN

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Все коментарии просто убивают , Каждый готов убить штук по сто россиян и лично задушить путина, А стоит позвать - сразу " я не могу у меня огород,работа ,дети ,блять ёлки"
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Псковские десантники 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РАБссии подохшие на Донбассе похоронены на Крестовском кладбище под Псковом и в деревне Выбуты,Псковской области.земля Стекловатой КРЫСАМ кремля...
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Ну ок. А де оголошення «повної службової невідповідності» хенералам генштабу.
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Матійоб чмо кончане. І цей щуромордий покидьок своє ще отримає. Коли президент країни опирається у своїй ганебній бездіяльності на таких от матійобів, це повний пісець, це крах країни, з усіма витікаючими.
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Под Иловайском путин сделал ТО, что собирался сделать 18 июля, но Украину спас тогда сбитый раисей Малазийский боинг ...
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Пропоную Матісові перше привязувати за генеталії і вистрілювати сина Порошенка,який не в ато ,а прикрився депутатським мандатом,потім синів прокурорів,судьїв і всякої чиновницької наволочі.Цікаво скільки дітей прокурорів , судьїв ,кабінету міністрів ,адміністраці президента в АТО??????????????????????А жовчю ви скоро харканети,Матіос і Ко. ще Янику позавидуєте.
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Если еще и подозрения выдвигать тем - кого жирные тепловизоры послали на убой под рашистские танки... - то тогда проект Украина можно закрывать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Оснований для объявления подозрения украинским гражданам, военнослужащим, чиновникам и добровольцам - нет
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