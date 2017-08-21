 Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Оснований для объявления подозрения украинским гражданам, военнослужащим, чиновникам и добровольцам - нет

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ прокомментировал результаты расследования по Илловайской трагедии.
"Мы провели большую работу. Это было ноу-хау. До нас никто ничего подобного не делал. Чтобы Вы понимали. В стране нет государственного учреждения, которое могло бы провести комплексную экспертизу. Нам пришлось собирать по крупицам экспертов, их было 32. Это бывшие начальники Генштаба, экс-замминистра обороны, специалисты всех родов войск. Это люди, которые на общественных началах, получив допуск к государственной тайне, два года скрупулезно изучали тысячи листов документов. Они имеют образование, соответствующие знания, знают, что такое тактика и стратегия, и наложили это на ту форму военных действий, которые в мире сейчас не признаются войной. Они наложили военные уставы, обязывающие командира делать так или иначе, на условия и Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции". А также на действия российского захватчика... Ни во времена независимости, ни во времена Советского Союза военные экспертизы подобные той, что мы сделали по Иловайску, не проводились. В состав экспертов входили бывшие военные прокуроры, которые были в свое время в Афганистане", - рассказал Матиос.
"Ни я, ни Луценко, которому также задают вопрос, не можем рассказывать то, что относится к государственной тайне. Возможно, со временем, когда все будет рассекречено, общество услышит ответы. Например, многие говорят о параде. Мы исследовали этот эпизод отдельной экспертизой. Так вот что я вам скажу. Это - дефиляда государственных ресурсов, которых не было на тот момент. Все ради того, чтобы танки не пошли на Чернигов, Сумы, Харьков, которые с российской стороны также были вблизи границы. На параде не было никакого батальона "атовцев", только одна коробка - десять на десять - в ней всего 100 человек "атовцев". Все остальные - курсанты. Это ребята, которые три месяца держали автомат в руках, и то разбирали и собирали их, они не умели стрелять. В тот момент нам надо было показать, что у нас есть отремонтированная техника. Она выехала прямо из проходных заводов. Некоторая не заводилась. Мы тщательно все исследовали, по каждому раненому, выясняли, куда вывозили, кто как выходил. Идентифицировано большинство людей, пропавших без вести. Кто и когда еще во время войны смог до одного человека подсчитать потери, установить фамилию, имя и отчество, допросить потерпевших, родителей, родственников, командира? Мы это сделали и дальше продолжим работу, возможно еще остались какие-то пробелы. С меня сейчас пытаются сделать большое зло в государстве", - добавил он.
"Экспертиза показала, что Литвин сделал по уставам Вооруженных Сил один к одному. Когда к штабу приближается линия фронта, командир должен сохранить штаб и связь. Если бы на тот момент Литвин не отошел вместе с людьми, то две трети зоны АТО вообще бы потеряли радиорелейную и любую другую связь. У Литвина было пять раненых. Тогда благодаря его действиям, мы смогли отвести штаб и не потерять управляемость. Если бы тогда еще разгромили штаб 8-го корпуса, мы зашли бы в Минск не передом, а, простите, задом. Мы вынуждены были бы после такого идти не на временное примирение, а на полную капитуляцию. Две трети тех, кто ныне все хают и срыгивают желчь в сторону тех, кто что-то делает, они сами по себе ни на что не способны. Они - евнухи. То общество, которое воюет, оно там, на востоке. Тех, кто сидят в ресторанах и рассказывают, почему генералов не привлекли, я бы подвесил за гениталии к жерлу пушки и выстрелом бы отправил в зону АТО", - ответил Матиос на вопрос об оценки в рамках расследования действий Литвина.
"Сейчас есть картина, которая установлена следствием и подтверждена доказательствами. Оснований для подозрения украинским гражданам, военнослужащим, представителям или командирам добробатов, в деле по Иловайску нет. Есть много вопросов, они остаются. Но это на совести тех, кто не хочет говорить до конца. Подчеркиваю - на основании анализа всех собранных нами доказательств, оснований для объявления подозрения украинским чиновникам и военным - нет. Пусть кто хочет наберет новых (хоть из космоса) прокуроров, они сделают ревизию и скажут свое решение. Убежден - если они будут бесстрастные и политически незаангажированные, то другого вывода, чем согласиться с нашими выводами по Иловайску, у них не будет", - констатировал Главный военный прокурор.
"Суд в Украине будет. Мы сейчас пройдем линейку украинского законодательства и приступим к заочному осуждению тех лиц, в отношении которых есть доказательства. Суд будет длительным. Это высший генералитет, включая министра обороны Российской Федерации. Военная прокуратура работала добросовестно, расследуя дело. И работает дальше, никто точку в расследовании дела по Иловайске не ставил. Да, есть скорбь, трагедия, отчаяние от якобы не вовремя отданных команд в ответ на призрачную надежду обещаний первого заместителя начальника Генштаба РФ, который давал гарантии для выхода наших воинов из Иловайского котла. Помните, они говорили: оставьте оружие, тогда выходите? Категорически все отказались. И в порядке небоевой колонны был согласован выход. Эти переговоры продолжались почти пять суток.... С нашей стороны, было желание воевать дальше, но отсутствие для этого средств и сил, а также много сопутствующих факторов, которые привели к таким трагическим последствиям. Я готов сейчас убеждать Генерального прокурора, Верховую Раду, все общество. Дайте специалистов права, которые могут по образованию присоединиться в ряды прокуратуры. Мы ускорим для них получение допуска к государственной тайне. Проводите ревизию нашей работы. Подайте от "Цензор.НЕТ" такой призыв: "Юристы-патриоты, кто хочет поступить на военную службу, я - главный военный прокурор гарантирую, что буду ходатайствовать перед министром обороны, Генеральным прокурором и вас примут на службу военными прокурорами. Получите за месяц-два доступ к государственной тайне и проводите ревизию каждого тома этого дела", - подчеркнул Матиос.
"Главное, что мы сделали - все эти документы пошли в Международный суд. Их изучают. Агрессор должен ответить. Ответит агрессор - будем разбираться со своими. Наши хотели освободить свою землю. За это не судят. К сожалению, в нашем обществе много людей, которые имеют запоребриковий ум, им главное быть причастным к толпе. Так вот сейчас претензии к Главной военной прокуратуре я воспринимаю как претензию толпы. Я имею честь и достоинство. Мои подчиненные - это ребята, которым 28-30 лет. Они сделали то, что должен был бы сделать любой офицер, который служит в армии", - резюмировал он.
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По сделкам со следствием о признании вины в делах Курченко и Клименко на счет Госказначейства возвращены 280 млн грн, - Матиос(12)
Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге(117)
Матиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан(75)
Матиос засекретил е-декларации 72 военных прокуроров: "У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет"(127)
Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины(18)
Партнеры беглого Клименко пошли на сотрудничество со следствием, - Матиос(29)
Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж(95)
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укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в ловушке", -
участник боев за Иловайск Тарас Костанчук. ВИДЕО
24 августа Хомчак доложил министру обороны Гелетею, что в Донбасс зашла
российская армия, что мы попадаем в кольцо и запросил разрешения на отход. Однако
Гелетей приказал нам не паниковать и оставаться на позициях. В это время в
Киеве как раз проходил военный парад. В последующие два дня, пока мы сидели там
и ждали приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и Иловайск
оказался в надежной ловушке.....
Сегодня мы говорим: дайте нам точную картину того, что произошло. Какой
информацией вы обладали? Чем руководствовались? Но они отвечают: совершенно
секретно. Мы просили: нанесите удар! Если бы нам вовремя прислали подкрепление,
россияне сами бы попали в котел, оказавшись между нами и подошедшими силами. И
тогда ситуация развернулась бы по-другому. Мы бы просто закрепились и не давали
им отходить....Но никто этого не сделал. Стали договариваться. Нам сообщили, что президент
договаривается с президентом, чтобы нам дали возможность выйти. А военные
ничего не делали! Нам сказали, что не было резервов. Что когда россияне вошли,
началась паника. Но ведь есть конкретные люди, ответственные за это, которые
допустили эту ситуацию.
Источник:http://censor.net.ua/v370490Источник:http://censor.net.ua/v370490
http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
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А с 51-ой бригады или как её там - когда снимут обвинения? Или Минстецю все можно?
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Це геніально....
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По итогам вашего расследования: нет вам веры, вы шулера и проходимцы.
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"не вірю".
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Виноват ахресор, а мы все белые и пушистые. Почему? А вот это военная тайна. Аплодисменты в зале, занавес опускается, зрители расходятся
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Дать присягу, десятилетиями сидеть на шее налогоплательщиков в генеральских погонах, сыто жрать красиво жить, разбазаривать армию - а потом сказать "это не специально я просто бездарь, только поэтому вы хороните своих детей??????!!!!!!!1."
Твое сука "не пизди" на сарказм не тянет. Ты просто ублюдочный шоколадный вафлесос.
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Странным образом, холощение и начальные навыки стрельбы бойцы получали за первые три дня! А курсанты, по словам сказочника матиоса, прослужив три месяца, только и научились, что разбирать да собирать, и это в воюющей уже на тот момента стране!
Хуцпатый реально держит народ за идиотов.
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Когда научимся делать выбор тогда и .....,У нас полстраны ,а то и больше просто для того , чтоб "а попиздеть". Как дела коснется , я не выберал , я не военный и вообще я в Польше
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И на концовку. Кричат что с белоруссии агрессия будет. Почему даже муженко панику поднимает вместо того что бы тихо и спокойно готовится. А так у меня вопрос. А что уроки трагических событий в зеленодольске, изварино, илловайске, дап, дебальцево до сих не учтены. Или если что опять пуйло виноват будет. А ведь знам не знам планы агрессора тупо сидеть и ждать пока узнам это просто писец будет. Почему резервные бригады не переводятся на полный штат. И что это за бригады 2-3 батальонного состава. Почему не увеличивается количества пагран застав на угрожаемых участках. Не придаются им взводы усиления (пулемётные, противотанковые, миномётные, зенитные и сапёрные). Ведь когда враг попрёт уже поздно будет. Ведь состав личный надо слаживать. Погран отряды усиливать. Если нет погран комендатур. Да может денег нет. Ну а кто виноват что нет. Да и порох говорит что есть. И если не будет по вашей милости Украины то и деньги уже не понадобятся. Но надо хотя бы на угрожаемый период это делать. Укрепления копать. Тренироваться. А так то такэ. Профукаем Украину. А потом будут мемуары с отмазками писать. А на этот раз если рашка победит, Украину профукаем полностью. Нынешняя рашинская свора вместе с украинской пятой колонной уроки, в отличии от Украины, изучают и исправляют.
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В ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ ВСЯ ВИНА ЛЕЖИТ НА ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВЕ ГЕНШТАБА ВСУ КОТОРОЕ ПРИНЯЛО ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВВОДУ ТУДА УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ.
ВЕДЬ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАМ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ, ТО И КОТЛА ЭТОГО НЕ БЫЛО.
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Только один вопрос - сколько участвовало в бою под Иловайском солдат и какой техники со стороны РФ? Вдоль границы это значит не в Украине.
Источник: https://censor.net.ua/n452456
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===«Благодаря переговорам, которые удачно провел Президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов батальона «Донбасс» и других военнослужащих, которые находились под Иловайском. Уже сформированы колонны и определено и согласовано их маршрут. В точке выхода бойцов уже ждут украинские военные»===
Кроме того, Путин обещал выход
Напрашивается вывод о совместном уничтожении добробатов
17.08.2017 12:37
Сергей Иванченко a2eeadab
За месяц до этого был "Южный котёл". В узкий и длинный коридорчик завели самые боеспособные части, размазали их по так называемой изваринской "кишке" шириной в 8-10 км, посредине оставили Саур-Могилу с самым узким участком между нею и границей, подставили свои фланги под удар, а свои коммуникации под огонь.
До такой операции без флангов не додумался бы даже выпускник Луцкой "учебки" по подготовке сержантов, и не должен был допустить генштаб. Это была авантюра, последствия которой мог предположить даже новоиспечённый лейтенант, и я не верю, что это случилось потому, что у нас "паркетные" генералы. В это можно было бы поверить, не будь потом битвы за Дебальцево, где собственный штаб создал окружение для ВСУ, приказав оставить Логвиново с мотивацией: -"чтобы дать отдохнуть батальону", не будь героической обороны ДАПа, который заставили оборонять даже после того, как уже было договорено, что он отдаётся сепаратистам ( вспомните унизительные ротации через блокпост врага, по приказу собственного командования ), не будь блокпостов на "Бахмутке", которые бросили.
Просто готовили "безальтернативные" минские соглашения.
17.08.2017 12:57
NNN
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