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 Политика Украины
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Все про:медицина (1598) Порошенко (13578) село (153)

 "В ближайшее время состоится презентация программы развития сельской медицины", - Порошенко

порошенко

Порошенко анонсировал презентацию программы по восстановлению сельской медицины.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия нового корпуса коммунального учреждения Кировоградская областная детская больница, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Те, кто живут в Украине в селе, имеют право существенно улучшить качество медицинской помощи. В ближайшее время состоится презентация данной программы - сельской медицины, восстановление справедливости по отношению к жителям села", - сказал Порошенко.

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Напомним, Порошенко пребывает с визитом на Кировоградщине.
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Дуже нагальна справа,бо там щось страшне...
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Підняв пальця - бреше. Як і Грося. Приміта вірна.
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Підняв він пальця, чи опустив, чи кудись засунув - бреше. Приміта вірна.
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Як визначити, що зараз почуєте брехню? У Петі чи Гросі відкрився рот...
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-- Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4! (с)
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Крууууууууууууууто! А презентация сельской медицины когда?
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ну вот, сказочник-гарант превращается в совкового "открывашку".
Простите, а какое он имеет отношение к больнице? И что он решил "восстанавливать"? Они только пилить и тырить умеют.
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А также планировать планирование и обещать обещания...
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Будут учить селян куда и как прикладывать подорожник? Барыжье сурло.
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"В ближайшее время состоится презентация программы развития сельской медицины" -

В Україні введуть плату за прийом пологів у 2019 році.
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Порошенко анонсировал презентацию программы по восстановлению сельской медицины.Торжественно откроет аптеку, где то под Киевом, и скажет, что сельская медицина восстановлена. Херант Гиппократ.
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У Петра РЕФОРМАТОРСКИЙ ЗУД?
Необходимо уже определиться, какую модель системы здравоохранения мы будем создавать? Сколько же нам нужно высших и средних медицинских учебных заведений, и какого качества специалистов они выпускают? Какое количество врачей нам необходимо? Какое последипломное образование они должны получать? Каков статус врача в нашей стране и оплата его труда? Много вопросов, но не слышно ответов.

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monah 58f1317c Цитата: "Много вопросов, но не слышно ответов." А Вы у кого конкретно спрашивали, к кому конкретно обращались с Вашими вопросами, что бы получить на них ответ?
Или Вы спрашивали как в той песни...

Я спросил у ясеня...

Я спросил у тополя...
Я спросил у осени...
У дождя я спрашивал...
Я спросил у месяца....
Я спросил у облака...
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Должен быть совет по реформе здравоохранения,и должен состоять из лиц, способных к "мозговому штурму". Это должны быть профессионалы (доказавшие это на своем рабочем месте) из различных сфер здравоохранения и вовсе не только администраторы. А также и представители народа (его политические избранники разных уровней), для которого и существует система здравоохранения.
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Це програма не розвитку, а ЮРИДИЧНОГО УЗАКОНЕННЯ РОЗВАЛУ (де він уже стався) і ЮРИДИЧНОГО УЗАКОНЕННЯ подальшого розвалу (де ще хоч щось збереглося).
Центральні райлікарні "рехфформуються" (читай- скорочуються) в середньому з 5-6 до 2-3-х. Т.з "госпітальні округи" - то лише збільшення відстані і часу для надання меддопомоги і транспортування(по наших сільських дорогах на допотопних УАЗ-ах!) хворих, а, у випадку екстренної і невідкладної (не кажучи уже про реанімаційні заходи...)допомоги - ТО СМЕРТЬ СЕЛЯН Ч-З НЕНАДАННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ І НЕПОВНЕ НАДАННЯ МЕДДОПОМОГИ.
Враховуючи, що міністриня Супрун пропонує ще й т.з. "страхову медицину" (читай - уведення додаткового податку на медицину), АБО ПЕРЕКИДАЄ ДЕРЖАВНУ ГАРАНТОВАНУ ОПЛАТУ ЗА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДУ З ДЕЖБЮДЖЕТУ НА ПЛЕЧІ ГРОМАДЯН, - то у "святих ділах" режиму направлених на вимирання сільського населення робиться т.з. "контрольний у голову".
PS Угадайте з 3-х разів, що буде з "рехфформованими" (читай - ліквідованими) сільськими і райлікарнями? Земля, майно, будівлі, споруди, апаратура, обладнання - все роздеребанять місцеві адміністрації і нардепи (від провладних партій), зацікавлені в "покращенні" (саме тому вони у ВР за ці "рехффформи" і проголосують...)
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Пэця и в медицину влез..Плохо работает правительство, бедному президенту приходится и в экономику с медициной погружаться...Явно недогружен през. конституционными обязанностями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В ближайшее время состоится презентация программы развития сельской медицины", - Порошенко
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