 "В ближайшее время состоится презентация программы развития сельской медицины", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия нового корпуса коммунального учреждения Кировоградская областная детская больница, передает Цензор.НЕТ. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Те, кто живут в Украине в селе, имеют право существенно улучшить качество медицинской помощи. В ближайшее время состоится презентация данной программы - сельской медицины, восстановление справедливости по отношению к жителям села", - сказал Порошенко.
Напомним, Порошенко пребывает с визитом на Кировоградщине.
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Простите, а какое он имеет отношение к больнице? И что он решил "восстанавливать"? Они только пилить и тырить умеют.
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В Україні введуть плату за прийом пологів у 2019 році.
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Необходимо уже определиться, какую модель системы здравоохранения мы будем создавать? Сколько же нам нужно высших и средних медицинских учебных заведений, и какого качества специалистов они выпускают? Какое количество врачей нам необходимо? Какое последипломное образование они должны получать? Каков статус врача в нашей стране и оплата его труда? Много вопросов, но не слышно ответов.
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Или Вы спрашивали как в той песни...
Я спросил у ясеня...
Я спросил у тополя...
Я спросил у осени...
У дождя я спрашивал...
Я спросил у месяца....
Я спросил у облака...
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Центральні райлікарні "рехфформуються" (читай- скорочуються) в середньому з 5-6 до 2-3-х. Т.з "госпітальні округи" - то лише збільшення відстані і часу для надання меддопомоги і транспортування(по наших сільських дорогах на допотопних УАЗ-ах!) хворих, а, у випадку екстренної і невідкладної (не кажучи уже про реанімаційні заходи...)допомоги - ТО СМЕРТЬ СЕЛЯН Ч-З НЕНАДАННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ І НЕПОВНЕ НАДАННЯ МЕДДОПОМОГИ.
Враховуючи, що міністриня Супрун пропонує ще й т.з. "страхову медицину" (читай - уведення додаткового податку на медицину), АБО ПЕРЕКИДАЄ ДЕРЖАВНУ ГАРАНТОВАНУ ОПЛАТУ ЗА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДУ З ДЕЖБЮДЖЕТУ НА ПЛЕЧІ ГРОМАДЯН, - то у "святих ділах" режиму направлених на вимирання сільського населення робиться т.з. "контрольний у голову".
PS Угадайте з 3-х разів, що буде з "рехфформованими" (читай - ліквідованими) сільськими і райлікарнями? Земля, майно, будівлі, споруди, апаратура, обладнання - все роздеребанять місцеві адміністрації і нардепи (від провладних партій), зацікавлені в "покращенні" (саме тому вони у ВР за ці "рехффформи" і проголосують...)
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