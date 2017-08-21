 Все попытки поднять производство упираются в неспособность "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья, - директор ММК им. Ильича

Об этом сообщил генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко, сообщает Minprom.
"Очередной провал на железнодорожном фронте - в прошлых сутках через Камыш-Зарю пропустили 13 грузовых поездов! А уже в этих сутках пропустили состав порожних вагонов собственников СНГ на ст.Зачатьевскую, хотя всем известно, что количество входящих груженых иностранных вагонов в адрес предприятий Мариуполя значительно превышает количество отгруженных с Мариуполя, т.е. грузоотправителей со ст.Зачатьевская можно обеспечить порожними из Мариуполя", - написал вчера топ-менеджер на своей странице в соцсети Facebook.
По оценкам Ю.Зинченко, из-за низкой пропускной способности участка за последние двое суток ММК им. Ильича снизит производство чугуна как минимум на 4 тыс. тонн.
"С такими темпами "расшивки узких мест" на "УЗ" мы скатимся до 3 (а то и меньше) млн тонн чугуна в год. К чему все инвестиции в модернизацию производства, если при наличии заказов, контрактов на поставку необходимого сырья и свободных производственных мощностей все наши попытки поднять производство упираются в неспособность/нежелание "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья через ж/д перегон, о проблематике которого мы не устаем повторять 3 года", - отметил он.
Напомним, 25 мая "Укрзализныця" объявила об окончании строительства перегона Розовка - Зачатьевская на участке Камыш-Заря - Волноваха. Как заявлял тогдашний глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, это позволит увеличить пропускную способность участка до 29 пар поездов, из которых 5 пассажирских. Однако по факту по перегону проходит в среднем 16-17 грузовых поездов в сутки.
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