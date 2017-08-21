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 Экономика
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Все про:Мариуполь (4132) ММК им. Ильича (42) Укрзализныця (1184)

 Все попытки поднять производство упираются в неспособность "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья, - директор ММК им. Ильича

Пропуск грузовых поездов по перегону Камыш-Заря – Волноваха в минувшую субботу снизился до минимальных значений.

Об этом сообщил генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко, сообщает Minprom.

"Очередной провал на железнодорожном фронте - в прошлых сутках через Камыш-Зарю пропустили 13 грузовых поездов! А уже в этих сутках пропустили состав порожних вагонов собственников СНГ на ст.Зачатьевскую, хотя всем известно, что количество входящих груженых иностранных вагонов в адрес предприятий Мариуполя значительно превышает количество отгруженных с Мариуполя, т.е. грузоотправителей со ст.Зачатьевская можно обеспечить порожними из Мариуполя", - написал вчера топ-менеджер на своей странице в соцсети Facebook.

По оценкам Ю.Зинченко, из-за низкой пропускной способности участка за последние двое суток ММК им. Ильича снизит производство чугуна как минимум на 4 тыс. тонн.

"С такими темпами "расшивки узких мест" на "УЗ" мы скатимся до 3 (а то и меньше) млн тонн чугуна в год. К чему все инвестиции в модернизацию производства, если при наличии заказов, контрактов на поставку необходимого сырья и свободных производственных мощностей все наши попытки поднять производство упираются в неспособность/нежелание "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья через ж/д перегон, о проблематике которого мы не устаем повторять 3 года", - отметил он.

Напомним, 25 мая "Укрзализныця" объявила об окончании строительства перегона Розовка - Зачатьевская на участке Камыш-Заря - Волноваха. Как заявлял тогдашний глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, это позволит увеличить пропускную способность участка до 29 пар поездов, из которых 5 пассажирских. Однако по факту по перегону проходит в среднем 16-17 грузовых поездов в сутки.
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Так Омеляну сейчас не до стали надо все схемы на УЗ востановить а потом уже назначать доляшки за проезд!
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Я не розумію, які претензії може виставляти приватна компанія іншій державній компанії. УЗ не зобов'язана забезпечувати ММК дешевими вагонами, якщо на це немає контракту. А якщо є контракт, то звертайтесь в суд, як це робиться у всьому цивілізованому світі. Я працював у табачній компанії. У нас 25 років тому теж були перевозки готової продукції залізничним транспортом. При цьому багато що кралося, ніхто за це не відповідав, приходилося кланятись залізниці, щоб відправити вантаж. Перейшли, на автомобільний транспорт. І ці проблеми щезли.
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Пусть прокопают канал через Сиваш и возят руду.
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не прихильник УЗ, але організація з такою назвою (ілліча) повинна бути ліквідована. Чу у їх деректорів нема мізків, якось інакше назвати фірму?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВсе попытки поднять производство упираются в неспособность "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья, - директор ММК им. Ильича
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