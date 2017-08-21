 Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.
По его словам, экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов.
Геращенко отметил, что по оставшимися на материале подушке следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК. Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулем "Mercedes" будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Петра Дыминского, который заявил, что за рулем в момент столкновения был именно он: "Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулем машины был не охранник, а кто-то другой".
"Рекомендую Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии. Если Вы, Петр, не были за рулем, то Вам нечего бояться и скрывать ни от следствия ни от общества", - резюмиравал нардеп.
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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Винний має бути покараним!
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После такого ДТП наверняка на нем есть следы рихтовки...
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когда у меня играет ac/dc громко, зачем???!? непрофессионально же совсем. вру, js только при наведении курсора/мыши, ок, норм. ну да ладно. ищем в ленте по запросу Геращенко - видим последние от мая месяца ссылка, ок, не успевают. по запросам "Дыминский", "Борщ" - не по теме, ок, сайт - это не приоритет. вобщем о чем я: Антонины там совсем мало. уж лучше это: Группа Борщ - П'яна свиня
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Це зовсім не суперечить патріотизму. Навпаки.
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Більше того, "за такі бабоси я ше раз готовий насрати!" - сказав охоронець...
"Вірю, Диміський не може срати". - сказав суддя. "Тим більше за такі бабоси" - дода він.
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