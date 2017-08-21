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 Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского

геращенко

Следователем, расследующим ДТП с участием автомобиля Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, назначена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на раскрывшейся в момент столкновения подушке безопасности "Mercedes".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.

По его словам, экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов.

Геращенко отметил, что по оставшимися на материале подушке следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК. Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулем "Mercedes" будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Петра Дыминского, который заявил, что за рулем в момент столкновения был именно он: "Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулем машины был не охранник, а кто-то другой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП

"Рекомендую Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии. Если Вы, Петр, не были за рулем, то Вам нечего бояться и скрывать ни от следствия ни от общества", - резюмиравал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

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В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.


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Безпрограшний хід зі сторони слідства.
Винний має бути покараним!
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Да? Человеческий фактор и здеся сыграет свою роль. Безвинный станет виноватым , а виноватый безвинным. Деньги , это большая двигательная сила.Даже законы им подвластны.
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Покажите его ебач народу!
После такого ДТП наверняка на нем есть следы рихтовки...
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Чия морда в синяках - той і був за рулем. Ось і все експертиза. Коротко, дешево і справедливо!
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по Вам плачет следственный отдел))))))))) но все-таки я думаю, что будет виновата баба Клава, чья хата первая на улице. скажут, не там пасла гусей
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Все буде нажаль в "кращих" традиціях нашого правосуддя.
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у Авакяна же есть штатный пресс-секретарь?! или нет?! Антонина - советник, но никак не губы и лёгкие ) не доверяют пресс-секретарю? или ЦН подписался не туда. Антонину никто не должен видеть, он просто советует, это не публичная должность в нормальных странах. да и о том, что он - советник - по запросу только Бутусову, Вашингтон Посту и Непроверенному НьюЙоркТаймсу )
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ок, зашёл на сайт мвд. это пипец, "автоплей" аудионовости, когда у меня играет ac/dc громко, зачем???!? непрофессионально же совсем. вру, js только при наведении курсора/мыши, ок, норм. ну да ладно. ищем в ленте по запросу Геращенко - видим последние от мая месяца ссылка, ок, не успевают. по запросам "Дыминский", "Борщ" - не по теме, ок, сайт - это не приоритет. вобщем о чем я: Антонины там совсем мало. уж лучше это: Группа Борщ - П'яна свиня
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Счас Антоша расскажет что виноват автопилот !
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Все як завжди, все нормально - вбити смертного, відмазатись за вкрадені в смертних гроші, показати смертним спектакль, посадити за свій злочин іншого смертного, тихенько його відмазати за знову вкрадені в смертних гроші. Це Україна, синку, ти ж хотів поновому, реформи, і все таке, от сиди і дивись...
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надо же...я думал, здесь одни патриоты)) когда я начинаю гнать на укр. народ, меня называют троллем, ватой и т.д. уважуха!
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Я про цю срану систему, і про цих людей завдяки яким вона нажаль існує.

Це зовсім не суперечить патріотизму. Навпаки.
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видать неплохой удар был,раз биоматерьялы по лексусу раскиданы...бо отпечатками пальцев немного докажешь,они могли и раньше быть оставлены.
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Охоронець признав, шо це він срав.

Більше того, "за такі бабоси я ше раз готовий насрати!" - сказав охоронець...
"Вірю, Диміський не може срати". - сказав суддя. "Тим більше за такі бабоси" - дода він.
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Да что вы, в самом деле. Гражданин Дыминский так трепетно относится к своему охраннику, что как только случилась авария, он первым бросился вынимать его из разбитой машины. Ну и естественно касался лицом подушки безопасности. Все остальные охранники, а их там был целый взвод, это подтвердят.
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смеканули .шо можно с "мешка" с деньгами содрать бабла .шоколадные маланцы хитрые .а правда здесь не важна сидеть не будет откупится
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНазначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского
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