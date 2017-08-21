 Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на комментарий пользователя соцсети относительно ситуации в Одесском СИЗО.
По словам Луценко, он намерен поднять этот вопрос на сегодняшней встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
"Буду добиваться конкурса на все административные должности и полного обновления силовых структур пенитенциарки. Сегодня встреча с премьером", - написал Генпрокурор.
Кроме того, говоря о том, кому жаловаться на прокуроров, занимающихся рэкетом, Ю.Луценко ответил: "Мне лично. Или в Генинспекцию, созданную с нуля на открытом конкурсе".
Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.
29 1
Гройсман: Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в детсадах и ликвидировать очереди(92)
Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера(122)
Лутковская просит Луценко расследовать факты карательной психиатрии во времена СССР в Днепре(87)
Это успешное продолжение процесса децентрализации, - Гройсман о выборах в объединенные громады(50)
Почему Гройсман – это дремучая архаика, прошлый век(0)
Кабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО(26)
Саенко представил реформу госуправления: "Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности"(15)
Ответить