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 Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о необходимости полного обновления силовых структур пенитенциарной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на комментарий пользователя соцсети относительно ситуации в Одесском СИЗО.

По словам Луценко, он намерен поднять этот вопрос на сегодняшней встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Буду добиваться конкурса на все административные должности и полного обновления силовых структур пенитенциарки. Сегодня встреча с премьером", - написал Генпрокурор.

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Кроме того, говоря о том, кому жаловаться на прокуроров, занимающихся рэкетом, Ю.Луценко ответил: "Мне лично. Или в Генинспекцию, созданную с нуля на открытом конкурсе".

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Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.


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