 По сделкам со следствием о признании вины в делах Курченко и Клименко на счет Госказначейства возвращены 280 млн грн, - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ рассказал об экономическом блок дел, которые расследует военная прокуратура, - дело Курченко и дело "налоговиков Клименко".
"Журналистская и общественная среда придумали какой-то мем - экономические дела. Нет отдельных дел. Есть большая преступная организация Януковича. В ней - блок Курченко, блок Клименко. Речь идет об экономических преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Курченко и Клименко - это два основных столпа, которые поддерживали "Семью" и высасывали деньги из различных бюджетных программ и сфер. Аккумулировали и соответственно делили. ... Клименко, Курченко и "иже с ними" прекрасно в каком-то сегменте чувствовали и чувствуют себя на территории неоккупированной Украины. Обокрали каждого гражданина за 2011 - начало 2014 года. И привели к войне. Грабеж был тотальный. Чтобы Вы понимали, по налоговым площадкам основная масса НДС, который должен был аккумулироваться вследствие его уплаты предприятиями реального сектора экономики, с 20% уменьшился до 1,5%. То есть 18,5% просто не уплачивалось. Не говорю, что их в полном объеме можно было украсть. В какой-то части они расходились по силовых органах. Все были в теме, и все были в доле", - отметил Матиос.
"Нас могут критиковать, что мы заключаем соглашения со следствием. Кстати, воспользуюсь случаем. Передаю Клименко привет: "Заключают сделки! Дают показания непосредственно на Вас, подозреваемый Клименко, находящийся в розыске". Только по делу Клименко по налоговым площадкам объявлены подозрения 46 лицам. Еще по 15 налоговикам дела в суде. В суд направлены обвинительные акты в 5 производствах, в том числе 3 с соглашениями о признании вины. Соглашения утверждены судами и установлены приговоры. Еще по двум производствам расследование продолжается. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, нужно было сначала разобраться с НДС. Была проведена экспертиза, мы установили и подтвердили доказательствами сумму убытков в размере 96 млрд грн. По курсу 8 это 12 млрд долларов", - пояснил Главный военный прокурор.
"По приговорам судов, вступившим в законную силу по делам, которые закончила военная прокуратура, Головач заплатил в бюджет государства 130 млн гривен, Кацуба - 100 млн гривен. Они дали полноценные разоблачительные показания на других членов организованной преступной организации Януковича-Клименко-Курченко. Действующий закон - это не базар "Привоз", торгов не было. Они вернули государству украденные и полученные ими незаконные средства. Если кто-то (пусть приедет хоть из космоса) готов и умеет сделать лучше - пусть делает. Я с радостью передам им все дела. Языком молоть легче всего. Речь идет о преступной схеме, в которой все деньги шли организатору и соорганизаторам. Организатором был Янукович, соорганизаторами - Клименко и Курченко. Исполнители участвовали и способствовали преступной схеме ради должностей и карьеры. Ущерб, нанесенный ими государству, был оценен в такие суммы. И на сегодняшний день - это самые большие суммы, возвращенные в бюджет. Ни у одного следственного органа нет таких. Так вот, общая сумма (с учетом Головача и Кацубы) возвращенных "живых" денег на счет Госказначейства по сделкам составляет 280 млн грн. Уже сейчас, а не через 10 лет судебных слушаний. И мы прошли дальше в расследовании на основании их показаний к организаторам преступления. В отношении организаторов (Клименко и другие) начинаем заочные осуждения, думаю скоро будут приговоры", - добавил Матиос.
"По 20 подозреваемым (по делу налоговиков Клименко. - Ред.) были приняты решения о пребывании под стражей с возможностью внесения залога на общую сумму более 571 млн грн. Внесено залога на общую сумму более 69 млн грн. В настоящее время под стражей находится 8 подозреваемых", - напомнил он и отметил, что по данным делам в военную прокуратуру не поступало никаких сообщений из ЕСПЧ о рассмотрении дел по заявлениям подозреваемых или их защитников.
Вместе с тем, Матиос отметил, что много фигурантов по делам налоговиков находятся в розыске: "Львиная доля в России. Мы свою работу выполнили. Теперь задача Интерпола найти и передать этих лиц. Россия ни одного не передала. Европа Колобова до сегодняшнего дня не передала. Тимонькина, который проходит по делу Курченко, тоже. Низенко был в Испании,сейчас он в Хорватии. Уникальный человек. Умудрялся покупать в день 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке. Игнатов в Крыму. Кроме того, в розыске еще один заместитель Клименко - Левицкий. Также экс-руководители департаментов ГНС Павелко, Санжеревская, бывшие начальник ГНС в г.. Киеве Носачева и начальник ГНИ в Соломенском районе г.. Киева Ажиба. Следствие пока остановлено из-за неустановления местонахождения подозреваемых".
Он подчеркнул, что дело Клименко очень сложное и громоздкое: "По тем материалам, которые мы направляли в суд, нам пришлось подготовить 1,5 миллиона листов документов. Пришлось купить третий за год промышленный ксерокс. Это только по ходатайствам в судах".
Также Главный военный прокурор отметил, что некоторые фигуранты по данному делу "пошли на соглашения со следствием".
Кроме того, Матиос рассказал, что на данный момент правоохранители работают по делам, которые касаются действующих налоговиков и госслужащих: "Обращаясь к этим людям со страниц "Цензор.НЕТ", хочу подчеркнуть, что мы очень толерантны. Люди демонстрируют пока амнезию. И тот, кто не одумается после первого сентября, и будет дальше играть дурака, пойдет уже не свидетелем. Возможно, процесс займет больше времени, но мы пойдем по этому пути. Мы знаем, и они знают. Они пока в таком немом вопросе: "Неужели они идут к нам, неужели им еще никто не сказал и не объяснил?" А мы идем. Это не микронные шаги, они фундаментальные. Шагнул, окопался, зацементировал, пошел дальше. И чем ближе подходим, тем больше я становлюсь "медийно раскрученным".
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Какие нахер миллионы гривен? На порядок больше и в другой валюте.
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Дайте кто-нибудь матиосу тепловизор, чтобы он смог увидеть массу подельников янукодлы, , которые прекрасно чувствуют себя в сегодняшней Украине: ахмет, бойко, вилхуйлы (2 шт.), колесников, гепа, допы (2 шт.), трухальдино одесское и еще много чмошников меньшего калибра.
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я понял так из всего высера этого урода - Денежек мы сбили - идите воруйте дальше...
Источник: https://censor.net.ua/n452469
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Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.
«Внимательно посмотрите на этот документ! Это выписка из зарплатной ведомости сотрудников Министерства Юстиции Украины! Это суммы зарплат и премий только за один месяц! Вот такие космические суммы получают клерки, приближенные к руководству Министерства! У меня просто нет слов! Просто еще раз убеждаюсь, что эта власть обречена!», - пишет он.
К примеру, главный государственный исполнитель Нещадим Иван за май и июнь получил: 1 515 337, 24 и 7 343 682, 59 гривен соответственно.
Пользователи социальной сети возмущены цифрами. В частности, они отмечают, что «власти зажрались», а также вспоминают фразу Ревы про то, что украинцы много едят
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