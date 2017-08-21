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 Политика Украины
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 По сделкам со следствием о признании вины в делах Курченко и Клименко на счет Госказначейства возвращены 280 млн грн, - Матиос

матиос

Вместе с тем, по делу Клименко по налоговым площадкам объявлены подозрения 46 лицам. Еще по 15 налоговикам дела в суде. В суд также направлены обвинительные акты в 5 производствах, в том числе 3 с соглашениями о признании вины.Еще по двум производствам расследование продолжается. Всего по делу Клименко следствием установлена сумма убытков в размере 96 млрд грн.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ рассказал об экономическом блок дел, которые расследует военная прокуратура, - дело Курченко и дело "налоговиков Клименко".

"Журналистская и общественная среда придумали какой-то мем - экономические дела. Нет отдельных дел. Есть большая преступная организация Януковича. В ней - блок Курченко, блок Клименко. Речь идет об экономических преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Курченко и Клименко - это два основных столпа, которые поддерживали "Семью" и высасывали деньги из различных бюджетных программ и сфер. Аккумулировали и соответственно делили. ... Клименко, Курченко и "иже с ними" прекрасно в каком-то сегменте чувствовали и чувствуют себя на территории неоккупированной Украины. Обокрали каждого гражданина за 2011 - начало 2014 года. И привели к войне. Грабеж был тотальный. Чтобы Вы понимали, по налоговым площадкам основная масса НДС, который должен был аккумулироваться вследствие его уплаты предприятиями реального сектора экономики, с 20% уменьшился до 1,5%. То есть 18,5% просто не уплачивалось. Не говорю, что их в полном объеме можно было украсть. В какой-то части они расходились по силовых органах. Все были в теме, и все были в доле", - отметил Матиос.

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"Нас могут критиковать, что мы заключаем соглашения со следствием. Кстати, воспользуюсь случаем. Передаю Клименко привет: "Заключают сделки! Дают показания непосредственно на Вас, подозреваемый Клименко, находящийся в розыске". Только по делу Клименко по налоговым площадкам объявлены подозрения 46 лицам. Еще по 15 налоговикам дела в суде. В суд направлены обвинительные акты в 5 производствах, в том числе 3 с соглашениями о признании вины. Соглашения утверждены судами и установлены приговоры. Еще по двум производствам расследование продолжается. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, нужно было сначала разобраться с НДС. Была проведена экспертиза, мы установили и подтвердили доказательствами сумму убытков в размере 96 млрд грн. По курсу 8 это 12 млрд долларов", - пояснил Главный военный прокурор.

"По приговорам судов, вступившим в законную силу по делам, которые закончила военная прокуратура, Головач заплатил в бюджет государства 130 млн гривен, Кацуба - 100 млн гривен. Они дали полноценные разоблачительные показания на других членов организованной преступной организации Януковича-Клименко-Курченко. Действующий закон - это не базар "Привоз", торгов не было. Они вернули государству украденные и полученные ими незаконные средства. Если кто-то (пусть приедет хоть из космоса) готов и умеет сделать лучше - пусть делает. Я с радостью передам им все дела. Языком молоть легче всего. Речь идет о преступной схеме, в которой все деньги шли организатору и соорганизаторам. Организатором был Янукович, соорганизаторами - Клименко и Курченко. Исполнители участвовали и способствовали преступной схеме ради должностей и карьеры. Ущерб, нанесенный ими государству, был оценен в такие суммы. И на сегодняшний день - это самые большие суммы, возвращенные в бюджет. Ни у одного следственного органа нет таких. Так вот, общая сумма (с учетом Головача и Кацубы) возвращенных "живых" денег на счет Госказначейства по сделкам составляет 280 млн грн. Уже сейчас, а не через 10 лет судебных слушаний. И мы прошли дальше в расследовании на основании их показаний к организаторам преступления. В отношении организаторов (Клименко и другие) начинаем заочные осуждения, думаю скоро будут приговоры", - добавил Матиос.

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"По 20 подозреваемым (по делу налоговиков Клименко. - Ред.) были приняты решения о пребывании под стражей с возможностью внесения залога на общую сумму более 571 млн грн. Внесено залога на общую сумму более 69 млн грн. В настоящее время под стражей находится 8 подозреваемых", - напомнил он и отметил, что по данным делам в военную прокуратуру не поступало никаких сообщений из ЕСПЧ о рассмотрении дел по заявлениям подозреваемых или их защитников.

Вместе с тем, Матиос отметил, что много фигурантов по делам налоговиков находятся в розыске: "Львиная доля в России. Мы свою работу выполнили. Теперь задача Интерпола найти и передать этих лиц. Россия ни одного не передала. Европа Колобова до сегодняшнего дня не передала. Тимонькина, который проходит по делу Курченко, тоже. Низенко был в Испании,сейчас он в Хорватии. Уникальный человек. Умудрялся покупать в день 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке. Игнатов в Крыму. Кроме того, в розыске еще один заместитель Клименко - Левицкий. Также экс-руководители департаментов ГНС Павелко, Санжеревская, бывшие начальник ГНС в г.. Киеве Носачева и начальник ГНИ в Соломенском районе г.. Киева Ажиба. Следствие пока остановлено из-за неустановления местонахождения подозреваемых".

Он подчеркнул, что дело Клименко очень сложное и громоздкое: "По тем материалам, которые мы направляли в суд, нам пришлось подготовить 1,5 миллиона листов документов. Пришлось купить третий за год промышленный ксерокс. Это только по ходатайствам в судах".

Также Главный военный прокурор отметил, что некоторые фигуранты по данному делу "пошли на соглашения со следствием".

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Кроме того, Матиос рассказал, что на данный момент правоохранители работают по делам, которые касаются действующих налоговиков и госслужащих: "Обращаясь к этим людям со страниц "Цензор.НЕТ", хочу подчеркнуть, что мы очень толерантны. Люди демонстрируют пока амнезию. И тот, кто не одумается после первого сентября, и будет дальше играть дурака, пойдет уже не свидетелем. Возможно, процесс займет больше времени, но мы пойдем по этому пути. Мы знаем, и они знают. Они пока в таком немом вопросе: "Неужели они идут к нам, неужели им еще никто не сказал и не объяснил?" А мы идем. Это не микронные шаги, они фундаментальные. Шагнул, окопался, зацементировал, пошел дальше. И чем ближе подходим, тем больше я становлюсь "медийно раскрученным".

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ну раз повернули то можна і Клименка відновити на посаді ...
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Вы даже не представляете, что вытворяли в газовой отрасли при Овоще.
Какие нахер миллионы гривен? На порядок больше и в другой валюте.
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Вместе с тем, Матиос отметил, что много фигурантов по делам налоговиков находятся в розыске: "Львиная доля в России. Мы свою работу выполнили. (c)

Дайте кто-нибудь матиосу тепловизор, чтобы он смог увидеть массу подельников янукодлы, , которые прекрасно чувствуют себя в сегодняшней Украине: ахмет, бойко, вилхуйлы (2 шт.), колесников, гепа, допы (2 шт.), трухальдино одесское и еще много чмошников меньшего калибра.
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".... некоторые фигуранты по данному делу "пошли на соглашения со следствием". - Матиос
я понял так из всего высера этого урода - Денежек мы сбили - идите воруйте дальше...
Источник: https://censor.net.ua/n452469
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Пользователей сети поразила зарплатная ведомость сотрудников Министерства Юстиции Украины.
Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.
«Внимательно посмотрите на этот документ! Это выписка из зарплатной ведомости сотрудников Министерства Юстиции Украины! Это суммы зарплат и премий только за один месяц! Вот такие космические суммы получают клерки, приближенные к руководству Министерства! У меня просто нет слов! Просто еще раз убеждаюсь, что эта власть обречена!», - пишет он.
К примеру, главный государственный исполнитель Нещадим Иван за май и июнь получил: 1 515 337, 24 и 7 343 682, 59 гривен соответственно.
Пользователи социальной сети возмущены цифрами. В частности, они отмечают, что «власти зажрались», а также вспоминают фразу Ревы про то, что украинцы много едят
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О налоговых площадках писали еще во времена Януковича. С этим фактом не поспоришь. Но если я правильно понимаю, то ущерб государству наносили не налоговики, а предприятия, которые пользовались услугами этих площадок. Налоговики тут могут идти лишь как соучастники. Но что-то я не слышал ни об одном вертолетном деле относительно директоров предприятий, которые пользовались площадками.
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Вместо миллиардов возвращены копейки...за что тебе Матиос и твоим дармоедам платят с наших карманов зарплаты...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо сделкам со следствием о признании вины в делах Курченко и Клименко на счет Госказначейства возвращены 280 млн грн, - Матиос
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