 Минирование двух судов в Одессе: полиция проверяет информацию

В полицию Одессы сегодня по спецлинии "102" поступило сообщение о минировании сразу двух судов в городе, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
"Сегодня в 11:12 и в 11:17 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд и Апелляционный суд г. Одессы, расположенные по адресам ул. Стуса, 1 а и ул. Гайдара, 24 а, заминированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи", - говорится в сообщении.
Работников и посетителей судов, о минировании которых сообщили, эвакуировали.
Ранее сообщалось
.
108 0
27 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года, подорвавшись на минах, - ОБСЕ(5)
Полиция ищет взрывчатку на киевском вокзале(17)
Минирование автовокзала в Северодонецке: полиция проверяет анонимное сообщение, проводится эвакуация(13)
Правоохранители ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале в Киеве(2)
Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах(0)
Из гостиницы "Украина" в Киеве эвакуировали людей: правоохранители ищут взрывчатку(8)
Полиция столичного метрополитена задержала псевдоминера(6)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума