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Все про:минирование (614) Одесса (5850) Нацполиция (8460)

 Минирование двух судов в Одессе: полиция проверяет информацию

полиция полицейский нацполиция

На местах работают взрывотехники.

В полицию Одессы сегодня по спецлинии "102" поступило сообщение о минировании сразу двух судов в городе, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Сегодня в 11:12 и в 11:17 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд и Апелляционный суд г. Одессы, расположенные по адресам ул. Стуса, 1 а и ул. Гайдара, 24 а, заминированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи", - говорится в сообщении.

Работников и посетителей судов, о минировании которых сообщили, эвакуировали.

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Ранее сообщалось Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Киевского апелляционный хозяйственного суда приостановлена в связи с сообщением о минировании, - Нацполиция
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