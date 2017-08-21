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Все про:виза (1026) Россия (71920) США (13250)

 США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России

россия виза

США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщается на сайте посольства США.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее назначенные собеседования будут отменены. В посольстве отметили, что те, кто уже подал документы на оформление визы США, "будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ищет комбинацию наиболее эффективных механизмов для усиления контроля на границе с РФ, - Климкин

Кроме того, посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.

В посольстве отметили, что новые меры в отношении выдачи виз россиянам будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отказываются выдать визы российским дипломатам, - МИД РФ

Напомним, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.


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Хуйло знову всіх переграв! Чергова багатоходівка.
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Фото тематическое. Ватное посольство в Киеве. Красота
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очередная победа Хуйла и всех духовных ватников,

закрывает хуйло страну Однако
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Ты что-то знаешь о Магадане? Из Магадана в США (Анкоридж) 1 час 40 мин лету., город побратим. А уровень жизни в Магадане, тебе молится надо в своем Крещатике.
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Не долетиш ты из Магадана в Анкоридж за 1 час 40 мин. У тебя нет визы и тебе ее не дадут.
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ну да, ну да... А визу то только в маацкве получать. 8 часов в мацкву, 8 обратно и лишь час сорок в штаты... Краасата!!!
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"Залізна Завіса" має бути міцною- тоді бетонувати легше буде.
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Из-за одного куевого барана пострадало все стадо
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Какие нах.. визы в пиндостан? Есть любимое пуйло, скрепы и боярышник!
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Что ни многоходовочка, то новые перспективы открываются. С таким презиком касабам и врагов не надо.
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Вот опять ненавистная омерига для кацапов стала еще дальше, ай да хуйло, ай да всех переиграл!
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Украине надо вообще запретит гражданам рф посещать страну , до тех пор , пока вор не вернёт Крым и Донбасс!
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А там хіба є громадяни? Це ті, що 146% хУЙЛУ на "виборах" дають?
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нечего скрепным бросать "радниє бєрьозки" и ехать в басурманскую пиндосию
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Крым на шее, по рукам и ногам санкциями спутанные, самое время москалей вплавь запускать наперегонки кто до Америки догребет быстрее
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кацапам ненавистный пендосовский рай закрывается походу
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И як же тепер кацапня в нЄнависнАю им АмЄріку будЄт шастать?...
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Ничего! Расеюшка в долгу не останется!
Ответит встречными мерами - тоже приостановит визы американцам! И теперь пусть теперь те, кто не попадет на лечение в рассейку, или там на шопинг, да просто побродить между березок не сможет, да, пусть все они винят своего Трампа!!!
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Нафіга їм візи якщо немає грошей прохати кілька тисяч км в мааскву щоб подати документи, ну всьо для людей)))
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В ватном зоопарке объявлен карантин , минимум лет на десять .
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Съездили. В сраку по раки голой жопой по печи)))))
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так звані "великие" тепер остаточно з розуму зійдуть
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Нарешті до цього світу доходить, шо хворобу треба ізолювати в карантинній зоні, поки вона не загнеться.
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Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября.

Как всегда не дожали... Ну и толку-то? Черти ватные с периферии просто будут в Москву ездить за визами. Вау! Вот это ответка...
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Ага, только очередь будет, как в мавзолей 30-50 лет назад!
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Толк есть ! Совместят , так сказать - членина в мавзолее посмотрят и в очередях ностальгическисовдеповских поторчат . Благо в мацкве говорят совсем недорого пришлым месяцами ошиваться !
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ну вы попробуйте ту визу амерскую получить - все нервы вымотают пока дадут)))а тут еще со всей кацапии очередь -будут годами ждать
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А как же дочки коня лаврова и писькова? Они про парашу только в Штатах мечтают.
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Крепко сказано.
Вот что лишняя хромосома животворящая делает!
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Это русским свиньям только на пользу.Сейчас дети кацапских мажоров начнут кричать КАРАУЛ!!!!!!Ибо в паРаше люди с деньгами сидеть не хотят.Стригут холопов , а сами по Лондонах да Майями


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😁 респект все просто и красиво. Ну какапы пусть дальше вещают про духовные скрепы им это выгодно нех шастать.
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Козлы не знают , для чего им визы , но они своей козляче-ватной жопой чувствуют , что приближается песец .
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Ещё бы город перенести из мацквы в какойто зажопинск за Урал. Вот бы наездились вяликие рашники.
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Простенько, и со вкусом. Сцарь-дебил холопам угодил
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А что с ней делать, если обывателю нельзя будет ее вывезти?
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І ПОНЕСЛАСЯ... ЗУПИНЯТЬСЯ ТІЛЬКИ КОЛИ НА РОИСИ БУДЕ ЧЕРГОВИЙ ГОЛОД...
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так "великие русские" і так не їздили в загнівающіє США. чи педофіл путін не правий?
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Рузкий человек должен сидеть на диване, смотреть телевизор и давить свои помидоры!
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гдежи теперь кабздон будет сраку от рака лечить...?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России
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