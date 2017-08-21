 США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщается на сайте посольства США.
"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранее назначенные собеседования будут отменены. В посольстве отметили, что те, кто уже подал документы на оформление визы США, "будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование".
Кроме того, посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.
В посольстве отметили, что новые меры в отношении выдачи виз россиянам будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в России.
Напомним, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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закрывает хуйло страну Однако
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Ответит встречными мерами - тоже приостановит визы американцам! И теперь пусть теперь те, кто не попадет на лечение в рассейку, или там на шопинг, да просто побродить между березок не сможет, да, пусть все они винят своего Трампа!!!
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Геополитическая реверсия: "новые 80-е"
https://zn.ua/internal/geopoliticheskaya-reversiya-novye-80-e-257613_.html
...
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Как всегда не дожали... Ну и толку-то? Черти ватные с периферии просто будут в Москву ездить за визами. Вау! Вот это ответка...
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Вот что лишняя хромосома животворящая делает!
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