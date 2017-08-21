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Все про:Киев (17926) Метрополитен (473) угрозы (577)

 В киевском метро иностранец угрожал ножом пассажирам и приставал к девушкам

нож

На станции метро "Петровка" задержали мужчину, зашедшего в вагон с ножом и начавшего им размахивать перед пассажирами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

Инцидент произошел 18 августа. Мужчина в вагоне поезда начал приставать к девушке, на что отреагировали другие пассажиры, попытавшиеся его успокоить. Тот начал вести себя еще агрессивно, достав из кармана нож и начав им размахивать.

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Пассажиры самостоятельно задержали хулигана и передали его правоохранителям. Как выяснилось, им оказался 36-летний иностранец. В ходе досмотра у мужчины был изъят нож, а также пакетик с предположительно наркотическим веществом метадон.

"Следственным отделом управления полиции в метрополитене начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 "Хулиганство" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК", - сказано в сообщении.
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почему же....во всем виновата расея. как всегда))))))))
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потому что за комментарии такие платят, ну они суют их где не попадя, все ровно оплатят.
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Андрюш, а можно узнать где платят. подскажи плиииииз....
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жадина))))) а я только вот собрался подзаработать на квартиру.......жаль
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пиар агенства обычно этим занимаются, можете в интернете найти, можно Вам сылочки скинуть, но не стоит делать этого. Посторонним работу они не предоставляют. Обычная их работа. В принципе, на всех интернет новостных ресурсах они контролируют общественное мнение, ну бывает, что не получается у них, когда премьер скажет по реформам, людей несет от злости, там всех не заткнешь. Зачем вам такой псевдоним? Имя свое укажите, как то не уважительно
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Гарячий кавказский кров может охладить только холодный стал...
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Так мусора с прокурорами крышуют наркоторговлю .
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Иностранец наверное кацап !?
Сильно уж похоже поведение этого животного на обитателей их фауны.
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Кавказец скорее всего. Это их тема - нагло приставать к девушкам и ножи с собой носить.
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Чурка (араб, турок и т.д.). Здесь только такие "иностранцы" и ходят...
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Мабуть витязь великорусский мову почув, і з вологості в штанях зрозумів, шо оказался в окружении фашыстов, дістав китайський ноже і промовивши "запутина! за землю русссссСскую" приготувався вступати в останній бій
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Азер или грузин. Саакашвили их завез немеренно.
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К тебе в мордовию Саакашвили азеров с грузинами завез? Ну ты воистину алень...
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иностранец - он же гражданин "другого " государства..Что это за полит - корректность еще??Почему конкретно не говорят??
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)а что там случилось с аленем который залез на балкон и хотел самоубиться требуя консула педерации?
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Якшо нічо про це не пишуть - значить вижило, а це не цікаво...
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Пассажиры самостоятельно задержали хулигана
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народ у нас сейчас злой и невооруженный, у кого родственники в АТО, у кого счета большие, а з\п маленькая.... а ведь могли бы до полиции не довести - на месте чуть-чуть придушить иностранца. Все-таки, пожалуй , у нас среди наших людей безопаснее, чем в других местах...

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вот ты и души, не подставляй других. В этой ситуации, забрал нож, дал по еблу и скрутил.
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Ну да, приперся из МСК, нажрался метадона. и к украинкам в метро приставал, в МСК их мало на Ленинградке и Ярославке)))))
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да видели как вашего "витязя" оприходовали...
радует и расстраивает - что мало...
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Ну понимаю, что Витязь, это Поветкин, при чем здесь он? Реально думаешь он с ножом бегал? Выйди из сумрака)))
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Т.е. "размахивать ножом перед пассажирами" - это всего лишь "хулиганство"......!!!??? 8-( )
Ну-ну...... ((((
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Ну - за хулиганство может светить очень немалый срок...
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Не говорят потому что грузин. Друг и брат. Они метадон уважают.
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В Европе открывают ящик Пандоры, который переделит все границы - Портников

17 августа 2017, 11:41



Глава МИД Сербии Ивица Дачич предложил новый план урегулирования косовского кризиса, который легитимизирует аннексии и незаконные отторжения территории стран, например Абхазии, Приднестровья и, конечно же, Крыма, к чему стремится Россия.
Об этом в своей статье для "Крым.Реалии" пишет политолог и журналист Виталий Портников.

Так, глава сербского внешнеполитического ведомства фактически признал полное поражение в борьбе с непризнанием независимости Косово, но в обмен на это признание сербский политик предлагает Приштине передать под контроль Белграда населенные сербами территории Республики Косово, а для оставшихся в стране сербов создать широкую автономию и предоставить фактическую независимость православным монастырям, находящимся на косовской территории.

Однако, отмечает Портников, это только начало дискуссии. Самое главное в предложениях Дачича - это готовность признать свершившийся факт изменения государственных границ Сербии.

Также он напоминает, что в 1975 году, после подписания Заключительного акта совещания в Хельсинки, границы на европейском континенте были окончательно зафиксированы.

Но, по сути, они оставались такими на протяжении нескольких десятилетий и даже когда происходил распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, разделение происходило по границам союзных республик - то есть по границам формально провозглашенных государств.
При этом Портников указывает, что это незыблемое правило с 1975 года было нарушено лишь несколько раз.

"Это независимость Косово - до провозглашения суверенитета автономного края в составе Сербии. Это независимость Абхазии и Южной Осетии - автономий в составе Грузии. Независимость Приднестровья - до провозглашения суверенитета это были обычные районы Республики Молдова. Независимость Нагорного Карабаха - автономной области в составе Азербайджана. Это оккупированные Москвой "народные республики" украинского Донбасса. И, наконец, самое вопиющее - аннексия Крыма, когда находившуюся в составе Украины автономию с помощью военной силы включили в состав другого государства, России", - напомнил он.

Журналист отметил, что из всех этих случаев только один - независимость Косова - инициирован Западом и прошел экспертизу Международного суда ООН.

"Так вот, если сербский план урегулирования ситуации с Косово в том или ином виде заработает, это станет самым серьезным прецедентом с точки зрения изменения подходов к международному праву. В свое время именно провозглашение независимости Косово дало Кремлю возможность - пусть и облыжно - ссылаться на этот прецедент для признания "независимости" грузинских автономий. Проще говоря, если в Сербии признают, что Косово - больше не сербское, то на следующий день может оказаться, что Абхазия - больше не грузинская, Крым и Донбасс - больше не украинские, Приднестровье - больше не молдавское и так далее. На смену формуле территориальной целостности придет формула взаимного согласия - что откроет путь постоянного передела границ с последующим признанием этого передела международным сообществом. Министр иностранных дел Сербии, похоже, и сам не очень понимает, какой ящик Пандоры он решил открыть", - резюмировал Портников.
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Граждане задержали и передали правоохранителям. Вот вам и разница. У них и у нас. Так же сегодня и в Днепре на амуре. Таксиста прищимили. Коллеги приехали. Щемильников задержали. Подрехтовали. И в полицию сдали. Видать у нас децентрализация полная.
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И шо этих "иносранцев" так похулиганить в наше метро тянет??? Утром один хотел проникнуть в тоннель, а этот хотел наверное за него отомстить.....
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Cегодня он иностранец , а завтра он купит гражданство Украины , привезет сюда свою многочисленную родню , которая будет грабить , насиловать украинцев и выгонять их из собственного дома !
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А шо за иностранц? Мабуть англичанин якийсь або швед😆
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стопудово кацап.к бабке не ходи.почерк ихний, мокшанский
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Какой иностранец? Почему это не написать? Кацап, абрек, чурбан, ниггер?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ киевском метро иностранец угрожал ножом пассажирам и приставал к девушкам
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