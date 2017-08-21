 В киевском метро иностранец угрожал ножом пассажирам и приставал к девушкам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.
Инцидент произошел 18 августа. Мужчина в вагоне поезда начал приставать к девушке, на что отреагировали другие пассажиры, попытавшиеся его успокоить. Тот начал вести себя еще агрессивно, достав из кармана нож и начав им размахивать.
Пассажиры самостоятельно задержали хулигана и передали его правоохранителям. Как выяснилось, им оказался 36-летний иностранец. В ходе досмотра у мужчины был изъят нож, а также пакетик с предположительно наркотическим веществом метадон.
"Следственным отделом управления полиции в метрополитене начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 "Хулиганство" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК", - сказано в сообщении.
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Сильно уж похоже поведение этого животного на обитателей их фауны.
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овцеёбкавказец с кацапской душой..
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народ у нас сейчас злой и невооруженный, у кого родственники в АТО, у кого счета большие, а з\п маленькая.... а ведь могли бы до полиции не довести - на месте чуть-чуть придушить иностранца. Все-таки, пожалуй , у нас среди наших людей безопаснее, чем в других местах...
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радует и расстраивает - что мало...
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Ну-ну...... ((((
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Але не всюди їх 86%.
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17 августа 2017, 11:41
Глава МИД Сербии Ивица Дачич предложил новый план урегулирования косовского кризиса, который легитимизирует аннексии и незаконные отторжения территории стран, например Абхазии, Приднестровья и, конечно же, Крыма, к чему стремится Россия.
Об этом в своей статье для "Крым.Реалии" пишет политолог и журналист Виталий Портников.
Так, глава сербского внешнеполитического ведомства фактически признал полное поражение в борьбе с непризнанием независимости Косово, но в обмен на это признание сербский политик предлагает Приштине передать под контроль Белграда населенные сербами территории Республики Косово, а для оставшихся в стране сербов создать широкую автономию и предоставить фактическую независимость православным монастырям, находящимся на косовской территории.
Однако, отмечает Портников, это только начало дискуссии. Самое главное в предложениях Дачича - это готовность признать свершившийся факт изменения государственных границ Сербии.
Также он напоминает, что в 1975 году, после подписания Заключительного акта совещания в Хельсинки, границы на европейском континенте были окончательно зафиксированы.
Но, по сути, они оставались такими на протяжении нескольких десятилетий и даже когда происходил распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, разделение происходило по границам союзных республик - то есть по границам формально провозглашенных государств.
При этом Портников указывает, что это незыблемое правило с 1975 года было нарушено лишь несколько раз.
"Это независимость Косово - до провозглашения суверенитета автономного края в составе Сербии. Это независимость Абхазии и Южной Осетии - автономий в составе Грузии. Независимость Приднестровья - до провозглашения суверенитета это были обычные районы Республики Молдова. Независимость Нагорного Карабаха - автономной области в составе Азербайджана. Это оккупированные Москвой "народные республики" украинского Донбасса. И, наконец, самое вопиющее - аннексия Крыма, когда находившуюся в составе Украины автономию с помощью военной силы включили в состав другого государства, России", - напомнил он.
Журналист отметил, что из всех этих случаев только один - независимость Косова - инициирован Западом и прошел экспертизу Международного суда ООН.
"Так вот, если сербский план урегулирования ситуации с Косово в том или ином виде заработает, это станет самым серьезным прецедентом с точки зрения изменения подходов к международному праву. В свое время именно провозглашение независимости Косово дало Кремлю возможность - пусть и облыжно - ссылаться на этот прецедент для признания "независимости" грузинских автономий. Проще говоря, если в Сербии признают, что Косово - больше не сербское, то на следующий день может оказаться, что Абхазия - больше не грузинская, Крым и Донбасс - больше не украинские, Приднестровье - больше не молдавское и так далее. На смену формуле территориальной целостности придет формула взаимного согласия - что откроет путь постоянного передела границ с последующим признанием этого передела международным сообществом. Министр иностранных дел Сербии, похоже, и сам не очень понимает, какой ящик Пандоры он решил открыть", - резюмировал Портников.
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