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 Правоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

протез

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ Украины совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в том числе бойцов антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования.

Инициированная СБ Украины проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

Правоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ 01

Также, сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции.

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Правоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ 02

"Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования", - сказано в сообщении.

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Правоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Правоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ 04
Фото: пресс-служба СБУ

Продолжаются неотложные следственные действия.
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Повідривати їм ноги да встановити протези з їхніх комплектуючих.
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Це якийсь пісець! Воювати з парашою а потім у неї ж закупати протези для воїнів!
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просто зашибись! - покупка у агрессора по выигранному гостендеру!!!! просто ОХУЕТЬ!!!!
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Я даже не знаю какое можно придумать предательство и издевательство над украинцами еще хуже.
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Ай яяй? торговые партнёры липецкого офшорика будут недовольны.
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Доки корумповані баригі при владі , годі сподіватись на позитивні зрушення !!!)))
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А господа фашисты в СССР в 1941-1945 тоже протезы поставляли ? Мы ребята живём в стране которой рулят реальные моральные уроды !
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мой дедушка в то время был 15 летним парнем и во время войны лишился зрениия - так немцы когда госпиталь захватывали - операции сделали - зрения не вернули но выжил....
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Тяньга -это главное а честь и совесть равны нулю....когда сам Президент платит налоги в казну страны которая на эти деньги нанимает и вооружает убийц наших граждан то что можно судить о других а синуля надевает и делает селфи в футболке с надписью Рассея а у другого жена из семьи севастопольских сепаратистов...
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а если бы протезы были качественные ? охуеть . извиняюсь
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"Мы сначала поотрываем вам ноги, а потом продадим вам пластмассовые" таким был слоган этой фирмы? Интересно, еще хоть в одной стране такое возможно?
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"из РФ в Украину ... для бойцов АТО" - я в аху шоці.
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Неплохой такой бизнеч наши чинуши с врагом организовали. Убивают и калечат наших людей, а потом еще в сговоре с врагом на етом заробатывают деньги калеча уже раненных еще раз. За такой нужно расстреливать в темном переулке и чинушу и его семью чтобы другим не повадно было.
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шо за уроди, знайшли чим торкувать з бидлотою, навіть і слів немає
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Когда про некачественные протезы говорят бойцы АТО - это одно, а когда об этом говорят контрразведчики - это другое! поставлять три года - срок не маленький!
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охреніти.. Спочатку мордорці розстрілюють наших хлопців, а потім ще і добивають їх неякісними протезами..!!!!!! ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители перекрыли канал поставок из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов для бойцов АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
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