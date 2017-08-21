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Все про:авиация (1822) МАУ (46) авиасообщение (341)

 МАУ с 1 октября сделает платной распечатку посадочных талонов

С 1 октября авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.

Издание сообщает, что избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон.

"Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов", - говорится в сообщении.

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"В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент $20 при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги", - отмечает издание.

Плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту сейчас взимают летающие в Украину авиакомпании Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).
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Стесняюсь спросить, когда платный туалет в самолете сделают, непорядок?!
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не, туалет бесплатный - платная вода и туалетная бумага!
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50грн за бумажку.... хотя после Гонтаревой стало дешевле подтираться ее бумажными червонцами....
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Гораздо больше... 20 долларов и 20 евро...Итого туда обратно больше 1000,00грн
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ну надо понять Товарищей, не хватает им там где всегда тепло!!
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не надо стеснятся, он обязательно будет, у нас есть 2 варианта
1 бесконечно стебаться, брызгать по сторонам желчью, размазывать свои зеленые сопли себе же по харе и умилятся от своих же острот
2 объединятся, кучковаться в силу которая заставит с собой считаться (профсоюз - потребитель, ГО- потребитель, пластун-потребитель, хз. как еще можно обозвать)главное, суть, шо все мы в разрозненном виде - ТЕРПИЛЫ и нас всегда будут иметь, стричь, резать
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Беня и ко будет скоро за воздух на борту самолета взимать плату,главное с потрошеном о доле в прибыли договорится !
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Wizz Air, airBaltic, El Al

Эти доже Пороха в долю взяли ?
И они берут деньги за распечатку талона
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коломойский гребёт деньги с народа во всех сферах по чёрному . И инвесторов не пускает .
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Да ладно, он же "патриот", ему можно! Он же Украину спас, как любят кричать вышиватники)
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сейчас взимают летающие в Украину авиакомпании Wizz Air, airBaltic, El Al

--------
До конца прочитал ?
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Ничего не понимаю.... Даже если ты зарегистрировался заранее и билет на самолет у тебя на мобильном устройстве, то при регистрации багажа тебе все равно дают посадочный талон. А чем тогда, например подтвердить наличие сданного багажа? И потом этот посадочный талон ты предъявляешь и при паспортном контроле, и при досмотре ручной клади, и при выходе на посадку....
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$20 за распечатку билетика??? Чет МАУ зажирается не по детски
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Що на це скаже "борець за справедливість" Омелян?
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Размер сбора составляет эквивалент $20

Не много ли 500 грн за распечатку одного листа?
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Посадить коломойского в тюрьму и продавать ему 100 грамм хлеба в день за миллион долларов . Вот это был бы бизнес .- и деньги и удовольствие .
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Нормальный такой экспериментик. А давайте, типа, пипл на бабло нагреем, чё будет? Прохавают? Если прохавают и не разнесут аэропорт к (е)Беням, будем считать эксперимент удачным.
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вот поэтому коломойский не хочет пускать в Украину лоукостеры .Ляпанье языками чиновников про инвестиции , это всё брехня.Коломойский .Ахметик .пинчук и т. д поделили Украину по сферам и получив право на монополию не пускают инвесторов .
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Так он же ж поцреот, не? Тут за него так майки и бюстальтеры рвали на груди особо сознательные пару лет назад...
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Следующим нововведением будет плата за пользование трапом...
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Мля, жидяра, помимо того, шо оно монополист с самыми высокими ценами на билета, так ему ешо хоца....
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Два принципа Бени:
1.Лох подвернулся - надо кинуть
2.Налоги платят только трусы
Вопросы есть?
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Ага, ещё за туалет в самолёте взимайте плату (за пределами воздушного пространства Украины в евро и доллорах)!
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Конкурентов нету. Омелян уже помалкивает.Можна еце 20 баксов за пребивание на территории Борисполя с пассажиров брать.....в нормальних странах за 20 баксов можна долитеть на расстояние 400 км.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМАУ с 1 октября сделает платной распечатку посадочных талонов
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