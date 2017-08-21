 МАУ с 1 октября сделает платной распечатку посадочных талонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.
Издание сообщает, что избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон.
"Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов", - говорится в сообщении.
"В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент $20 при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги", - отмечает издание.
Плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту сейчас взимают летающие в Украину авиакомпании Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).
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1 бесконечно стебаться, брызгать по сторонам желчью, размазывать свои зеленые сопли себе же по харе и умилятся от своих же острот
2 объединятся, кучковаться в силу которая заставит с собой считаться (профсоюз - потребитель, ГО- потребитель, пластун-потребитель, хз. как еще можно обозвать)главное, суть, шо все мы в разрозненном виде - ТЕРПИЛЫ и нас всегда будут иметь, стричь, резать
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Эти доже Пороха в долю взяли ?
И они берут деньги за распечатку талона
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До конца прочитал ?
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Не много ли 500 грн за распечатку одного листа?
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1.Лох подвернулся - надо кинуть
2.Налоги платят только трусы
Вопросы есть?
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