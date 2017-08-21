 Семья сотрудника парка "Тайган" покинула Крым из-за действий российских силовиков – Зубков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил 21 августа собственник сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
"У них не получилось отстоять в судах возможность остаться в Крыму жить и работать", - сказал Зубков.
В ночь на 28 января российские силовики избили Виктора Парфененко, требуя дать показания против Олега Зубкова в деле по факту смерти волонтера парка.
Позже в крымском сафари-парке "Тайган" сотрудники внутренней безопасности российской полиции провели опросы работников парка в связи с их жалобой на неправомерные действиях белогорских полицейских.
На сайтах российских силовых ведомств информацию не комментируют.
23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке "Тайган". От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка "Тайган", при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.
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Судьба предателя...
Хотя мне его немного жаль.Увлеченный человек, любит животных, но влез не в свое дело, предал родину...Больше жаль животных...Кацапня наверняка разорит и "Сказку" и "Тайган"...
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(Кстати, "Саша", откройте материал по "Матола, шпионаж, оправдание"... "Классика" по поводу "вычисления" "запоребриковых". Поймал "щирого украинца за язык" - аж самому понравилось...Однако, "упорным" "украинец Ивашин" оказался... Рожа в дерьме, а ещё и сегодня "тявкать" пытался...)
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Пора уже давно понять что тысячи крымской ваты натуральные преступники. Наряду с хуйлом и кацапами на их руках кровь реальных людей.
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Москалі покусали?
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18 августа 2017, 15:08
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил об окончательном сносе памятников Ленину по всей стране - за исключением, разумеется, украинских территорий, находящихся под российским контролем.
Конечно, эта информация вновь вызовет насмешливые комментарии тех, кто уверен, что декоммунизацией украинские власти подменяют "настоящие реформы". Однако возникает вопрос - а что же такое "настоящие реформы"? Все "настоящее" может состояться и пустить корни только после того, как преодолевается кризис идентичности, который и стал главной болезнью бывших советских людей после краха коммунизма. Невозможно провести реальные изменения, когда у тебя мусор в голове и ты подменяешь ценности целесообразностью. Не бывает реформ на улице Ленина, на проспекте Сталина, на проспекте Путина - впрочем, это все одна и та же магистраль, протянувшаяся от Магадана до гор Кавказа.
И не стоит успокаивать себя тем, что Ленин - это всего лишь прошлое. Нет, это как раз самое что ни на есть настоящее. Если в первое десятилетие после краха СССР бесконечные бронзовые Ленины воспринимались как символы обанкротившейся идеологии, то с началом двухтысячных Ленин неожиданно стал атрибутом возвращающейся имперскости, еще одним знаком "русского мира", наряду с михалковским советским гимном, георгиевской ленточкой и прочими зримыми попытками скрестить змею с черепахой и доказать, что уничтоживший Россию большевистский Советский Союз был замечательным перевоплощением разоренной страны.
Именно поэтому за Ленина так держатся все те поборники "русского мира", которые по идее должны держаться за хоругвь и первыми призывать к сносу памятников вождю, при котором расстреляли царскую семью и разоряли храмы. Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана - бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле, а не в резиденции украинского президента.
Совершенно не случайно на постаменте истукана была высечена цитата вождя, гласившая, что при "едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи". Это Ленин, кстати, написал еще в 1913 году, когда прикидывался большим интернационалистом. И это "не может быть и речи" было доказано железом и кровью после его прихода к власти. Ленин всегда придерживался позиции отрицания какой-либо свободы угнетенных народов без "взаимодействия" с "великорусским". Такой же позиции придерживался Сталин. Такой же позиции придерживается Путин. Поэтому в новом тысячелетии памятник Ленину превратился в памятник Путину. И стоит ли удивляться, что в Украине больше таких памятников нет?
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его покойный шимпанзе Чарлик и то был умнее
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