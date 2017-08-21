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 Политика Украины
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 Семья сотрудника парка "Тайган" покинула Крым из-за действий российских силовиков – Зубков

тайганпарфененко

Семья Виктора Парфененко из Казахстана, которая работала в крымском сафари-парке "Тайган" и стала объектом внимания российских силовиков в момент разбирательства по факту гибели сотрудника парка, покинула территорию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил 21 августа собственник сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.

"У них не получилось отстоять в судах возможность остаться в Крыму жить и работать", - сказал Зубков.

В ночь на 28 января российские силовики избили Виктора Парфененко, требуя дать показания против Олега Зубкова в деле по факту смерти волонтера парка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мама украинского политзаключенного Балуха - Путину: Государство, "правопреемством" которого вы так гордитесь, отобрало у меня отца, потом все сбережения, а теперь и сына. ДОКУМЕНТ

Позже в крымском сафари-парке "Тайган" сотрудники внутренней безопасности российской полиции провели опросы работников парка в связи с их жалобой на неправомерные действиях белогорских полицейских.

На сайтах российских силовых ведомств информацию не комментируют.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке "Тайган". От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка "Тайган", при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.
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да и пох, Зубков крыса продажная, получил то, за что "боролся" В Украине ему плохо жилось, захотел в "родную гавань", получи...
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Кончат кацапы Зубкова...
Судьба предателя...
Хотя мне его немного жаль.Увлеченный человек, любит животных, но влез не в свое дело, предал родину...Больше жаль животных...Кацапня наверняка разорит и "Сказку" и "Тайган"...
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Зоопарк действительно был не плохой, а животные стали заложниками глупости своего хозяина.
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"Саша", я в "Одноклассники" как-то написал, года два назад, по поводу Зубкова: "Украинец не получился, "рассеянином" не стал, туркам "нафиг не понадобился"... Такова цена продажной твари....", "Вони было-о-о....
(Кстати, "Саша", откройте материал по "Матола, шпионаж, оправдание"... "Классика" по поводу "вычисления" "запоребриковых". Поймал "щирого украинца за язык" - аж самому понравилось...Однако, "упорным" "украинец Ивашин" оказался... Рожа в дерьме, а ещё и сегодня "тявкать" пытался...)
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Когда "глупость" влечет за собой тяжелейшие последствия в виде тысяч смертей, миллионов беженцев и разрушением куска самой индустриализированной части страны это уже не глупость это блеать ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Пора уже давно понять что тысячи крымской ваты натуральные преступники. Наряду с хуйлом и кацапами на их руках кровь реальных людей.
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русню жалеть, себя не уважать. вся мордва на крысме повинна смерти.
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Аналогично. В данной ситуации мне жаль зоопарки и животных.
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А нашо на території військової бази якісь "парки"?
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зубпкоф питор гнойный как там львов на биндераыцев выпустил?????
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парня покусали собаки за пределами учреждения

Москалі покусали?
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Трагічна доля крисьчан, які заробляли на життя знущанням над тваринами на тимчасово окупованій Фашистською Резервацією території - це, звісно, дуже важливо і цікаво.
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даже рядом с дикими зверями и опасными хищниками приятнее и безопаснее находиться, нежели поблизости с москальем, лживым, жадным и трусливым отребьем орды
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Хороший мальчик. Вырастет - самураем станет.
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це той,що вихвалявся баєвимі львамі, ідіот, от і прийшла розплата
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Памятников Путину в Украине больше нет

18 августа 2017, 15:08
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил об окончательном сносе памятников Ленину по всей стране - за исключением, разумеется, украинских территорий, находящихся под российским контролем.
Конечно, эта информация вновь вызовет насмешливые комментарии тех, кто уверен, что декоммунизацией украинские власти подменяют "настоящие реформы". Однако возникает вопрос - а что же такое "настоящие реформы"? Все "настоящее" может состояться и пустить корни только после того, как преодолевается кризис идентичности, который и стал главной болезнью бывших советских людей после краха коммунизма. Невозможно провести реальные изменения, когда у тебя мусор в голове и ты подменяешь ценности целесообразностью. Не бывает реформ на улице Ленина, на проспекте Сталина, на проспекте Путина - впрочем, это все одна и та же магистраль, протянувшаяся от Магадана до гор Кавказа.
И не стоит успокаивать себя тем, что Ленин - это всего лишь прошлое. Нет, это как раз самое что ни на есть настоящее. Если в первое десятилетие после краха СССР бесконечные бронзовые Ленины воспринимались как символы обанкротившейся идеологии, то с началом двухтысячных Ленин неожиданно стал атрибутом возвращающейся имперскости, еще одним знаком "русского мира", наряду с михалковским советским гимном, георгиевской ленточкой и прочими зримыми попытками скрестить змею с черепахой и доказать, что уничтоживший Россию большевистский Советский Союз был замечательным перевоплощением разоренной страны.

Именно поэтому за Ленина так держатся все те поборники "русского мира", которые по идее должны держаться за хоругвь и первыми призывать к сносу памятников вождю, при котором расстреляли царскую семью и разоряли храмы. Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана - бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле, а не в резиденции украинского президента.

Совершенно не случайно на постаменте истукана была высечена цитата вождя, гласившая, что при "едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи". Это Ленин, кстати, написал еще в 1913 году, когда прикидывался большим интернационалистом. И это "не может быть и речи" было доказано железом и кровью после его прихода к власти. Ленин всегда придерживался позиции отрицания какой-либо свободы угнетенных народов без "взаимодействия" с "великорусским". Такой же позиции придерживался Сталин. Такой же позиции придерживается Путин. Поэтому в новом тысячелетии памятник Ленину превратился в памятник Путину. И стоит ли удивляться, что в Украине больше таких памятников нет?
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Все, конечно, верно, я только не понимаю почему это не было сделано 25 лет тому назад. Чего ждали? Аль забыли Голодомор и прочие "прелести" рюски мир аж с 17 века? Кацапы - твари хуже Гитлера, за редким исключением...
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Алешка пусть говорит новым хозяевам спасибо, что его еще самого не выпиздили.
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хорошо б шоб они там все всех перекусали:зубков- ментов,менты-змей,кобры-волонтёров,охранники-шакалов,шакалы- зубкова------в мире крымских животных идёт активная фаза естественного отбора.
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а ведь если этот алень из тайгана додержится до прихода Украины на крысм то с ним никто не будет разговаривать. отдадут хищникам сразу.
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Зубков тварина, на деньги полученные от украинских банков,построил свой бизнес.Ему дали землю,разрешили открыть первый частный зоопарк.Потом дали бесплатно землю под второй зоопарк.дали кредиты, по которым он до сих пор должен,как земля колхозу.Плохо ему жилось собаке.По 300 грн билеты были в Тайган.Я его за человека не считаю,это тварь непомнящая добра.Сволочь с большой дороги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемья сотрудника парка "Тайган" покинула Крым из-за действий российских силовиков – Зубков
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