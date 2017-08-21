 Матиос о расследовании убийства Шаповала: Допрошены более 800 свидетелей, назначены 13 экспертиз, определена основная версия

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ рассказал о ходе расследования убийства начальника управления спецрезерва ГУР МО Максима Шаповала.
"На первоочередном этапе следствием отрабатывались три основные версии. В настоящее время в уголовном производстве допрошены более 800 свидетелей, назначены 13 экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии", - пояснил Матиос, отказавшись конкретизировать к какой именно версии удалось сузить расследование.
Напомним, 27 июня в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.
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А можна навпаки?
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Тепер справу Шаповала будуть мусолити.
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05-04-201718:15Автор: Галина ПлачиндаПросмотров: 78433
Наша розмова - із віце-прем'єр-міністром України - міністром економіки України у часи першого президента незалежної України, радником двох наступних президентів, народним депутатом II, V і VI скликань, академіком Володимиром Лановим
Володимире Тимофійовичу, хочу почати розмову із ваших прогнозів щодо гривні, вірніше - її подальшої евальвації. Якщо, звісно, вона відбудеться.
В цивілізованих державах міцність національної грошової одиниці навіть не обговорюється. Але Нацбанк України каже: ми не відповідаємо за курс, ми відповідаємо за інфляцію. Так навіщо ж тоді ви потрібні? За непередбачувані коливання курсу в багатьох країнах, особливо англосаксонської школи, починаючи з Канади, Англії, Нової Зеландії, Австралії, голову Центробанку звільняють. Відразу, як тільки курс падає на 2-3%, чи інфляція зростає на 2-3%. Уявляєте, скільки б керівників НБУ у нас за ці три роки змінилося? Тому що на стійкості грошової системи побудована будь-яка економіка.
Втім, від подальшої девальвації гривні виграють наші олігархи.
Чому?
Тому що олігархи, в основному, випускають продукцію експортної спрямованості, відповідно, отримують за її продаж іноземну, тверду валюту. Але не повертають цю валюту назад в країну.
Тому в умовах нинішнього олігархічного ладу, в умовах повної підпорядкованості влади інтересам олігархів, в першу чергу - олігарха №1 країни - не може бути ніяких гарантій стабільності. Більше того: ніхто при владі не бажає стабільності національної грошової одиниці.
Тобто, ви прогнозуєте подальшу девальвацію?
Так. Хоча ми бачимо, що після того провалу курсу гривні, який був у 2014-2015 роках, удвічі впало виробництво, більше ніж утричі - доходи громадян. Український експорт упав більше ніж у два рази, а імпорт - у три рази. Хоча імпорт - це наше споживання. А наше споживання - це якісь нашого життя. Якщо ми, приміром, не ввозимо якісні лікарські засоби чи діагностичну апаратуру, - то ми вмираємо.
До якої глибини може впасти гривня?
До будь-якої…
?
А хіба ви вірили в 1996 році, коли гривня вартувала 1,8 за долар, що вона упаде у 15 разів? Та ніхто не вірив.
У нас - до цього останнього провалу гривні, який стався після Революції Гідності - було вже дві девальвації. Перша тривала з 1992 по 1996 рік: рублі, потім карбованці, потім купоно-карбованці. Поки я був в уряді, я пробував стримувати ці процеси. Але потім прийшов новий уряд на чолі з Кучмою, прийшли «червоні директори». Перед тим, до речі, вони до мого кабінету у чергу записувалися, просили, щоб дозволяв видавати їм кредити.
Дозволяли?
Ні. Я казав: дорогі мої, це вже не планова економіка, ви прийшли не в держбанк СРСР, поповнюйте свій оборотний капітал зі своїх прибутків. Вони бігали до прем'єра, до президента, скаржились на мене. Але ніхто з тодішнього керівництва мені нічого не говорив. А їм казали: домовляйтесь з Лановим. Тобто - або-або. А коли прийшов Кучма, то Нацбанк просто почав друкувати гроші і їхнім заводам напряму видавати кредити.
Скільки ті просили - стільки й давали. Я пригадую, лише протягом одного кварталу 92-го року заводам воєнно-промислового комплексу було виділено 10 млрд рублів.
Це величезні гроші, тому що весь бюджет країни складав тоді 30 млрд рублів. І відразу все полетіло… Коли здійснили обмін купоно-карбованців на гривню, в 1996 році, то співвідношення було, я нагадаю, 100 000 купоно-карбованців за одну гривню.
Отже це була перша хвиля. Вона просто знищила все, обезцінила заощадження українських громадян, - а це 130 млрд рублів! Обезцінила гроші підприємств. В 1996-му ввели гривню, а вже в 1998-му вона «попливла». Спочатку до двох гривень за долар, в 1999-му вона вже була 3,50. Це був величезний стрибок, у півтора рази. І далі, в 2000-му, вона упала до п'яти (гривень за один долар, - ред).
Керівники Нацбанку тоді змогли плавно все провести, це не викликало якихось шокових реакцій, до гривні тоді не була втрачена довіра.
На чому та довіра трималася?
А в 2000-му ми отримали десятивідсоткове зростання ВВП. Хоча ще в 1999-му у нас було падіння на 1,5 %. А взагалі, з 1991-й по 1999-й тривало щорічне падіння ВВП, і в цілому, за 9 років, українська економіка впала в 2,5 рази. Зі 100% до 40%.
А різке зростання ВВП в 2000-му відбулося завдяки приватизації великих підприємств. Бо державні керівники отих металургійних комбінатів, - їм все було до лампочки. Я з одним двічі героєм соціалістичної праці, керівником державного комбінату, розмовляв в 1997 році.
Це десь на Донбасі?
У Придніпров'ї. У нас же Дніпропетровськ, Запоріжжя, - це криворізька руда. В принципі, Донецько-Придніпровський економічний регіон традиційно був одним із найпотужніших у Радянському Союзі.
Ну, і після тієї зустрічі з директором, я пішов до президента. Кажу: цього героя соцпраці треба терміново звільняти, він же нічого не розуміє. Він не розуміє, що треба шукати інвестора іноземного, з новими технологіями, а не доменні печі підфарбовувати. А Кучма мені й каже: зате він у себе на комбінаті облаштував голландську свиноферму. У мене від почутого був шок. Тобто, президент країни каже, що цей директор класний, бо він поставив свиноферму голландську на заводі, водить туди екскурсії і одягає білі халати. Ось вам рівень державного мислення.
Словом, кілька років, до 2005-го були отакі успіхи. На старій базі, на старих підприємствах. Звідки ті успіхи бралися? Ну, наприклад, країни Перської затоки потужно будувалися, їм потрібен був наш метал. Тобто, ми вийшли на світові ринки, дуже добре поставляли в Китай тощо.
Але більше важливим завданням тоді було створити такі умови, щоб ці приватизовані підприємства швидко реконструювалися і модернізувалися, щоб шукали нові ринки, запроваджували нові технології, щоб акумулювали гроші і виходили з новітньою продукцією.
Наприклад, трансформаторна сталь, яка в у десять разів дорожча, ніж звичайна, або сталь для кораблів, судноплавної техніки - в світі її дефіцит, але вона дуже дорого коштує. А ми втратили ці роки.
Тобто олігархи за ці 5-6 років добре грабонули грошей, вийшли в мільярдери.
І що? А те, що за ті роки китайці перехопили всі ті виробництва і поставили такі ж виробництва металу в себе. І в 2007-2008 роках у нас почалося падіння. Чому в 2008-му провалилась гривня? А тому, що світові ринки відмовились від нашої металургійної продукції.
Китайці своєю продукцією заполонили усі азіатські ринки, вони випускали таку ж примітивну продукцію, що й ми, але набагато дешевшу. У них була запроваджена спеціальна економічна політика, направлена на здешевлення всього, що виробляється в країні. Не дозволяють, наприклад, встановлювати очисні споруди на заводах - це для того, щоб здешевити продукцію. Отже, після 2007 року Китай виштовхнув нас зі світових ринків традиційної сировинної продукції.
Тепер ми кажемо: ЄС нам допоможе. А з якої статі? У них - свої виробники одягу, свої фермери…
Тому вони нас і не пускають на свої ринки.
Тому і не пускають!.. Значить, треба конкурувати, треба виходити з новітньою продукцією. От хто створює нові ринки? Тобто - нові види продукції, новий попит?
Кажіть…
Підприємці!
Чи, може, Кубів (перший віце-прем'єр-міністр України, - ред.) нам буде розповідати, які заводи будувати? Вони поїхали в Брюссель обговорювати промислову політику в рамках асоціації і не знали, що ж їм там казати, тому що вони на заводах, у виробництві, вони не працювали!
Отже, нам треба створювати нові ринки. В середині країни і закордоном. А їх можуть створювати лише підприємці. Тобто люди, які розуміються на технологіях, знають, як сир, наприклад, виробляється. А у нас багатії кажуть: давай вкладемо гроші в молоко. Хлопці, вам треба вчитися цьому. Інакше ваші менеджери вас, як дурачків, за ніс водитимуть. Бо справжній підприємець поєднує в собі знання технологій, ринків, фінансів і ще знає як людей підбирати. А олігархи - це не підприємці. Олігархи, по-перше, не мають освіти. От хто з них має профільну освіту?
Ну, Петро Олексійович «КІМО» закінчив, чим не хороша освіта?
Та хороша, але при чому тут бізнес? Цукерки київської кондитерської фабрики були відомі в світі і до Порошенка. А як він забрав (фабрику, - ред.)? Без конкурсу! У всякому разі, це я вам можу гарантувати. У нього просто замкнутий цикл, і це дуже зручно, звичайно. Так само замкнутий цикл і у Ахметова. Він добуває вугілля, везе його на електростанцію, котра належить йому ж. Тобто, він може продавати вугілля за будь-яку ціну, він може сказати: так, моє вугілля коштує «Роттердам+». Хто йому заборонить встановлювати ціну?
Ахметов руду продає по цінах Шанхая, щоб ви знали, а вугілля всередині країни - по цінам Роттердама.
Свою електроенергію він дешево продає металургам, а нам, споживачам - дорого. Тобто, він грає, як хоче, і ці вертикальні монополії витягують із нас усі фінанси.
Трамп - у нашому контексті - закінчив будівельно-архітектурний університет, його батько був будівельником, зробив свій бізнес у будівельній сфері. Тому він - підприємець. Так само Сітроен чи Форд. Чи Ів Сен-Лоран, - він займався виключно модельним бізнесом, він не займався металом чи кораблями. Ось вони всі - підприємці, вони перемагали на ринках завдяки своїй якісній продукції, вони отримували надприбутки від інновацій.
А олігарх - він не знає бізнесу, він захоплює все, що лежить не так.
Все, про що він домовився з Кучмою чи із Ющен
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