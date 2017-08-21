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Все про:Днепр_река (227) Киев (17926) ГСЧС (1327) вода (35)

 Вчера киевские спасатели обнаружили тела двух утопленников. Всего с начала года на воде погиб 41 человек, - ГСЧС

утопление

Вчера, 20 августа, из киевских водоемов спасатели достали тела двух утопленников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 20 августа в 7:24 в столичную Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Днепр, недалеко от парка Дружбы народов, находится тело человека.

На место происшествия были направлены дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве.

Отмечается, что с помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1978 года рождения и передали его работникам медицинской службы. Тело находилось на расстоянии 10 метров от берега и на глубине 3 м.

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Второй вызов поступил в тот же день в 17:19. На озере "Березка" в Днепровском районе столицы, спасатели дежурного отделения группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на расстоянии 40 м от берега на глубине 3 м обнаружили тело мужчины.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело и передали работникам медицинской службы.

Сейчас причинами трагедий занимаются правоохранительные органы.

"Всего с начала года на водных объектах города погибло 41 человек, из них 1 ребенок, спасены 67 человек, из них 2 ребенка", - отметили в ведомстве.
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предварительно сговорились залечь на одинаковой глубине в 3 м
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странно такое слышать.....обычно тут пишут одну причину, виновницу всех преступлений
, бед и несчастий - кацапы))))))))))
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Жара уже заканчивается и люди перестанут гибнуть на воде.
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"Ольга", жара закончится, а вода - нет... Рыбаки (особенно, браконьеры-сеточники, а также спиннингисты в лодках), так и продолжат тонуть. А станут реки, продолжат тонуть, только уже подо льдом...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера киевские спасатели обнаружили тела двух утопленников. Всего с начала года на воде погиб 41 человек, - ГСЧС
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