 Вчера киевские спасатели обнаружили тела двух утопленников. Всего с начала года на воде погиб 41 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, 20 августа в 7:24 в столичную Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Днепр, недалеко от парка Дружбы народов, находится тело человека.
На место происшествия были направлены дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве.
Отмечается, что с помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1978 года рождения и передали его работникам медицинской службы. Тело находилось на расстоянии 10 метров от берега и на глубине 3 м.
Второй вызов поступил в тот же день в 17:19. На озере "Березка" в Днепровском районе столицы, спасатели дежурного отделения группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на расстоянии 40 м от берега на глубине 3 м обнаружили тело мужчины.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело и передали работникам медицинской службы.
Сейчас причинами трагедий занимаются правоохранительные органы.
"Всего с начала года на водных объектах города погибло 41 человек, из них 1 ребенок, спасены 67 человек, из них 2 ребенка", - отметили в ведомстве.
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, бед и несчастий - кацапы))))))))))
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