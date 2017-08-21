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 В Кишиневе проходят обыски в здании правительства и Минюсте

молдова

Следственные действия предприняты в рамках дел против чиновников, подозреваемых в выдаче фальшивых документов.

В столице Молдовы Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы и Министерстве юстиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщила пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински, передает Deschide.md.

"Подтверждаем обыски. Речь идет о нескольких делах о коррупции и злоупотреблении властью, в которых замешаны сотрудники министерств юстиции и образования, нотариусы и даже представители некоторых бюро переводов. Эти люди подозреваются в незаконном оформлении документов для молдавских граждан и иностранцев. Другие подробности мы сообщим позже", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в уголовных делах замешаны сотрудники министерств юстиции и образования, нотариусы и представители бюро переводов.
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значит уже скоро Додона и его фсбшную агентуру начнут мочить
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когда у нас уже так петру потрошеску за хобот возьмут?
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"Цирульный мастер Пьер и Константин" обещал своим потребителям "холю ногтей" и "ондулянсион на дому"... (с)
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в россиюшке путин лвит щуку и все умиляются, а В Молдове обыски в минюсте

разделение властией и царь додон ничего не сможет сделать ,

ВОт так кто там с колен то встает?
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а тем временем начались учения уже в Лукашенковской Беларуси

В Кишиневе проходят обыски в здании правительства и Минюсте - Цензор.НЕТ 7720
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разве мордву можно называть человечиками? русня ведь не люди.
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Так человечки это не люди , это недолюди или кацапы
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тоже за столько лет никак не выгребут мокшанские консервы
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Додон уже обосрался, или ещё не поступало инструкций от х@йлоплешивыша?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кишиневе проходят обыски в здании правительства и Минюсте
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