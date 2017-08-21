 В Кишиневе проходят обыски в здании правительства и Минюсте

В столице Молдовы Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы и Министерстве юстиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщила пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински, передает Deschide.md.
"Подтверждаем обыски. Речь идет о нескольких делах о коррупции и злоупотреблении властью, в которых замешаны сотрудники министерств юстиции и образования, нотариусы и даже представители некоторых бюро переводов. Эти люди подозреваются в незаконном оформлении документов для молдавских граждан и иностранцев. Другие подробности мы сообщим позже", - говорится в сообщении.
Таким образом, в уголовных делах замешаны сотрудники министерств юстиции и образования, нотариусы и представители бюро переводов.
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разделение властией и царь додон ничего не сможет сделать ,
ВОт так кто там с колен то встает?
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