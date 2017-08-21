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 Политика Украины
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Все про:визит (2254) Пентагон (445) США (13250) Полторак (926) Мэттис Джеймс (31)

 Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак

грузия ато полторак воины реабилитация жемчугов

Министр обороны Украины Степан Полторак признателен министру обороны США Джеймсу Мэттису за предстоящий визит в Киев по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона высоко ценит визит делегации США во главе с Министром обороны США по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины. Участие в торжествах - чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины. США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях - политическом, военном и экономическом. Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире", - заявил Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы отметить День Независимости. 24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.
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вообще то да, визит очень большого уровня, как в политическом сенсе, так и в военном.
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Не дадут а продадут . Трамп бизнесмен . На шару не даст .
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нехаляву оружие только рашка сепарам дает...лучше ли от этого лугандонцам?а запоребрикам?отож...
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Представь себе. Спецом приехал в Киев именно во время переговоров дудаева(сцуркова) в Минске, чтобы кацапы сильно не обнадеживались
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димон, воссевший на престоле,
в павлиньих перьях был вороной
а жирик "хранибоже" спел
как за медалькою присел
хвалил, кукушка, петуха,

так и осталось на века

такая вот с той стороны потуга,
там все, что делают
всегда, для всех медвежия услуга
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Маккейн, Обама, ну и Трамп,
американского народа
просто слуги. Полторак -

дерьмо же, выбившееся "в люди",
льстит левым, правым и себе,
ПАПа' несчастный сомелье.
Приедет Мэттис не к нему,
а к меморандуму-му-му %)
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· Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо. (с)
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это точно, во всяком случае рядом с этим поездка пуйла в оккупированный москалями Крым выглядит просто жалкой пародией, исполненной местным дурачком
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Тада. А якби він в нас залишився на посту міністра оборони України - було в взагалі норм.
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Але він мусів би підчинятися ліпецькому,так шо все було би марно
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щас тебя заспамят . мой невинный пост выше заспамили .сидят тут работнички . .
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В США не дураки,чтобы мощно поддерживать соевые морды,которые больше похожи на жопы.
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Оказывается, "Боингов" было три

Оказывается, "Боингов" было три. Перый, южнокорейский "Боинг 707", летевший по маршруту Париж - Анкоридж - Сеул, был сбит еще в 1978 году над Кольским полуостровом.
Из-за неполадок с навигационным оборудованием, "Боинг" над Гренландией сделал плавный правый разворот и зашел на территорию Советского Союза. На перехват был направлен Су-15 - такой же, который сбил потом второй южнокорейский "Боинг" на Дальнем Востоке.
Согласно данным американского радиоперехвата, пилот перехватчика в течение нескольких минут пытался убедить командование отменить приказ, так как разглядел на лайнере эмблему авиакомпании KAL и надписи иероглифами, однако после подтверждения приказа выпустил по лайнеру две ракеты P-60.

Согласно показаниям капитана лайнера Кима Чанг Ки, перехватчик приблизился к его самолету с правой стороны (а не с левой, как того требуют правила международной организации гражданской авиации - ICAO). Капитан утверждает, что уменьшил скорость и зажег навигационные огни, обозначающие готовность следовать за советским истребителем для посадки. Попытки капитана Кима Чанг Ки связаться с пилотом перехватчика на частоте 121.5 были зафиксированы башней управления воздушным движением в Рованиеми, Финляндия. Согласно официальному утверждению советской стороны лайнер уклонился от выполнения требования совершить посадку.

Когда пилот перехватчика доложил о том, что нарушитель - на самом деле не 747-ый, а 707-й Boeing, командование решило, что это - самолет электронной разведки RC-135 (выпускавшийся на базе лайнера Boeing-707) и отдало приказ об уничтожении цели.

Первая из ракет прошла мимо цели, а вторая взорвалась, оторвав часть левого крыла, вызвав разгерметизацию самолета и убив осколками двух пассажиров.

Из-за разгерметизации салона лайнер начал экстренное снижение и исчез с экранов радаров советской системы ПВО. Пилот перехватчика также потерял в облаках поврежденный лайнер.
На протяжении последующего часа аварийный рейс 902 пролетел на низкой высоте поперек всего Кольского полуострова, подыскивая место для вынужденной посадки и, после нескольких неудачных попыток, приземлился в сгущавшихся сумерках на лед озера Корпиярви, уже на территории Карелии. На протяжении всего этого времени ПВО не имела никакой информации о судьбе и местоположении самолета.
СССР отказался сотрудничать в расследовании данного инцидента с международными экспертами и не предоставил данные с изъятых с самолета черных ящиков. Сам самолет был разобран и вывезен по частям. Корейская авиакомпания отказалась от него, чтобы не платить за эвакуацию самолета. 95 пассажиров были доставлены в Кемь, и затем в Мурманский аэропорт. 23 апреля 1978 года переданы представителям генконсульства США в Ленинграде и авиакомпании "Пан-Америкэн" и отправлены в Хельсинки. Летчик Су-15 капитан А. Босов за выполнение боевого задания награжден орденом Красной Звезды.
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Та їм пофігу не за один Боінг ніхто персонально не відповів Я сумніваюсь що і за цей відповість хто .Хіба що якась шавка. Та й ту самі задавлять щоб кінці до фюрерів обірвати.
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Ага... Це вас, шоКАЛадників, в своє лайно потицяти пятаками
як шкідливих котів приїдуть...
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Мощный сигнал - это летальное оружие.
А это так... в свисток дунули.
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ща падаль КацаПсинская вылезет Сракашвили и Джулию Тимошиллу защищать... Типа ШОБ нэ адын украинскый танк не выйшов з Боксив
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Рiдна мати моя ти не ночей не доспала.... я вивчив у 1952 роцi...а ти? менi було 6 рокiв
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Вчера в небе под Киевом я видел АПАЧЕй,красивый гвынтокрыл для Путлерского ОТРЕБЬЯ))))))))))))
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Какой ты у нас вездессущий,то под киевом,то в одессе.
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я в Одессе не был НИКОГДА..не звездите Детачки..хоть читайте иногда что царапаю..,а еще а Херсоне и Николаеве))))))))))
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Не знаю за Апач. А часто літають вертольоти з ракетами на підвісці, не знаю для чого Ну до нас Крим недалеко і море.
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А откуда тебе известно что это мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины,может просто заскочет на минутку пи*здюлей раздать?
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Дебил запоребриковый, тебе министр корректно намекнул почему, но ты типа не понял. Во-первых, глава пентагона приезжает напередони военного парада в Киеве, во-вторых, во время переговоров дудаева-сцуркова в Минске.
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в основном за счет распродажи титанического советского наследния в страны третье-четвертого мира...
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Батальон Морской пехоты США прибыл на Парад в Киев...КацаПсины хрюкайте сцуки. позорные Чечню и Грузию победившие..позорные ПСЫ шакалов КРЕМЛЯ в Украине вас тоже касается.................
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За перебрик!
США с 23 августа 2017 года приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство
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Вот и замечательно ! Не**** , шастать кацапсинамв Америку!
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Новый "план Маршалла": Портников объяснил, почему Евросоюз должен заплатить Украине

19 августа 2017, 11:00



Новый так называемый план Маршалла для Украины, предложеный Сеймом Литвы, должен быть поддержан всеми странами Евросоюза, поскольку, в первую очередь, он будет полезен самой Европе.
Такое мнение в своей колонке на сайте Радио Свобода выразил политолог и журналист Виталий Портников.
Он напоминает, что послевоенный "план Маршалла" предусматривал выделение огромных денег на восстановление разрушенного войной европейского континента, но это не была благотворительность, а "это был, если угодно, настоящий эгоизм".

"В ХХ веке Соединенные Штаты были втянуты в две мировые войны. В их собственных интересах было не допустить повторения прошлого. Помочь превращению Европы в континент благополучия и взаимной поддержки. Результаты превзошли все ожидания. Сегодня Германия и Франция - главные противники в двух мировых войнах - являются локомотивами Европейского союза и сторонниками европейского единства. До прошлого все чаще обращаются именно в тех странах, которые по советской оккупации не были охвачены "планом Маршалла", чьи граждане прожили десятилетия в бедности - и сейчас не могут дойти до уровня жизни "старой Европы". Так разве зря были потрачены американские деньги?" - пишет Портников.

В то же время он считает, что помощь Украине от ЕС должна быть связана с успехом реформ в самой большой после России бывших советских республик.

"Опыт Грузии или Молдовы не стоит принимать во внимание - это маленькие аграрные страны с патриархальным укладом, их неудачи или успехи не могут быть восприняты как серьезные уроки. А вот опыт Украины - это пример для всего постсоветского пространства, включая Россию. Неудача Украины докажет, что это пространство нельзя реформировать, а успех - что реформировать можно даже Россию. А разве не этого хотят на Западе?" - вопрошает Портников.

При этом, подмечает журналист, единственное, что действительно доказал опыт Грузии или Молдовы - что без заметного улучшения уровня жизни граждан реформы быстро захлебываются, популярными становятся откровенно популистские или пророссийские силы.

"Даже если украинская власть примет все необходимые законы, изменит правила игры и создаст возможности для свободного развития инициативы граждан, при нынешнем состоянии экономики Украины еще несколько десятилетий будет оставаться бедной страной. А в такой стране граждане неизменно голосуют за популистов и демагогов", - констатирует Портников.

Поэтому, продолжает он, только если украинцы увидят реальные перемены к лучшему, они будут способны проголосовать за реформаторов.

"А если они проголосуют за реформаторов - значит, реформы в стране продолжатся. А если реформы продолжатся и будут успешными - это станет, как я уже отмечал, уроком для всего постсоветского пространства и шагом к его реформированию. А значит, граница западных ценностей, демократии и свободного рынка будет перемещаться все дальше и дальше на восток. Не этого хотят здравомыслящие люди на Западе? И не стоит ради этого помогать Украине?" - резюмировал Портников.
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литва готова оплатить ?
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Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 11 ч.11 часов назад

Вот и пришло время эвакуировать столицу #рф за Урал, ибо подлётное время Томагавка из-под ШосткиВизит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак - Цензор.НЕТ 42 меньше, чем Искандера из Калининграда. Ок

Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак - Цензор.НЕТ 9089
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на 110 децибел потянет сигнал то ?
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Мысли Перзидента @VVP2_0 ·20 серп.Смотрю и думаю, ни в одной стране мира им не доверили бы даже ларёк, а в России они правят уже 17 лет. Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак - Цензор.НЕТ 6032
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Обратите внимание на пьяных карликов в одинаковых педжаках :D Угораю от смеха !
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Путлерсоски гготовтесь вернуть Абхазию и Ю.Осетию)))))))))))Крым и Дамбасс с Приднестровьем.Игры закончились))))))))))))вас Крыс ждёт Светлое будущее,КАММУНИЗМ с КацаКрысиной ХАРЕЙ хмыря плешивого..
1 сентября Сенат США рассмотрит Новый Пакет САНКЦИЙ)))))))))))))))))
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та я прикалуюсь....Федеральный Закон, типа пакет Санкций может отменить только Конгресс США 2/3 голосов
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Вам же санкции только на пользу,зачем их отменять?
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у них импортозамещение полным ходом + Реновация,а это бешенные РЖУрубли,доллар не канает
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Конгресс я тебя люблю больше чем Маргарэт Тэтчэр)))))))))
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Кому мощный сигнал?
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Красивый пост в Ютьюбе.
Порошенко продался НАТОвским головорезам за печеньки Нуланд,и которых Кормит вся РАБссия Потоками,особенно Северными_))))))))))))))
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Дякую.Гарнi слова головне рюцкiм мiрком не тхне..
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Смердячi москалi вже напилися кровi*?
Чечня,Грузiя,Украiна,Сiрiя,i хто на черзi?
Бiлорусь,Молдова Казахстан,чи вже нi?
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А тут все толкованиями знаков занимаются. Посмотрел - новые санкции, улыбнулся - летальное оружие даст, по плечу похлопал - вообще за нас воевать будет. Прогнозисты и толкователи хреновы...
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242 дня ДАУНетский айропорт не могли взять,а у пацанов кроме автоматов и гранат ничего не было...МУРЛО пля...Читай книгу Сергея Лойко АД 242,там всё честно и правда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак
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