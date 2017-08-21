 Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона высоко ценит визит делегации США во главе с Министром обороны США по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины. Участие в торжествах - чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины. США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях - политическом, военном и экономическом. Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире", - заявил Полторак.
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы отметить День Независимости. 24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.
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А москалям нехай щастить!
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в павлиньих перьях был вороной
а жирик "хранибоже" спел
как за медалькою присел
хвалил, кукушка, петуха,
так и осталось на века
такая вот с той стороны потуга,
там все, что делают
всегда, для всех медвежия услуга
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американского народа
просто слуги. Полторак -
дерьмо же, выбившееся "в люди",
льстит левым, правым и себе,
ПАПа' несчастный сомелье.
Приедет Мэттис не к нему,
а к меморандуму-му-му %)
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Оказывается, "Боингов" было три. Перый, южнокорейский "Боинг 707", летевший по маршруту Париж - Анкоридж - Сеул, был сбит еще в 1978 году над Кольским полуостровом.
Из-за неполадок с навигационным оборудованием, "Боинг" над Гренландией сделал плавный правый разворот и зашел на территорию Советского Союза. На перехват был направлен Су-15 - такой же, который сбил потом второй южнокорейский "Боинг" на Дальнем Востоке.
Согласно данным американского радиоперехвата, пилот перехватчика в течение нескольких минут пытался убедить командование отменить приказ, так как разглядел на лайнере эмблему авиакомпании KAL и надписи иероглифами, однако после подтверждения приказа выпустил по лайнеру две ракеты P-60.
Согласно показаниям капитана лайнера Кима Чанг Ки, перехватчик приблизился к его самолету с правой стороны (а не с левой, как того требуют правила международной организации гражданской авиации - ICAO). Капитан утверждает, что уменьшил скорость и зажег навигационные огни, обозначающие готовность следовать за советским истребителем для посадки. Попытки капитана Кима Чанг Ки связаться с пилотом перехватчика на частоте 121.5 были зафиксированы башней управления воздушным движением в Рованиеми, Финляндия. Согласно официальному утверждению советской стороны лайнер уклонился от выполнения требования совершить посадку.
Когда пилот перехватчика доложил о том, что нарушитель - на самом деле не 747-ый, а 707-й Boeing, командование решило, что это - самолет электронной разведки RC-135 (выпускавшийся на базе лайнера Boeing-707) и отдало приказ об уничтожении цели.
Первая из ракет прошла мимо цели, а вторая взорвалась, оторвав часть левого крыла, вызвав разгерметизацию самолета и убив осколками двух пассажиров.
Из-за разгерметизации салона лайнер начал экстренное снижение и исчез с экранов радаров советской системы ПВО. Пилот перехватчика также потерял в облаках поврежденный лайнер.
На протяжении последующего часа аварийный рейс 902 пролетел на низкой высоте поперек всего Кольского полуострова, подыскивая место для вынужденной посадки и, после нескольких неудачных попыток, приземлился в сгущавшихся сумерках на лед озера Корпиярви, уже на территории Карелии. На протяжении всего этого времени ПВО не имела никакой информации о судьбе и местоположении самолета.
СССР отказался сотрудничать в расследовании данного инцидента с международными экспертами и не предоставил данные с изъятых с самолета черных ящиков. Сам самолет был разобран и вывезен по частям. Корейская авиакомпания отказалась от него, чтобы не платить за эвакуацию самолета. 95 пассажиров были доставлены в Кемь, и затем в Мурманский аэропорт. 23 апреля 1978 года переданы представителям генконсульства США в Ленинграде и авиакомпании "Пан-Америкэн" и отправлены в Хельсинки. Летчик Су-15 капитан А. Босов за выполнение боевого задания награжден орденом Красной Звезды.
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як шкідливих котів приїдуть...
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А это так... в свисток дунули.
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Продолжение -- https://vata.d3.ru/na-parade-9-maia-v-moskve-prisutstvovat-ne-budut-1432004/
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США с 23 августа 2017 года приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство
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19 августа 2017, 11:00
Новый так называемый план Маршалла для Украины, предложеный Сеймом Литвы, должен быть поддержан всеми странами Евросоюза, поскольку, в первую очередь, он будет полезен самой Европе.
Такое мнение в своей колонке на сайте Радио Свобода выразил политолог и журналист Виталий Портников.
Он напоминает, что послевоенный "план Маршалла" предусматривал выделение огромных денег на восстановление разрушенного войной европейского континента, но это не была благотворительность, а "это был, если угодно, настоящий эгоизм".
"В ХХ веке Соединенные Штаты были втянуты в две мировые войны. В их собственных интересах было не допустить повторения прошлого. Помочь превращению Европы в континент благополучия и взаимной поддержки. Результаты превзошли все ожидания. Сегодня Германия и Франция - главные противники в двух мировых войнах - являются локомотивами Европейского союза и сторонниками европейского единства. До прошлого все чаще обращаются именно в тех странах, которые по советской оккупации не были охвачены "планом Маршалла", чьи граждане прожили десятилетия в бедности - и сейчас не могут дойти до уровня жизни "старой Европы". Так разве зря были потрачены американские деньги?" - пишет Портников.
В то же время он считает, что помощь Украине от ЕС должна быть связана с успехом реформ в самой большой после России бывших советских республик.
"Опыт Грузии или Молдовы не стоит принимать во внимание - это маленькие аграрные страны с патриархальным укладом, их неудачи или успехи не могут быть восприняты как серьезные уроки. А вот опыт Украины - это пример для всего постсоветского пространства, включая Россию. Неудача Украины докажет, что это пространство нельзя реформировать, а успех - что реформировать можно даже Россию. А разве не этого хотят на Западе?" - вопрошает Портников.
При этом, подмечает журналист, единственное, что действительно доказал опыт Грузии или Молдовы - что без заметного улучшения уровня жизни граждан реформы быстро захлебываются, популярными становятся откровенно популистские или пророссийские силы.
"Даже если украинская власть примет все необходимые законы, изменит правила игры и создаст возможности для свободного развития инициативы граждан, при нынешнем состоянии экономики Украины еще несколько десятилетий будет оставаться бедной страной. А в такой стране граждане неизменно голосуют за популистов и демагогов", - констатирует Портников.
Поэтому, продолжает он, только если украинцы увидят реальные перемены к лучшему, они будут способны проголосовать за реформаторов.
"А если они проголосуют за реформаторов - значит, реформы в стране продолжатся. А если реформы продолжатся и будут успешными - это станет, как я уже отмечал, уроком для всего постсоветского пространства и шагом к его реформированию. А значит, граница западных ценностей, демократии и свободного рынка будет перемещаться все дальше и дальше на восток. Не этого хотят здравомыслящие люди на Западе? И не стоит ради этого помогать Украине?" - резюмировал Портников.
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Вот и пришло время эвакуировать столицу #рф за Урал, ибо подлётное время Томагавка из-под Шостки меньше, чем Искандера из Калининграда. Ок
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1 сентября Сенат США рассмотрит Новый Пакет САНКЦИЙ)))))))))))))))))
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Порошенко продался НАТОвским головорезам за печеньки Нуланд,и которых Кормит вся РАБссия Потоками,особенно Северными_))))))))))))))
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Чечня,Грузiя,Украiна,Сiрiя,i хто на черзi?
Бiлорусь,Молдова Казахстан,чи вже нi?
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