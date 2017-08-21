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 Политика Украины
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 "Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос

матиос

По словам Матиоса силы россиян в Иловайске значительно превосходили численностью и обеспечением войска украинцев.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ раскрыл подробности трагедии, которая произошла в Иловайске при выводе украинских войск.

"Группировка Вооруженных сил РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолета; 137 вертолетов. Вооруженные Силы Украины реально в то время не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы", - говорит Матиос.

Также читайте: "Главный виновник - российские войска", - Грымчак об Иловайской трагедии

По его словам, при таких обстоятельствах и учитывая предоставленные российским военным командованием во время многочисленных переговоров гарантии безопасного выхода из окружения, генерал Хомчак принял, считаю, единственное правильное решение "во избежание многочисленных жертв Украинский воинов - выходить предоставленными русскими маршрутами под их гарантии".

Однако в результате стало ясно, что договоренности россияне выполнять не станут.

"Требования Женевских конвенций и любые договоренности для нашего северного соседа-захватчика просто не существуют. 29 августа 2014 утром российские военнослужащие по приказу своего высшего командования в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. Причинно-следственная связь гибели военных - действия россиян. Это доказано экспертизой!" - заявил Матиос.

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Если коротко, главный виновник это фюрер путлер, а вы его "поддельники"...
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Договоры с Московией - непростительная глупость.
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А, простите. кто этогго ДЕБИЛА сделал главным военнм прокурором???? Пэтя???
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А, простите, кто этого дебила сделал президентом россии??? Народ россии. О чем с этим народом украинцам можно говорит...
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«А время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта… И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время - плохой доктор… Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые… Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты… И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок…» © Ремарк

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а что там с боевым тепловизором и покушением на шмонькина?
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барыги это вообще то торговцы краденым, если говорить о дипломатических понятиях, а тут на лице вина шыкаладной питорасни.
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Хто всравсь ?Невистка.Во бля как загнул/причинно-следственная связь/.Ты все упрости:есть враги- оккупанты а есть наши воины и их командиры и штабы которые отвечают и за свои ошибки!!!
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И это ещё в том случае, если были ошибки, а не умышленные действия...
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не за Иловайск ли получил премию Гелетей?


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И кто ему -Галетею? дал такие Бабки за ПРедателство и Убийство наших военных в Котле???
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Пусть в этом доме поселятся призраки погибших солдат, и пусть эта мразь стучит своими вставными акульими челюстями от страха и никогда не имеет покоя...
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Главный виновник того что дом сгорел - огонь !
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Причинно-следственная связь это Муженко
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Сьогодні на Цензорі буде "день Матіоса"- бо інтерв'ю з ним величезне за об'ємомом.
Та для мене головне оце-

"АНАТОЛІЙ МАТІОС: "НІХТО КРАПКУ У РОЗСЛІДУВАННІ СПРАВИ ПО ІЛОВАЙСЬКУ НЕ СТАВИВ".
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Ещё одно чмо тепловизорное вещает нам , что кучерявый Рафик , со своими жополизами, неУчомнеУинават.....
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Завести своих военных под огонь противника это да это совсем не предательство это причинно.... какая то там связь
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4 год администрация Порошенко продолжает поддерживать дипломатические, торговие и прочие отношения с государством, оккупировавшим нашу землю и убивающим граждан Украини
Єто двойная игра, направленная против национальних интересов Украини, защити безопасности ее граждан, суверенитета и территориальной целостности
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Так все запутано с Иловайском..Роман Доник обвиняет МВД и людей Корбана. Бутусов Генштаб с Муженко.. и где-то каждый прав возможно. Но вот момент уничтожения батальона Донбасс. в том формате которым он был тогда очень смахивает на договорняк между высшими военными чинами с обеих сторон( к сожалению...
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доник такая же соевая гнида как и мужеложенка.
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гнида ты вонючая-предательство вот причина что детей расстреливали
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Причинно-следственная связь-это борьба личных интересов-Барыг и ПРоныр во власти!
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Причина 2 предателя, подельника, витя-катафалк, и шоколадна дупа, а сейчас их прикрывает третий, толя-тепловизор.
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с русских будет спрошено на отдельном процессе -международном трибунале...Сейчас подвергаются тщательному расследованию действия украинских руководителей арми и государства,связанные обязательствами по обороне.Это для суда в Украине.Поэтому,как бы там мудрый Матиос стрелки не переводил,но ответственность с должностных лиц и ПРОКУРОРОВ ВСУ не снимается.Процесс может быть запушен и после снятия полномочий с Порошенко (по исходу срока или досрочно).ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ!!!!..Как российские,так и украинские..Особое расследование нужно провести ещё по СБУ,МВД и другим по вопросу ненадлежащего (как минимум) выполнения обязанностей по предовращению и контрразвед.деятельности.
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ну все
саха крест вышел из окопа
и наваливает кучи в каментах
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виноваты хенералы 100%
договор с врагом - это предательство
сформированные колонны отхода превратились в мишень для отработки кацапским войскам
то же и в еленовке было
а вот дыркина выпустили по приказу тех же хенералов
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Красиво и точно подмечено! Дыркина выпустили,а своих в котел завели... Липецко-Липовые Генералы!!!
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Так, кацапи виродки, але ж тоді тло було передбачувано! Можна ж просто з архіву підняти новини за той період тут, на Цензорі, статті Бутусова. Криком ж кричали, що буде біда, а сьогодні виродки ніби й ні при чому.
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Причина - просчеты в планировании операции (полностью отбрасывалась возможность пересечения регулярными российскими частями государственной границы), игнорирование сообщений когда россияне границу пересекли, отвлечение техники, вооружения, живой силы на парад, не направление подкрепления на помощь окруженным, отсутствие объективных разведданных, непредусмотренные ни одним уставом переговоры с врагом о безопасном выходе.
Следствие - Илловайская трагедия.
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Яке планування?????... Той генералитет виріс лише на фарбуванні газонів і нічого іншого підлеглим скомандувати не був здатен.
Тоді і зрада не потрібна була... жопоголові картузонорсці і так успішно усе зливали.
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Я не являюсь военным экспертом. но хорошо помню занятия на военной кафедре при вузе. Там много внимания уделялось и стратегии и тактике боевых действий. Причем книжки и у нас, у россиян одни и те же. Почему их действия (на нашей территории) оказались более успешными? Не думаю, что наши генералы такие бездари. Скорее всего присутствует много факторов. Но как по мне, главные из этих факторов - неуправляемость армией (много было тогда военачальников - корбаны, семенченки, яроши, березы и т.д.). Политическая составляющая - очень хотелось флаг над очередным городом вывесить (вместо того, что концентрироваться на уничтожении группировок врага в Луганске и Донецке). Да и просто халатность - вообще отбрасывали мысль, что регулярные российские войска зайдут.
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На самом деле, по словам журналиста, военная разведка Украины предупредила о вторжении еще в начале августа. 20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киеве у мемориала Родина-мать.
"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал, что лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки разворачивались в прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 августа наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения" Источник: https://censor.net.ua/n347669
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Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268



Уточняю. Всего захвачено ДВЕ "коробочки" БМД-2.
Бортовые номера: 284 (заводской номер А08ЛТ9250) и 275 (заводской номер В05ЛТ4461).
На данный момент. БМД-2 б/н 284 находится действительно в г. Киев, а БМД-2 б/н 275 в Военной академии г. Одессы.
Вполне достаточно фото про эти машины, после их захвата.
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Короче виноваты все кто угодно кроме наших "полководцев" Муженко и Гелетея. Кстати эти "двое из ларца" действительно очень честные и благородные военачальники. Они договорились с бандитами Гиркина в Славянске которые были окружены тройным кольцом и готовы были уже сдаться,что их выпустят из окружения и уничтожать не будут. И ведь действительно сдержали своё обещание,ни одного выстрела с нашей стороны не прозвучало и банда ушла осваивать куда большие просторы Украины и вот тогда с этого "гениального плана" Муженко и Гелетея и началась настоящая война,Саур-Могила,ДАП,Иловайск,Дебальцево и так далее. Гелетей так спешил доложить гаранту об освобождении им Славянска что пошёл даже на банальный договорняк и обмен с бандитами,они ему Славянск а он им свободу выхода,два мегаполиса Донецк и Луганск и 450 км украино российской границы откуда и хлынули из раши и "добровольцы" и оружие,и танки,и весь артиллерийский гербарий,и "Грады",и "Буки". После такой "выдающейся победы" а на самом деле "Пировой победы" оба из ларца были щедро осыпаны и званиями и почестями от гаранта. Кстати оба и сейчас прекрасно себя чувствуют,а ведь их положено было бы по законам военного времени поставить к стенке за непроходимую тупость граничащую с предательством но тогда и гаранту бы пришлось стать рядом с ними,ведь оба этих персонажа его назначенцы.
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Короче Галетей,должно быть за очень большие деньги развязал Славянский мешок,выпустив террористов на Волю в более крупные города Донецк и Луганск,думаю за очень большие деньги наших и расейских Барыг,а кто с ним в доле не трудно догадаться....Эх петя,петя!
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И принимавшие решение о выводе и комментаторы - один народ, т.к. и те и те - хороши задним умом...
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просто поражает грязная возня нынешних негодяев при власти, пытающихся спихнуть свои преступные действия ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на противника. КТО допустил ТАКОЕ превосходство в силах и средствах россиян на данном участке фронта? ПОЧЕМУ не было никакой(!) реакции на ДОКЛАДЫ разведки о вторжении войск противника?? КТО вел с врагом "переговоры" о "коридоре" и К ЧЕМУ ПРИВЕЛИ данные "переговоры"???
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ПОСЛЕ ИЛОВАЙСКА. ГЕЛЕТЕЙ И МУЖЕНКО - ВОН ИЗ АРМИИ!
"Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос - Цензор.НЕТ 6263Как это безумно тяжело... Видеть, просить, писать и не иметь возможности что-либо изменить... Но теперь мы должны все изменить.Долгое время не только я, но и другие люди - в том числе офицеры и солдаты, пытались донести простые, логичные требования по реагированию на российское наступление до командования АТО и Министерства обороны.

Нам не нужны беспорядки, протесты, проклятия. Этого не будет, если власть сама проявит инициативу, возьмет ответственность, и сделает следующие взвешенные и логичные шаги:
1. Прошу, чтобы завтра Верховный Главнокомандующий рассмотрел возможность немедленно провести объективный анализ причин преступных действий и бездействия командования АТО и Минобороны в связи с тяжелыми потерями украинских войск в ходе Антитеррористической операции, а также о причинах, по которым командование АТО не дало приказ на своевременный отход войскам сектора "Б" из окружения под Иловайском несмотря на многократные обращения генерал-лейтенанта Р.Хомчака, несмотря на обращения председателя Верховной Рады А.Турчинова 24 августа и все последующие дни. А также организации взаимодействия войск и боевое применение в ходе попыток прорыва кольца.
Я уверен, что это шаг, достойный сильной власти и ответственного государственного лидера.
2. Думаю, в ближайший сессионный день было бы логично, чтобы Верховая Рада создала парламентскую комиссию, которая в закрытом режиме обязана расследовать вышеуказанные события в секторе "Б", а также действия командования АТО в приграничном секторе "Д" в июле-августе, повлекшие также тяжелые потери наших войск.
По результатам расследования руководство Генштаба и Минобороны должно получить соответствующую публичную процессуальную оценку.
В этих решениях нет никакой паники и истерики. Начиная со Второй мировой войны в каждой современной армии проводится официальное расследование случаев больших потерь, в демократических странах эти расследования проводятся под контролем парламента. В результате военных поражений некомпетентных командующих увольняют, меняют систему управления, которая привела к поражениям.
Иловайский котел - это поражение. Это надо честно признать, чтобы исправить допущенные фатальные ошибки. Чтобы в кратчайшие сроки снести старую нелепую военно-административную машину, и построить эффективную систему обороны державы. У нас есть все, чтобы защитить себя.
Когда вам говорят - у нас нет других генералов - это грубая ложь. У нас много великолепных и достойных командиров, которые доказали в бою свою воинскую доблесть. Не хотите генералов - ставьте полковников, подполковников. Но это обязательно должны быть профессионалы, которые делом доказали свой талант, которые БЕРЕГУТ ЖИЗНИ СОЛДАТ! Ответственность за жизни надо доверять не военным бюрократам, а людям, которые ведут себя достойно и умеют учиться. Которые понимают важность снабжения и организации. Которые берегут технику и снаряжение и умеют ее применять. Которые занимаются войной, а не политикой, подготовкой победных сводок и водружением знамен. Нам нужны полководцы, которые не прячутся от ответственности, и не сбегают от своих войск, которые не боятся выезжать на передовую, которые не воруют, а делят с солдатами их хлеб, которые являются компетентными менеджерами и организаторами военного строительства. Нужны командиры, которые пользуются уважением и авторитетом у вверенного им личного состава!
У трагедии Иловайска виновники хорошо известны и очевидны. Я писал об этом много раз:
12 августа...
18 августа...
20 августа...
24 августа...
25 августа...
Я буду ждать результатов расследования и результатов уголовного дела. Но как гражданин я скажу так:
Валерий Гелетей и Виктор Муженко, а также другие ответственные руководители Генштаба и Минобороны, ответственные за поражения и высокие потери в результате российского вторжения...
Вон из армии!
Ступайте носите катафалки и помогайте родственникам ваших погибших солдат, может быть вы хотя бы этим заслужите, чтобы вам при встрече когда-нибудь подавали руку...

Юрий БУТУСОВ
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Вот Рыба гниёт с Головы,а власть, не думаю что с Хвоста!
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Тепловизор, я не понял одного: если факт военной агрессии имел место быть - почему высшее руководство страны не действовало согласно закона в данных обстоятельствах? - а говоря просто: проявило преступное бездействие и халатность, повлекшее многочисленные жертвы и потерю территории.
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почему организацией и управлением по отражению прямой военной агрессии занимается занимается антитеррористический центр? - это что б..дь, его задачи???
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ГПУ думает, что у людей нет памяти. Все заканчивается на уровне Муженко-Богдановский.
===«Благодаря переговорам, которые удачно провел Президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов батальона «Донбасс» и других военнослужащих, которые находились под Иловайском. Уже сформированы колонны и определено и согласовано их маршрут. В точке выхода бойцов уже ждут украинские военные»===
Кроме того, Путин обещал выход
Напрашивается вывод о совместном уничтожении добробатов

17.08.2017 12:37
Сергей Иванченко a2eeadab

За месяц до этого был "Южный котёл". В узкий и длинный коридорчик завели самые боеспособные части, размазали их по так называемой изваринской "кишке" шириной в 8-10 км, посредине оставили Саур-Могилу с самым узким участком между нею и границей, подставили свои фланги под удар, а свои коммуникации под огонь.
До такой операции без флангов не додумался бы даже выпускник Луцкой "учебки" по подготовке сержантов, и не должен был допустить генштаб. Это была авантюра, последствия которой мог предположить даже новоиспечённый лейтенант, и я не верю, что это случилось потому, что у нас "паркетные" генералы. В это можно было бы поверить, не будь потом битвы за Дебальцево, где собственный штаб создал окружение для ВСУ, приказав оставить Логвиново с мотивацией: -"чтобы дать отдохнуть батальону", не будь героической обороны ДАПа, который заставили оборонять даже после того, как уже было договорено, что он отдаётся сепаратистам ( вспомните унизительные ротации через блокпост врага, по приказу собственного командования ), не будь блокпостов на "Бахмутке", которые бросили.
Просто готовили "безальтернативные" минские соглашения.
17.08.2017 12:57
NNN

100%
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Причина того, что вы намокли, - дождь. Правда, можно было подумать и взять зонт, но это не при нашем руководстве. Парад был важнее
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За шо ж воно Галетей поместье купило за 36 кусков зелени,.....???
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За шо ж воно Галетей поместье купило за 36 кусков зелени,.....???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос
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