 "Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ раскрыл подробности трагедии, которая произошла в Иловайске при выводе украинских войск.
"Группировка Вооруженных сил РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолета; 137 вертолетов. Вооруженные Силы Украины реально в то время не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы", - говорит Матиос.
По его словам, при таких обстоятельствах и учитывая предоставленные российским военным командованием во время многочисленных переговоров гарантии безопасного выхода из окружения, генерал Хомчак принял, считаю, единственное правильное решение "во избежание многочисленных жертв Украинский воинов - выходить предоставленными русскими маршрутами под их гарантии".
Однако в результате стало ясно, что договоренности россияне выполнять не станут.
"Требования Женевских конвенций и любые договоренности для нашего северного соседа-захватчика просто не существуют. 29 августа 2014 утром российские военнослужащие по приказу своего высшего командования в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. Причинно-следственная связь гибели военных - действия россиян. Это доказано экспертизой!" - заявил Матиос.
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«А время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта… И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время - плохой доктор… Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые… Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты… И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок…» © Ремарк
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Та для мене головне оце-
"АНАТОЛІЙ МАТІОС: "НІХТО КРАПКУ У РОЗСЛІДУВАННІ СПРАВИ ПО ІЛОВАЙСЬКУ НЕ СТАВИВ".
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Єто двойная игра, направленная против национальних интересов Украини, защити безопасности ее граждан, суверенитета и территориальной целостности
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саха крест вышел из окопа
и наваливает кучи в каментах
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договор с врагом - это предательство
сформированные колонны отхода превратились в мишень для отработки кацапским войскам
то же и в еленовке было
а вот дыркина выпустили по приказу тех же хенералов
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Следствие - Илловайская трагедия.
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Тоді і зрада не потрібна була... жопоголові картузонорсці і так успішно усе зливали.
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"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал, что лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки разворачивались в прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 августа наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения" Источник: https://censor.net.ua/n347669
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Уточняю. Всего захвачено ДВЕ "коробочки" БМД-2.
Бортовые номера: 284 (заводской номер А08ЛТ9250) и 275 (заводской номер В05ЛТ4461).
На данный момент. БМД-2 б/н 284 находится действительно в г. Киев, а БМД-2 б/н 275 в Военной академии г. Одессы.
Вполне достаточно фото про эти машины, после их захвата.
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Как это безумно тяжело... Видеть, просить, писать и не иметь возможности что-либо изменить... Но теперь мы должны все изменить.Долгое время не только я, но и другие люди - в том числе офицеры и солдаты, пытались донести простые, логичные требования по реагированию на российское наступление до командования АТО и Министерства обороны.
Нам не нужны беспорядки, протесты, проклятия. Этого не будет, если власть сама проявит инициативу, возьмет ответственность, и сделает следующие взвешенные и логичные шаги:
1. Прошу, чтобы завтра Верховный Главнокомандующий рассмотрел возможность немедленно провести объективный анализ причин преступных действий и бездействия командования АТО и Минобороны в связи с тяжелыми потерями украинских войск в ходе Антитеррористической операции, а также о причинах, по которым командование АТО не дало приказ на своевременный отход войскам сектора "Б" из окружения под Иловайском несмотря на многократные обращения генерал-лейтенанта Р.Хомчака, несмотря на обращения председателя Верховной Рады А.Турчинова 24 августа и все последующие дни. А также организации взаимодействия войск и боевое применение в ходе попыток прорыва кольца.
Я уверен, что это шаг, достойный сильной власти и ответственного государственного лидера.
2. Думаю, в ближайший сессионный день было бы логично, чтобы Верховая Рада создала парламентскую комиссию, которая в закрытом режиме обязана расследовать вышеуказанные события в секторе "Б", а также действия командования АТО в приграничном секторе "Д" в июле-августе, повлекшие также тяжелые потери наших войск.
По результатам расследования руководство Генштаба и Минобороны должно получить соответствующую публичную процессуальную оценку.
В этих решениях нет никакой паники и истерики. Начиная со Второй мировой войны в каждой современной армии проводится официальное расследование случаев больших потерь, в демократических странах эти расследования проводятся под контролем парламента. В результате военных поражений некомпетентных командующих увольняют, меняют систему управления, которая привела к поражениям.
Иловайский котел - это поражение. Это надо честно признать, чтобы исправить допущенные фатальные ошибки. Чтобы в кратчайшие сроки снести старую нелепую военно-административную машину, и построить эффективную систему обороны державы. У нас есть все, чтобы защитить себя.
Когда вам говорят - у нас нет других генералов - это грубая ложь. У нас много великолепных и достойных командиров, которые доказали в бою свою воинскую доблесть. Не хотите генералов - ставьте полковников, подполковников. Но это обязательно должны быть профессионалы, которые делом доказали свой талант, которые БЕРЕГУТ ЖИЗНИ СОЛДАТ! Ответственность за жизни надо доверять не военным бюрократам, а людям, которые ведут себя достойно и умеют учиться. Которые понимают важность снабжения и организации. Которые берегут технику и снаряжение и умеют ее применять. Которые занимаются войной, а не политикой, подготовкой победных сводок и водружением знамен. Нам нужны полководцы, которые не прячутся от ответственности, и не сбегают от своих войск, которые не боятся выезжать на передовую, которые не воруют, а делят с солдатами их хлеб, которые являются компетентными менеджерами и организаторами военного строительства. Нужны командиры, которые пользуются уважением и авторитетом у вверенного им личного состава!
У трагедии Иловайска виновники хорошо известны и очевидны. Я писал об этом много раз:
12 августа...
18 августа...
20 августа...
24 августа...
25 августа...
Я буду ждать результатов расследования и результатов уголовного дела. Но как гражданин я скажу так:
Валерий Гелетей и Виктор Муженко, а также другие ответственные руководители Генштаба и Минобороны, ответственные за поражения и высокие потери в результате российского вторжения...
Вон из армии!
Ступайте носите катафалки и помогайте родственникам ваших погибших солдат, может быть вы хотя бы этим заслужите, чтобы вам при встрече когда-нибудь подавали руку...
Юрий БУТУСОВ
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===«Благодаря переговорам, которые удачно провел Президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов батальона «Донбасс» и других военнослужащих, которые находились под Иловайском. Уже сформированы колонны и определено и согласовано их маршрут. В точке выхода бойцов уже ждут украинские военные»===
Кроме того, Путин обещал выход
Напрашивается вывод о совместном уничтожении добробатов
17.08.2017 12:37
Сергей Иванченко a2eeadab
За месяц до этого был "Южный котёл". В узкий и длинный коридорчик завели самые боеспособные части, размазали их по так называемой изваринской "кишке" шириной в 8-10 км, посредине оставили Саур-Могилу с самым узким участком между нею и границей, подставили свои фланги под удар, а свои коммуникации под огонь.
До такой операции без флангов не додумался бы даже выпускник Луцкой "учебки" по подготовке сержантов, и не должен был допустить генштаб. Это была авантюра, последствия которой мог предположить даже новоиспечённый лейтенант, и я не верю, что это случилось потому, что у нас "паркетные" генералы. В это можно было бы поверить, не будь потом битвы за Дебальцево, где собственный штаб создал окружение для ВСУ, приказав оставить Логвиново с мотивацией: -"чтобы дать отдохнуть батальону", не будь героической обороны ДАПа, который заставили оборонять даже после того, как уже было договорено, что он отдаётся сепаратистам ( вспомните унизительные ротации через блокпост врага, по приказу собственного командования ), не будь блокпостов на "Бахмутке", которые бросили.
Просто готовили "безальтернативные" минские соглашения.
17.08.2017 12:57
NNN
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