 Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны на своей станице в Facebook.
В ведомстве считают, что правонарушения со стороны российских военных против местных жителей обусловлены увеличением, после очередной ротации, численности в составе подразделений российских оккупационных войск лиц с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.
Так, по данным ГУР, группа военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались выражать наемникам свое уважение и угощать их спиртным. Шестерых участников драки (в том числе четырех военных) с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения города.
В Горловке местные жители устроили "самосуд" над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму.
Еще один случай произошел в Новоазовске, где двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, находясь в нетрезвом состоянии, ограбили квартиру местной жительницы.
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Там шо- ЛЮДИ билися?
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Больше водки!
Завозить на территорию и оставлять на видном месте.
Любую. Левую, бодяжную...
Вплоть до р-ра метанола.
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вы сумели прочитать чего нет?поздравляю.
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Що я тобі скажу! Мені дуже подобаються бєларуси! Вони не такі наглючи,хамські як кацапи! Вони гарні люди! Загинув мій добрий знайомий з Бєларусі! Вічна пам"ять!
Але я все більше побоююсь,що Бєларусь стане маріонєткой Кремля!
Як що ти мене не розумієшь, то я можу з тобою спілкуватись російською!
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Отлично понимаю и, по-моему, это понятно, когда я моментально отвечаю на посты, когда ведём с кем-нибудь непрерывную беседу. Потому - лучше на украинском, т.к. те, кто не может перейти на украинский по каким-либо причинам, будет чаще окунаться в языковую среду.
Лука потому и победил, что академические вопросы вроде языкового, выносятся на всенародное обсуждения в то время, как народ это мало интересует из-за непонимания его важности. Что интересует народ можно услышать в предвыборных речах политиков и не важно - выполнимы эти обещания или - нет...
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Очень хороший,интеллектуальный ответ!
А языковая среда,прежде всего,говорит о уровне населения!
Вот я живу в Зарьковской области! Я воевал! Я у молодежи пользуюсь авторитетом! Но не у пенсионеров! Они совки конченые!
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Укр-google: Не потрібно друкувати російською мовою, я пояснив - чому.
А насчёт пенсионеров - с этим надо жить..
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А теперь - анекдот "в тему": "Возвращается из туристической поездки в Карпаты "москаль". Ну, его расспрашивают, "что", да "как". Он посидел, а потом говорит: "Вы знаете, я только теперь понял - "хахлов" нам не победить... Мы Путина, "боготворим", а они - армию... По утрам гулял по городу, и со всех сторон только и слышно: "Слава ВСУ!", а в ответ: "Вовеки слава!"
А вы спрашиваете, почему патриоты Украины ведут переписку языком оккупантов...
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СЛАВА УКРАЇНІ!
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Ніколи я не ображав кацапів( це не образа) ,але менен завжди банють!
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У меня родился термин "украинозависимые" , что бесит этих недоумков до хрипоты , но жрать то хочется и яд выплеснуть , поэтому стада идиотов помешанных на Украине , пасутся там стадами, посетите сайт, отведите душу.
Приятного развлечения, панове!
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Будете там , киньте лайк в знак солидарности.
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Одужуйте!
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starshinazapasa
August 18th, 10:41
"На Донбассе погибла продавщица из Краснозёрки - она оставила мужа и дочь, чтобы воевать в ДНР.
По словам матери, Анастасия поехала в зону военных действий после того, как её дядя Денис Морозов, воевавший на стороне ополченцев, погиб во время боевых действий. «Денис умер 21 сентября, в 2014 году, - поясняет Лариса Викторовна. - И сразу после похорон дочь поехала туда. Ничем не объяснила, порыв, видимо, такой был. Собралась и уехала. Ничего никому не сказала».
«Она и мужу ничего не объяснила, - недоумевает мать погибшей. - Он, конечно, негативно относился к этому... Сейчас её пятилетняя дочь живёт с отцом, в Краснозёрке... Нам бы Настю сейчас похоронить - главное, чтобы тело привезли».
Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в интернете. «Сейчас везде читаю в украинских СМИ: "ликвидировали террористку". Я понять этого не могу - почему они все называют так нашу Настю?» - негодует Любовь"
Здесь, главное, последний абзац, конечно.
Тупые овощи. Необучаемые.
Нах...р.
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Смерть паурлифтера в Хабаровске
В Хабаровске во время уличной драки, в 7 утра по местному времени, возле кафе "Галерея" убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. На видеокадрах видно, что стоящие вокруг люди никак не пытались остановить разгорающийся конфликт.
По словам очевидцев, к Андрею начал приставать один из посетителей кафе. Спортсмен предложил перенести конфликт на ринг, чтобы выяснить отношения на трезвую голову. Но хулигана, который намеренно провоцировал потасовку, это не устроило. В итоге завязалась драка, во время которой Андрей получил сокрушительный удар ногой по голове. Спортсмен упал на землю, и его озверевший противник бросился добивать лежачего. Лишь после серии мощных ударов по голове отключившегося Андрея в конфликт без особой спешки вмешались охранники заведения. Подозреваемый в убийстве Анар Алах Зиранов с места преступления скрылся, полицией объявлен в розыск.
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starshinazapasa
August 20th, 10:41
Были на оболонской набережной... Ну, что сказать. Я понимаю, что эти люди фейсбук не читают, но вот как-то очень хотелось бы донести до них одну простую мысль - вы зачем Днепр засрали, уроды? Это же ДНЕПР, придурки. Как этого можно не понимать? Как вообще можно так варварски относится к великой реке? К СВОЕЙ реке? К такому подарку? Пи///дить, пи///дить и пи///дить. Экологическая полиция. Штрафы в тысячу долларов. Административные аресты на пятнадцать суток уборки пляжа и чистки реки. Уголовные сроки для не понявших с первого раза. Костры вместе с пакетами, пробками, бычками и бутылками в жопу засовывать. По определению суда. А всех этих гидроскутеристов и любителей катеров отстреливать сеткой и депортировать в основное русло. Залив - для пешеходов. Для пловцов, байдарочников и катамаранов. Всего того, что на мускульной силе. Не более. Все, что с мотором - в основное русло.
Проплыл сегодня чуть меньше нормы, примерно тысячу восемьсот. Посреди залива приплыла полиция. "Здравствуйте". "Здравствуйте". "Вы до берега доплывете?" "Да, ребят, спасибо, все в порядке. Доплыву и потом еще туда и обратно, по уму, надо". "Пожалуйста, будьте аккуратнее, тут на скутерах на большой скорости летают". "Да, спасибо, я и так их уже боюсь. Надо что-то с этим делать, конечно". "Всего вам доброго". "И вам. Еще раз спасибо, что поинтересовались".
Черт. Обожаю полицию с человеческим лицом.
Вот прям просто по человечески растрогало.
Спасибо, ребят.
Эх, им бы еще функции пи...дить быдлоту, засирающую собственную реку.
Удачных всем выходных.
ЗЫ: На Левобережной офигенный пляж. Вот прям образцовый. Лучший в городе. Каяки по 60 грн в час. Велосипеды. И Днепр намного чище. Очень советую.
Всем ЗОЖ.
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20 августа 2017, 11:28
Есть точная символика в том, что именно в тот день, когда Владимир Путин и Дмитрий Медведев находились в Крыму, пришли новые сообщения об отключениях электроэнергии на аннексированном Россией полуострове. Одно дело - возлагать цветы к мемориалам и посещать оперные фестивали, и совсем другое - добиться инфраструктурных улучшений. Именно этого в Крыму за три с лишним года и не произошло, пишет Виталий Портников для Крым. Реалии.
Крым и за время пребывания в составе Украины особыми успехами в создании современной инфраструктуры не отличался. И потому, что этими успехами не отличалась вся остальная Украина, и потому, что даже на ее фоне Автономная Республика Крым выделялась засильем криминальных кланов, деливших между собой полуостров до самой русской оккупации, да так и оставшихся у власти и после. В этом, собственно, всегда состояла суть неписанных договоренностей между Киевом и Симферополем: мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы обеспечиваете стабильность на территории "кормления". Крымская автономия в Украине была прежде всего автономией криминалитета - и для того, чтобы добиться изменений к лучшему, было достаточно от этого криминалитета избавиться.
Российская аннексия только укрепила позиции криминальных кланов. В то время, как остальная Украина после 2014 года получила реальный шанс измениться, Кремль в буквальном смысле слова законсервировал Крым, оставив его в руках разнообразных аксеновых, константиновых и их московских кураторов. Как руководили полуостровом разнообразные крымские кланы в украинские времена, мы хорошо знаем. Почему что-то должно измениться к лучшему сейчас? Или Крым оказался в составе страны, в которой изжита чиновничья коррупция, население контролирует власть, не пилятся бюджетные деньги, не предоставляются возможности друзьям главы государства? Чем какой-нибудь Ротенберг, получивший возможность освоить деньги на крымский мост, отличается от Януковича-младшего или команды выходцев из Донецкой области, высадившейся в Крыму после 2010 года? О каких переменах к лучшему в Крыму в таком случае может идти речь?
Россия, с точки зрения развития Крыма, сама уложила себя на прокрустово ложе созданных аннексией проблем. Вода из Украины больше не поступает, а это означает, что сельское хозяйство Крыма, которое приобрело современный вид только после передачи полуострова от РСФСР УССР, фактически приказало долго жить. Санкционные режимы Украины и стран Запада практически лишили Крым международного авиационного сообщения, круизов, железной дороги, автомобильных путей с материка, и при этом власти России продолжают говорить о успехах в туристической отрасли. Все, что Крым получал естественным путем через материк, сейчас пытаются обеспечить с помощью разнообразных мостов через море. Но Крым не остров, а полуостров. Можно сколь угодно долго доказывать, что насильственное кормление полезнее привычного приема пищи. Но нужно отдавать себе отчет, что аннексия изменила не только границы, но и естественную связь полуострова с материком. Крым стал "островом" - впервые в своей истории, никогда раньше Перекоп не был для него ни государственной, ни географической, ни инфраструктурной границей.
Но есть еще один вопрос: а хочет ли российское руководство развивать Крым? Нужна ли Владимиру Путину "витрина" его успеха? Похоже, это не Путин, а мы мыслим привычными стереотипами советских времен, когда из ГДР пытались всеми правдами и неправдами сделать "социалистическую конфетку" в назидание Западу. Для российского руководства важно не освоение, а удержание территории. Именно поэтому Абхазия или Южная Осетия лежат в самых настоящих руинах и уж никак не могут служить примером для подражания или хотя бы условной альтернативой для Грузии. В такие же руины "освободители" постепенно превратят и Крым. А Владимир Путин будет, как и раньше, невозмутимо ездить на полуостров - открывать обелиски и посещать концерты. В Абхазию же он ездит.
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кричат из-за забора москалям "пижды, пижды..."
простонародное украинское слово "подожди"
восприняли отказом дать им выпить москали...
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