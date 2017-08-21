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 Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:алкоголь (1646) армия РФ (6761) Горловка (2675) Макеевка (471) Минобороны (5294) разведка (1860) Новоазовск (56)

 Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР

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Российские военные в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершать правонарушения в против местных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны на своей станице в Facebook.

В ведомстве считают, что правонарушения со стороны российских военных против местных жителей обусловлены увеличением, после очередной ротации, численности в составе подразделений российских оккупационных войск лиц с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.

Так, по данным ГУР, группа военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались выражать наемникам свое уважение и угощать их спиртным. Шестерых участников драки (в том числе четырех военных) с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"

В Горловке местные жители устроили "самосуд" над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Еще один случай произошел в Новоазовске, где двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, находясь в нетрезвом состоянии, ограбили квартиру местной жительницы.



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в больнице?... ну, это они продемонстрировали еще очень гуманное отношение к аборигенам...
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На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый - не может.(С) Раневская
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Почему же...аборигены себя в обиду не дали - 4 из 6 в больничке - кацапские солдатики.
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репортаж из мира животных .... накройте их Градом, чтоб не размножались
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Смутило тяжко слово- ЧЕЛОВЕК....


Там шо- ЛЮДИ билися?


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шо то рановато начали, насладились, что-ли, "расейским миром" уже?
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Слишком много срепов упАтребили за Адин вечер... Или бояра через чур скрепная пАпАлась, мля...
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лугандоны еще и дебиловаты от природы - сами кацаповояк к себе звали а теперь ни уважения им оказать ни водярой угостить .
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Жаль не поубивали друг друга. А уже давно пора перейти на порядки "дикого" Запада.
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Я воював, в усіма правітелями зганебнему Айдарі! Мені снайперша відстрелила палець! Середній! Який я їй показував! Прострелила плече! Вбивати чомусь не стала! Її тоді хлопці обложили,вона тікала,її зняли з автоматів!Тіло не взяли, тому що сєпари мінометами почали обстрілювати!Ось така фігня!
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Да угоститесь уже массово контрафактным метанолом.....Освободите Украину от своих тушек.
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На протест против оккупантов не похоже. Защита собственного кошелька-да.
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Напрашивается вопрос:так Донбасс кормит расею или нет?
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Зачем звали к себе, если не уважаете? Раз звали, то кормите, поите гостей дорогих.
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Не поверишь: так и написал. Но потом, щадя утонченные чувства "Цензоровского" сообщества, удалил. А ты написал.
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Какие твари неблагодарные!!!Защищаешь их от биндеравцев постоянно, а им жалко даже самогонки для защитников!!!
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самогонка у биндеровцев, там - стекломой
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Как то не по-новаросски ведут себя, слюшай, то звали-звали, мол придите, памагите, нам парусски не дают гаварить, и на тебе - водки не дадим...
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Ведут себя прям не как новороссы, а малороссы.
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новоотсосы ... и чем дальше тем губже возьмут
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так надо было угостить метиловым спиртным
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в этой истории всё прекрасно и завязка и итог ...хыыыыы
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Ну теперь у жены появился шанс дать интервью рос.СМИ как её мужа убила укр.ДРГ и она лично опознала Зоряна и Шкиряка,при попытке выкрасть её машину,дабы в последствии начинить её взрывчаткой и взорвать дет.садик.К счастью муж вмешался,погиб смертью храбрых и теперь,по этому поводу ей полагается двойная пайка.Более того,если она увидит своё интервью по ТВ она сама в этот бред поверит,так же как верила в то,что её взрослая 30-ка летняя доча,проживая в Киеве не может спокойно пойти учиться в донецкую школу из-за обстрелов Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР - Цензор.НЕТ 4355
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Вчера же объяснял:
-------------------
Больше водки!
Завозить на территорию и оставлять на видном месте.
Любую. Левую, бодяжную...
Вплоть до р-ра метанола.
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все что горит и дымится , пусть пьют и клизьмы ставят.
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какое спасение?кому спасение?
вы сумели прочитать чего нет?поздравляю.
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Щось я не розумію! Патріоти України розмовляють мовою окупантів! Чому так?
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Це Шо б кацапи понімали... Ми і кацапсячу розумієм, а вони нашу ні...
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Я народився на Харківщині! Місто Куп"янськ на сході Харківщини! Я розумію російську,українську,польську! Чому я повинен спілкуватись російською на українському сайті?
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Ну так не спілкуйся... Чи ви як козломорді все життя кричать Шо їм забороняють рАзгАваривать на рАдном ІзЬікЄ?
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А якщо хочете читати новини виключно українською, тоді пермкніть мову сайту, вгорі з права є кОпочки...
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Именно этот вопрос некоторые "оппозиционеры" в Беларуси ставили во главу угла в момент обретения независимости, а народу подсказали, что не это главное, а экономическая стабилизация, но услышав про главноугольный вопрос, мозги отключались и народ уже не слышал экономические программы оппозиции...
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Доброго дня тобі!
Що я тобі скажу! Мені дуже подобаються бєларуси! Вони не такі наглючи,хамські як кацапи! Вони гарні люди! Загинув мій добрий знайомий з Бєларусі! Вічна пам"ять!
Але я все більше побоююсь,що Бєларусь стане маріонєткой Кремля!
Як що ти мене не розумієшь, то я можу з тобою спілкуватись російською!
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Добрый день.
Отлично понимаю и, по-моему, это понятно, когда я моментально отвечаю на посты, когда ведём с кем-нибудь непрерывную беседу. Потому - лучше на украинском, т.к. те, кто не может перейти на украинский по каким-либо причинам, будет чаще окунаться в языковую среду.
Лука потому и победил, что академические вопросы вроде языкового, выносятся на всенародное обсуждения в то время, как народ это мало интересует из-за непонимания его важности. Что интересует народ можно услышать в предвыборных речах политиков и не важно - выполнимы эти обещания или - нет...
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Дякую!
Очень хороший,интеллектуальный ответ!
А языковая среда,прежде всего,говорит о уровне населения!
Вот я живу в Зарьковской области! Я воевал! Я у молодежи пользуюсь авторитетом! Но не у пенсионеров! Они совки конченые!
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Не трэба друкаваць на расейскай мове, я растлумачыу - чаму.
Укр-google: Не потрібно друкувати російською мовою, я пояснив - чому.

А насчёт пенсионеров - с этим надо жить..
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Прошу прощения, ухожу, появлюсь, может быть, к вечеру.
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"Тютя тютькин", а как же пропаганду вести в среде "ватникофф"? Они ж "узкоязычные", нормальных языков не воспринимают, в "Перукарню" испокон веков, в Украине, за булочками ходят... Приходится "снисходить до убогих...", чтобы не получилось, как у Зощенко: "Он подсознательно понимал, что ему говорят что-то нехорошее, но что именно, осознать не мог, и от этого ему становилось ещё более тошно...".
А теперь - анекдот "в тему": "Возвращается из туристической поездки в Карпаты "москаль". Ну, его расспрашивают, "что", да "как". Он посидел, а потом говорит: "Вы знаете, я только теперь понял - "хахлов" нам не победить... Мы Путина, "боготворим", а они - армию... По утрам гулял по городу, и со всех сторон только и слышно: "Слава ВСУ!", а в ответ: "Вовеки слава!"
А вы спрашиваете, почему патриоты Украины ведут переписку языком оккупантов...
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Доволі ясно відповів!Це дуже гарно,що російскомовні громадяни України за Україну!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Дякую за комплімент, хоча і доволі сумнівний - я "україномовний", але "російською" володію набагато краще тих, хто її вважає "рідною. Крі того, розумію старослов"янську, казахську і трохи - кримськотатарську. Тому, який я "...язичний", важкувато... Просто, я пишу або розмовляю з людиною тією мовою, якою вона до мене звертається... Мене ж не "пре" від "величчя", як сраного "москаля" який двох слів без матюків вимовить не здатний. Я просто висловлюю повагу до людини, розмовляючи тією мовою, яка їй зручніша...
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От і добре! Поважаю таких людей як ти!
Ніколи я не ображав кацапів( це не образа) ,але менен завжди банють!
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"Тютя тютькин", в молодості вчився у ВУЗі. Там нам начитували "факультатив" "Риторика" (Красномовство). Так у нас була така розвага: як "послать" або висловить зневагу до людини не те що без матюків, а взагалі без лайливих слів... У мене навіть "Пропис" такий був, однак, чи-то вкрали, чи просто згубився під час переїздів. Буває, напишу, а мені у відповідь - Лучше бы ты меня обматерил... Не так было бы обидно... И повод был бы на тебя "админу" пожаловаться...".
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потому что это один из языков имеющих статус региональных
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Друзья , кто хочет обломать рога казламордым , посетите сайт Обозреватель, там этих аленей- стаи , все такие примитивноумные и пальцы веером, кстати послать их трехэтажным вполне допускается,никто не забанит, просто именины сердца , когда отсыпаешь дебилам, сайт украинский-греха нет.
У меня родился термин "украинозависимые" , что бесит этих недоумков до хрипоты , но жрать то хочется и яд выплеснуть , поэтому стада идиотов помешанных на Украине , пасутся там стадами, посетите сайт, отведите душу.
Приятного развлечения, панове!
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О, спс, как раз настроение хреновое, пойду на кацапах оторвусь, может полегчает
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А я уже, мужу надо магарыч Обозревателю выставить.

Будете там , киньте лайк в знак солидарности.
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Скористаюсь!Мене забанили на Ленте.ру,на Рамблері! На Обозреватель я ще не лазив!
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то є наш сайт,український, тому, бойових вам успіхів!
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Яких,нафіг, бойових! Після поранення сиджу та пишу пости! Афігеть!
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То ми майже "колеги"... Сам з травня з пластиною і гіпсом на нозі, на дивані, валяюсь... Через два тижні зніму... А там дощі підуть.. І в ліс, по гриби... А то вже втомився "запоребриковим" на Цензорі "роги править"...
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Допустимо, Ви ні мене, "велісапеда" не бачили, як не бачили, де саме і за яких обставин це сталося. То навіщо такі "допущення" робить? Не уподоблюйтеся "ваті" - тільки вона собі таке дозволяє...
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Валька-два стакана даже похорошела... Вот что боярышник животворящий делает!
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Необучаемые

Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР - Цензор.НЕТ 8754Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР - Цензор.НЕТ 8754starshinazapasa
August 18th, 10:41

"На Донбассе погибла продавщица из Краснозёрки - она оставила мужа и дочь, чтобы воевать в ДНР.

По словам матери, Анастасия поехала в зону военных действий после того, как её дядя Денис Морозов, воевавший на стороне ополченцев, погиб во время боевых действий. «Денис умер 21 сентября, в 2014 году, - поясняет Лариса Викторовна. - И сразу после похорон дочь поехала туда. Ничем не объяснила, порыв, видимо, такой был. Собралась и уехала. Ничего никому не сказала».
«Она и мужу ничего не объяснила, - недоумевает мать погибшей. - Он, конечно, негативно относился к этому... Сейчас её пятилетняя дочь живёт с отцом, в Краснозёрке... Нам бы Настю сейчас похоронить - главное, чтобы тело привезли».
Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в интернете. «Сейчас везде читаю в украинских СМИ: "ликвидировали террористку". Я понять этого не могу - почему они все называют так нашу Настю?» - негодует Любовь"

Здесь, главное, последний абзац, конечно.

Тупые овощи. Необучаемые.
Нах...р.
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#экономимпатроны:
Смерть паурлифтера в Хабаровске

В Хабаровске во время уличной драки, в 7 утра по местному времени, возле кафе "Галерея" убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. На видеокадрах видно, что стоящие вокруг люди никак не пытались остановить разгорающийся конфликт.

По словам очевидцев, к Андрею начал приставать один из посетителей кафе. Спортсмен предложил перенести конфликт на ринг, чтобы выяснить отношения на трезвую голову. Но хулигана, который намеренно провоцировал потасовку, это не устроило. В итоге завязалась драка, во время которой Андрей получил сокрушительный удар ногой по голове. Спортсмен упал на землю, и его озверевший противник бросился добивать лежачего. Лишь после серии мощных ударов по голове отключившегося Андрея в конфликт без особой спешки вмешались охранники заведения. Подозреваемый в убийстве Анар Алах Зиранов с места преступления скрылся, полицией объявлен в розыск.
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На все, происходящее в России - воля Аллаха.
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Вы абсолютно правы! Не Иисуса Хр., а именно Аллаха!
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Самая затяжная и бесславная война кацапов - это война с пьянством
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ЦЕНЗОР, ви ще в рабській залежності від московитів, чи ви московити, які осіли в Русі-Україні? Нащо ви пишете "російські військові" там де має бути московські віськові?? Росія - це басейн ріки Рось, 80-100 км на південь від Києва; Московщина - це землі навколо ріки Москва., це 800-900 км на північний захід від Києва. Ви не відчуваєте різницю, чи що? Чи як? Ви весь час називаєте московитів "росіянами". Але ж вони є московити, чи ви вже їх переселили на ріку Рось ближче до Києва???
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Вааще то не моськовиты, а мардва моськиного улуса, по монгольски ё бань, самоназвание руске, по мардовски род, племя , народ.
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До середины Днепра

Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР - Цензор.НЕТ 561Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР - Цензор.НЕТ 561starshinazapasa
August 20th, 10:41
Были на оболонской набережной... Ну, что сказать. Я понимаю, что эти люди фейсбук не читают, но вот как-то очень хотелось бы донести до них одну простую мысль - вы зачем Днепр засрали, уроды? Это же ДНЕПР, придурки. Как этого можно не понимать? Как вообще можно так варварски относится к великой реке? К СВОЕЙ реке? К такому подарку? Пи///дить, пи///дить и пи///дить. Экологическая полиция. Штрафы в тысячу долларов. Административные аресты на пятнадцать суток уборки пляжа и чистки реки. Уголовные сроки для не понявших с первого раза. Костры вместе с пакетами, пробками, бычками и бутылками в жопу засовывать. По определению суда. А всех этих гидроскутеристов и любителей катеров отстреливать сеткой и депортировать в основное русло. Залив - для пешеходов. Для пловцов, байдарочников и катамаранов. Всего того, что на мускульной силе. Не более. Все, что с мотором - в основное русло.
Проплыл сегодня чуть меньше нормы, примерно тысячу восемьсот. Посреди залива приплыла полиция. "Здравствуйте". "Здравствуйте". "Вы до берега доплывете?" "Да, ребят, спасибо, все в порядке. Доплыву и потом еще туда и обратно, по уму, надо". "Пожалуйста, будьте аккуратнее, тут на скутерах на большой скорости летают". "Да, спасибо, я и так их уже боюсь. Надо что-то с этим делать, конечно". "Всего вам доброго". "И вам. Еще раз спасибо, что поинтересовались".
Черт. Обожаю полицию с человеческим лицом.
Вот прям просто по человечески растрогало.
Спасибо, ребят.

Эх, им бы еще функции пи...дить быдлоту, засирающую собственную реку.
Удачных всем выходных.

ЗЫ: На Левобережной офигенный пляж. Вот прям образцовый. Лучший в городе. Каяки по 60 грн в час. Велосипеды. И Днепр намного чище. Очень советую.
Всем ЗОЖ.
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Крым впервые стал "островом"

20 августа 2017, 11:28



Есть точная символика в том, что именно в тот день, когда Владимир Путин и Дмитрий Медведев находились в Крыму, пришли новые сообщения об отключениях электроэнергии на аннексированном Россией полуострове. Одно дело - возлагать цветы к мемориалам и посещать оперные фестивали, и совсем другое - добиться инфраструктурных улучшений. Именно этого в Крыму за три с лишним года и не произошло, пишет Виталий Портников для Крым. Реалии.
Крым и за время пребывания в составе Украины особыми успехами в создании современной инфраструктуры не отличался. И потому, что этими успехами не отличалась вся остальная Украина, и потому, что даже на ее фоне Автономная Республика Крым выделялась засильем криминальных кланов, деливших между собой полуостров до самой русской оккупации, да так и оставшихся у власти и после. В этом, собственно, всегда состояла суть неписанных договоренностей между Киевом и Симферополем: мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы обеспечиваете стабильность на территории "кормления". Крымская автономия в Украине была прежде всего автономией криминалитета - и для того, чтобы добиться изменений к лучшему, было достаточно от этого криминалитета избавиться.
Российская аннексия только укрепила позиции криминальных кланов. В то время, как остальная Украина после 2014 года получила реальный шанс измениться, Кремль в буквальном смысле слова законсервировал Крым, оставив его в руках разнообразных аксеновых, константиновых и их московских кураторов. Как руководили полуостровом разнообразные крымские кланы в украинские времена, мы хорошо знаем. Почему что-то должно измениться к лучшему сейчас? Или Крым оказался в составе страны, в которой изжита чиновничья коррупция, население контролирует власть, не пилятся бюджетные деньги, не предоставляются возможности друзьям главы государства? Чем какой-нибудь Ротенберг, получивший возможность освоить деньги на крымский мост, отличается от Януковича-младшего или команды выходцев из Донецкой области, высадившейся в Крыму после 2010 года? О каких переменах к лучшему в Крыму в таком случае может идти речь?

Россия, с точки зрения развития Крыма, сама уложила себя на прокрустово ложе созданных аннексией проблем. Вода из Украины больше не поступает, а это означает, что сельское хозяйство Крыма, которое приобрело современный вид только после передачи полуострова от РСФСР УССР, фактически приказало долго жить. Санкционные режимы Украины и стран Запада практически лишили Крым международного авиационного сообщения, круизов, железной дороги, автомобильных путей с материка, и при этом власти России продолжают говорить о успехах в туристической отрасли. Все, что Крым получал естественным путем через материк, сейчас пытаются обеспечить с помощью разнообразных мостов через море. Но Крым не остров, а полуостров. Можно сколь угодно долго доказывать, что насильственное кормление полезнее привычного приема пищи. Но нужно отдавать себе отчет, что аннексия изменила не только границы, но и естественную связь полуострова с материком. Крым стал "островом" - впервые в своей истории, никогда раньше Перекоп не был для него ни государственной, ни географической, ни инфраструктурной границей.

Но есть еще один вопрос: а хочет ли российское руководство развивать Крым? Нужна ли Владимиру Путину "витрина" его успеха? Похоже, это не Путин, а мы мыслим привычными стереотипами советских времен, когда из ГДР пытались всеми правдами и неправдами сделать "социалистическую конфетку" в назидание Западу. Для российского руководства важно не освоение, а удержание территории. Именно поэтому Абхазия или Южная Осетия лежат в самых настоящих руинах и уж никак не могут служить примером для подражания или хотя бы условной альтернативой для Грузии. В такие же руины "освободители" постепенно превратят и Крым. А Владимир Путин будет, как и раньше, невозмутимо ездить на полуостров - открывать обелиски и посещать концерты. В Абхазию же он ездит.
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ордила не в восторге от орды
кричат из-за забора москалям "пижды, пижды..."
простонародное украинское слово "подожди"
восприняли отказом дать им выпить москали...
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хороши расейские вояки. В обычной драке токо двое местных и аж четыре вояки в больничке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР
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