 Площадь возгорания на Житомирщине увеличилась вдвое: на 120 гектарах продолжают тушить огонь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил с места пожара в селе Копище Олевского района Олег Держановский, заместитель начальника управления ГосЧС в области.
"В настоящее время ситуация контролируемая. Распространения огня нет. Из-за повышенного атмосферного давления дым лежит на земле, поэтому очень ограниченная видимость, ветер примерно 5 м/с с порывами. Погода немного усложняет процесс тушения", - сообщил Держановский.
Кроме того представитель ГосЧС отметил, что на данный момент пострадавших в этом пожаре.
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