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Все про:Житомирщина (666) лес (423) пожар (3478) ГСЧС (1327)

 Площадь возгорания на Житомирщине увеличилась вдвое: на 120 гектарах продолжают тушить огонь

киев пожар гсчс

В Житомирской области продолжают ликвидацию пожара на территории "Полесского природного заповедника" в Копыщанском лесничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил с места пожара в селе Копище Олевского района Олег Держановский, заместитель начальника управления ГосЧС в области.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Распространения огня нет. Из-за повышенного атмосферного давления дым лежит на земле, поэтому очень ограниченная видимость, ветер примерно 5 м/с с порывами. Погода немного усложняет процесс тушения", - сообщил Держановский.

Кроме того представитель ГосЧС отметил, что на данный момент пострадавших в этом пожаре.

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пожарным самолётам небо над Украиной закрыто?!
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они заняты в черногории.. не до Житомира им.
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напоить пивом Антонину Геращенко и отправить в коммандировку. за день потушит, а если не потушит - то потушит в фейсбуке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПлощадь возгорания на Житомирщине увеличилась вдвое: на 120 гектарах продолжают тушить огонь
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