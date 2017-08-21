 Мама украинского политзаключенного Балуха - Путину: Государство, "правопреемством" которого вы так гордитесь, отобрало у меня отца, потом все сбережения, а теперь и сына. ДОКУМЕНТ

Его текст разместила Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.
В обращении Наталья Балух сообщила о фактах преследования ее сына за проукраинскую позицию на полуострове, о фабрикации уголовного дела против сына и в результате - неправомерном, по ее мнению, приговоре суда.
Наталья Балух просит Путина ответить на ее письмо "не словом, а делом".
"Я, Балух Наталья Владимировна, обращаюсь к вам с горькой материнской просьбой и с призывом к благоразумию и порядочности! Я думаю, вам известно, ибо это ни для кого не секрет, что в Крыму развернута широкомасштабная кампания по "борьбе с терроризмом" или, как говорят в народе, борьбе с инакомыслием. Сомневаюсь, что террористическая угроза в Крыму на самом деле существует, но то, что под видом борьбы с терроризмом власти Крыма руками работников ФСБ и МВД расправляются с неугодными ей общественными деятелями и простыми гражданами, для меня и нашей семьи стало доказанным фактом", - написала мать украинского патриота.
"Мой сын вывесил государственных флаг Украины на доме своей гражданской жены и отказался его снимать после событий марта 2014 года, несмотря на угрозы со стороны все той же местной власти и силовых структур", - отметила она.
Женщина добавила, что ее сын всегда был и остается принципиальным, справедливым, смелым и честным человеком. "Простой фермер, крестьянин с высшим образованием, он никогда не преступал и, уверена, не преступит нормы морали и права. Мой сын с 1999 года принимал участие во всех избирательных кампаниях в качестве члена участковых и окружных избирательных комиссий, неоднократно сам баллотировался на пост Сельского Головы, всегда отстаивал законность проведения избирательного процесса, открыто и объективно критиковал незаконные, а порой преступные действия местной власти, за что подвергался постоянным преследованиям со стороны последней", - сообщила мать активиста.
В своем открытом письме крымчанка рассказала о том, как грубо и нагло в ее доме и доме жены сына неоднократно силовики проводили незаконные обыски и задержания активиста. Украинцу угрожали расправой и вынуждали покинуть Крым. "Целый год сын вынужден был судиться, не желая мириться с абсурдными на 100% лживыми обвинениями, выдвинутыми против него. На протяжении этого года представители местной власти и сотрудники силовых структур неоднократно угрожали моему сыну, заявляя, что если он не снимет флаг и не "уберется" из Крыма, до "допрыгается" до того, что у него найдут оружие или наркотики и тогда, мол, "будем разговаривать уже по-другому", - сказано в обращении матери активиста.
Женщина отметила, что именно "под государственным флагом Украины, ставшим первопричиной гонений на сына, на чердаке дома "доблестные" служаки обнаружили (с третьей попытки!!!) обещанные ранее боеприпасы".
Наталья Владимировна твердо уверена, что ее сын ни в чем не виноват. "За эти 8 месяцев стороной обвинения так и не были представлены в суд доказательства вины моего сына… Единственным доводом в постановлении об избрании меры пресечения значится наличие у сына паспорта гражданина Украины!!! Как тут не вспомнить кадры хроники из архивов НКВД, где на пожелтевших листках "расстрельных" карточек времен 32-38 годов в графе "причина смерти" написано "украинец", - констатировала она.
приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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