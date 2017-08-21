 Работа Киевского апелляционный хозяйственного суда приостановлена в связи с сообщением о минировании, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, опубликованном в Facebook.
"В связи с сообщением о заминировании помещения КАХС, работа суда временно приостановлена на время проведения оперативных мероприятий сотрудниками Национальной полиции", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 августа в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Работников и посетителей эвакуировали.
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