EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  213  5
Материалы по теме:
Все про:Киев (17926) минирование (614) Нацполиция (8460) суд (21442)

 Работа Киевского апелляционный хозяйственного суда приостановлена в связи с сообщением о минировании, - Нацполиция

иконка

В Киеве сообщили о минировании помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда (КАХС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, опубликованном в Facebook.

"В связи с сообщением о заминировании помещения КАХС, работа суда временно приостановлена на время проведения оперативных мероприятий сотрудниками Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Херсоне задержан пьяный "минер", который пять раз звонил в полицию

Напомним, 13 августа в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Работников и посетителей эвакуировали.




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надеюсь,кто-то заминировал судей на совесть? И оно таки бабахнет,в назидание остальным ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам."

Фердинанд Порше
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРабота Киевского апелляционный хозяйственного суда приостановлена в связи с сообщением о минировании, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти