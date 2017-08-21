EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  989  2
Все про:дети (3314) пожар (3478) смерть (5191) Херсонщина (754) ГСЧС (1327)

 При пожаре на Херсонщине погибли три человека, среди них двое - дети

пожар конопля

Подробности происшетсвия выясняются.

Как передает Цензор.НЕТ, в селе Рыково Генического района Херсонской обл. 21 августа в 4:30 утра в частном жилом доме возник пожар, на месте которого спасатели вскоре обнаружили тела 3 погибших, из них 2 ребенка 2011 и 2012 г.р., сообщается на сайте ГосЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Подробности и обстоятельства трагедии неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице от лептоспироза умер мужчина, с начала года зарегистрировано 8 случаев заболевания
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у меня такое впечатление что эти все пожары не от самовозгорания...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри пожаре на Херсонщине погибли три человека, среди них двое - дети
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти