 При пожаре на Херсонщине погибли три человека, среди них двое - дети

Как передает Цензор.НЕТ, в селе Рыково Генического района Херсонской обл. 21 августа в 4:30 утра в частном жилом доме возник пожар, на месте которого спасатели вскоре обнаружили тела 3 погибших, из них 2 ребенка 2011 и 2012 г.р., сообщается на сайте ГосЧС.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.
Подробности и обстоятельства трагедии неизвестны.
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