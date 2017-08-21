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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:дороги (1783) Киев (17926) ремонт (822)

 В Киеве 21-29 августа частично ограничат движение транспорта по мосту Патона

ремонт дорог

Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, с 08:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Патона в Киеве частично ограничат в связи с нанесением тонкослойного защитного покрытия. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщили в КГГА.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

Напомним, в Киеве на период проведения ремонтных работ регулярно перекрывают улицы. Дорожные службы просят заранее рассчитывать время на дорогу и приносят извинения за неудобства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве 21-29 августа частично ограничат движение транспорта по мосту Патона
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