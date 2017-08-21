 В Киеве 21-29 августа частично ограничат движение транспорта по мосту Патона

Как передает Цензор.НЕТ, с 08:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Патона в Киеве частично ограничат в связи с нанесением тонкослойного защитного покрытия. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщили в КГГА.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.
Напомним, в Киеве на период проведения ремонтных работ регулярно перекрывают улицы. Дорожные службы просят заранее рассчитывать время на дорогу и приносят извинения за неудобства.
990 0
"3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО(229)
Ремонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман(156)
Ограничение движения на выходных в столице: список улиц, которые перекроют на выходные(0)
Децентрализация дает возможность местным громадам инвестировать в нормальные дороги, средства есть, - Гройсман(17)
ТОП-50 вещей, которые стоит сделать в Киеве(0)
В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман(41)
Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину(28)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума