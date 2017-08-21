 Встреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.
Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
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Вот если бы еще и КАМАЗ с прицепом...
)))
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В ВС СССР был такой гарнизон отдалённый, в Саратовской области, на границе с Казахстаном - Озинки. (В нём, в райцентре, даже в 90-е землянки стояли, где люди жили). О нём говорили так: "Если Приволжский военный округ - это "жопа" Советской Армии, то Озинки - это дырка в ней...". Так вот, там анекдот ходил: "Возвращается из отпуска лейтенант. Выходит на перрон, а там - пеплом покрытое недавнее пожарище, по которому ходит дедок с палочкой. Лейтенант спрашивает деда:
- Дедушка, а где Озинки?
- Сгорели, сынок, Озинки, сгорели...
Лейтенант опять:
- Дедушка, так где же, всё-таки, Озинки?
- Сынок, я же тебе уже сказал, а теперь повторяю - сгорели Озинки!
- Повторяй, дедушка, повторяй!!!
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Поэтому я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", - сказал Мэттис.
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21.08.2017 00:01:00Севастополь нужен Путину для сплочения россиян
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Привести город в достойный вид мешает местное чиновничество
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Типа "17 мгновений..."?
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за то что благодаря его дебильным идеям - Московия уже потеряла
600 млрд. долларов своих золотовалютных резервов и еще больше теряет
в виде недополученной прибыли из-за санкций и снижения цен на нефть...
И этот счет с каждым днем растет - приближая очередной распад Ватного Рейха...
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https://charter97.org/ru/news/2017/8/20/260354/
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Дальше финансовая полиция США берёт в оборот кооператив Озеро и его прихлебателей.Роман Абрамович срочно разводится с женой,а это означает что жена теперь держатель Путлерского бабла в Лондоне, говорит Андрей Пионтковский.Найдут и там,не парьтесь КацаПсины,любые перекиды бабла по мировой банковской системе фиксируются без вопросов.... Крысы позорные...
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Арабу - птица недобрых предзнаменований из шумерской мифологии, а также царство мёртвых.
Арабу упоминается в древнешумерском тексте произведении «Энки и мировой порядок», как птица недобрых предзнаменований, или же вестник плохих новостей:
…Дева Инанна, что, что ещё дать нам тебе? Битвы, набеги - ты оракулам вложишь на них ответ, Ты среди них, не будучи птицей арабу, дашь неблагоприятный ответ…
- "Энки и мировой порядок"
Одно из написаний слова «Арабу» выглядит как UD.NUN, также как одно из написаний города Адаб. Согласно исследованиям город могли назвать в честь птицы, или же название города появилось раньше чем придумали птицу. По большей части, принято считать UD.NUN словом с двумя значениями, но с идентичным написанием: в качестве названия птицы и названия города. У аккадцев же, Арабу, или Усабу, считалась съедобной птицей[2].
Арабу, или Дом Арабу, по нектороым исследованиям, является подземным царством, у вавилонцев[3].
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Здається мені що парад у Києві це буде своєрідний натяк від НАТО
Можливо перед Москвою будуть поставлені інші, не "санкційні" факти та перспективи
Враховуючи надскладне становище в економіці РФ та чималі суми до виплат у 3 найближчі квартали, грошей на авантюру на Донбасі очевидно не передбачається
Суркову передадуть побажання Білого дому для Кремля і нагадають про запущений таймер у 180 днів
Цікаво що ще має повідомити спецпредставник Волкер?
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ЦЕНЗОР, ну сколько можно? Страны с таким названием не существует УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, а Вам всё русскоязычная челюсть мешает выговорить правильное название?
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Что меня больше всего конечно добивает в этой истории - о том как оно началось. Гражданский борт запросил аварийную посадку. Гражданский. Которому тут же в Рузыне дали полосу, подъехали пожарные, скорая, готовые принять и помочь. А оттуда вывалились террористы с автоматами и захватили аэропорт.
Гитлер. Гитлер которого сука весь мир ненавидит, и тот официально войну объявил. Шуленбург не спал всю ночь, чтобы в 3 утра вручить Молотову гребаную ноту, за полтора часа до нападения.
А у них это называется "военная хитрость". Да вы бляди хуже животных.
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Пока эта каста не будет нами, простыми людьми, уничтожена поголовно, до тех пор нами будут править либо хамы, либо ющи, либо порохи с пашинскими. Мы еще не платили кровью наших врагов за нашу свободу. А главные враги - не в кремле, они на Банковой и в Раде.
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