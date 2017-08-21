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 Встреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси

мид беларуси

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Минске в понедельник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.


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И это только те которых орки не сумели скрыть...
Встреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 2306
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"Урал" это хорошо.
Вот если бы еще и КАМАЗ с прицепом...
)))
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- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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Какие приятные сообщения... Готов их слушать бесконечно...
В ВС СССР был такой гарнизон отдалённый, в Саратовской области, на границе с Казахстаном - Озинки. (В нём, в райцентре, даже в 90-е землянки стояли, где люди жили). О нём говорили так: "Если Приволжский военный округ - это "жопа" Советской Армии, то Озинки - это дырка в ней...". Так вот, там анекдот ходил: "Возвращается из отпуска лейтенант. Выходит на перрон, а там - пеплом покрытое недавнее пожарище, по которому ходит дедок с палочкой. Лейтенант спрашивает деда:
- Дедушка, а где Озинки?
- Сгорели, сынок, Озинки, сгорели...
Лейтенант опять:
- Дедушка, так где же, всё-таки, Озинки?
- Сынок, я же тебе уже сказал, а теперь повторяю - сгорели Озинки!
- Повторяй, дедушка, повторяй!!!
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Думаю, украинская ДРГ "Перун" готова к выполнению поставленных задач.
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Главный и ответственное лицо перед х-лом по делам лугандонии
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поравлю вас " по делам лугандоний " во множественном числе
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А на "закрытом режиме" Россия настояла? Американцам как-то, "побоку", а вот что "рассеянам" показывать?! Какую "победу Рассеи"?! Только, как их "стопроцентному патриоту России", "истинному "рассеянину", Суркову-Дудаеву, "какой-то "пиндос" буде "рога править"?...
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Будет грозить или отдать им Украину, хотя Украина принадлежит сама себе, или ядерный пепел.
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Я пессимист,думаю,что какой-то пряник для Раши сурков все-таки выцыганит.Тем более что Украина сама под этими пряниками (Минск-2) подписалась.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Украину намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева
Поэтому я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", - сказал Мэттис.
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Эпичнейши:
21.08.2017 00:01:00Севастополь нужен Путину для сплочения россиян

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Привести город в достойный вид мешает местное чиновничество
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День выбран не Зря ,- Мистический , а по Этому и Результат будит для Многих Неожиданным , со Временем , и без Привязки до Встречи.
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Так,так...Сьогодні ж сонячне затемнення...
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Переговоры генерала Вольфа?
Типа "17 мгновений..."?
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Ну Волкер предложит:или сдаёш куйла,или с тебя три шкуры сдерут и бабки все отнимут.Вот так происходит сдача неудобоваримых диктаторов...
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Сдаст легко - в обмен на грин-карту и очередную новую фамилию...
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Это Суркова-Дудаева - сами мокши должны были на кол посадить,
за то что благодаря его дебильным идеям - Московия уже потеряла
600 млрд. долларов своих золотовалютных резервов и еще больше теряет
в виде недополученной прибыли из-за санкций и снижения цен на нефть...
И этот счет с каждым днем растет - приближая очередной распад Ватного Рейха...

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я десь читав, що сурік був проти отжима Крима...
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Это он сам теперь про себя такие сплетни распускает...
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Чим дальше тим більше буде таких фейків, виявиться що крім фуйла всі були проти .
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похоже Минск становится для москвы Поклонной горой третьего тысячелетия, на Поклонную гору, как известно, москальские псцари ходили ордынских послов встречать, чтобы встретив, отвести за стремя восседающего на коне посла в свои покои, ублажать и посла, и коня. Генеральная репетиция восстановления этого обычая проходит в закрытом для СМИ режиме, но и дураков ведь уже нет, чтобы ухитриться все это неправильно истолковать. путя-путя... довыигровался, теперь ему предстоит коня как-то выдержать...
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А тем временем : В Минске отметили годовщину независимости Украины
https://charter97.org/ru/news/2017/8/20/260354/




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Подобається ваша мова, шкода що біларуси мало на ній спілкуються
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зараз патроху становiшча змяняецца, усе болей людзей пачынаюць спажываць мову, асоба моладзь. Верым, можам, пераможам! Слава Украiне!!! Жыве Беларусь!!!!
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с дня подписания Трампом закона против КацаПсинских крыс дано 180 дней на уход из Ю.Осетии,Приднестроя,Абхазии,Крыма и части Дамбасса.
Дальше финансовая полиция США берёт в оборот кооператив Озеро и его прихлебателей.Роман Абрамович срочно разводится с женой,а это означает что жена теперь держатель Путлерского бабла в Лондоне, говорит Андрей Пионтковский.Найдут и там,не парьтесь КацаПсины,любые перекиды бабла по мировой банковской системе фиксируются без вопросов.... Крысы позорные...
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Надо бы в инете сайтик с обратным отсчетом запустить.
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повезёт Сурков вести источник: Арабу

Арабу - птица недобрых предзнаменований из шумерской мифологии, а также царство мёртвых.

Арабу упоминается в древнешумерском тексте произведении «Энки и мировой порядок», как птица недобрых предзнаменований, или же вестник плохих новостей:

…Дева Инанна, что, что ещё дать нам тебе? Битвы, набеги - ты оракулам вложишь на них ответ, Ты среди них, не будучи птицей арабу, дашь неблагоприятный ответ…

- "Энки и мировой порядок"
Одно из написаний слова «Арабу» выглядит как UD.NUN, также как одно из написаний города Адаб. Согласно исследованиям город могли назвать в честь птицы, или же название города появилось раньше чем придумали птицу. По большей части, принято считать UD.NUN словом с двумя значениями, но с идентичным написанием: в качестве названия птицы и названия города. У аккадцев же, Арабу, или Усабу, считалась съедобной птицей[2].
Арабу, или Дом Арабу, по нектороым исследованиям, является подземным царством, у вавилонцев[3].
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Здається мені, що зустріч у Мінську між Сурковим-Волкером матиме доволі інші інтонації та наслідки, ніж попередній формат співпраці у робочій групі.Росія вже ходить по вузькому полю з обмеженими можливостями для маневрів
Здається мені що парад у Києві це буде своєрідний натяк від НАТО
Можливо перед Москвою будуть поставлені інші, не "санкційні" факти та перспективи
Враховуючи надскладне становище в економіці РФ та чималі суми до виплат у 3 найближчі квартали, грошей на авантюру на Донбасі очевидно не передбачається
Суркову передадуть побажання Білого дому для Кремля і нагадають про запущений таймер у 180 днів
Цікаво що ще має повідомити спецпредставник Волкер?
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Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило встречу Источник: https://censor.net.ua/n452447

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ЦЕНЗОР, ну сколько можно? Страны с таким названием не существует УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, а Вам всё русскоязычная челюсть мешает выговорить правильное название?
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В старину запрещали с чертями контактировать. Американцы бесстрашные или глупые или полония и позора не боятся?
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Марыся, Вы безусловно правы. Но наверно подспудно многие в Украине, и редакторы Цензора в том числе. воспринимают Беларусь. как "Белоруссию" в связи с совковым духом страны, дружбой с РФ и образом лидера страны Лукашенко, бывшим председателем колхоза как известно. Но в любом случае это, конечно, грубая ошибка редакции
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Печальный день, 21 августа. Вторжение в Чехословакию.
Что меня больше всего конечно добивает в этой истории - о том как оно началось. Гражданский борт запросил аварийную посадку. Гражданский. Которому тут же в Рузыне дали полосу, подъехали пожарные, скорая, готовые принять и помочь. А оттуда вывалились террористы с автоматами и захватили аэропорт.
Гитлер. Гитлер которого сука весь мир ненавидит, и тот официально войну объявил. Шуленбург не спал всю ночь, чтобы в 3 утра вручить Молотову гребаную ноту, за полтора часа до нападения.
А у них это называется "военная хитрость". Да вы бляди хуже животных.
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Хоть не кучма Ураину представляет, хоть это радует.
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не радує абсолютно нічого! тому що долю України вирішують без самої України
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щоб самим вирішувати свою долю непотрібно бути однотуровими довбнями- якось так ,ІМХО.
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Хозяева нашего шоколадника договариваются с кацапами о судьбе Украины... Позорище гребаное...
Пока эта каста не будет нами, простыми людьми, уничтожена поголовно, до тех пор нами будут править либо хамы, либо ющи, либо порохи с пашинскими. Мы еще не платили кровью наших врагов за нашу свободу. А главные враги - не в кремле, они на Банковой и в Раде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВстреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси
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