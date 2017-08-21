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 В столице от лептоспироза умер мужчина, с начала года зарегистрировано 8 случаев заболевания

политика здоровье медицина

С начала года в Киеве зарегистрировано 8 случаев заболевания лептоспирозом, один из них летальный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил временный исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

По его словам, больной сначала занимался самолечением, на 7-ой день только обратился в больницу. Был доставлен в реанимацию, но было поздно.

Чумак перечислил проявления инфекционного заболевания.

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"Высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи болезни - элементарный и контактный", - отметил он.

"Резервуаром" в природе этого возбудителя могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на наши продукты, воду, - люди могут заболеть при купании либо при употреблении такой пищи", - добавил он.

Отметим, лептоспироз - инфекционное заболевание, инкубационный период которого составляет от 1 суток до 20.

По данным СМИ, мужчина погиб от лептоспироза 15 августа. Погибшему было 40 лет, он проживал в Подольском районе и работал строителем.
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