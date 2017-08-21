 Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
Сообщается, что меру пресечения избрал накануне Галицкий районный суд.
Как известно, Дыминского подозревают в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина.
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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Вот если бы они ехали вдвоем с Садовым
- тогда вполне могбы и порулить...
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Сколько еще аварий на дороге создаст настоящий виновник?
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Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулём.
А не фунт и не стрелочник.
Это принципиальная позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя. >> Источник: https://censor.net.ua/b6826
Балабол Геращенко.
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