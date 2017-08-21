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Все про:арест (10371) ДТП (6009) Дыминский (9) охрана (640) суд (21441)

 Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП

дтп дыминский

На два месяца без возможности внесения залога в Львове арестовали Андрея Борща, охранника Петра Дыминского - местного бизнесмена, совладельца телеканала ZИК и почетного президента футбольного клуба "Карпаты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Сообщается, что меру пресечения избрал накануне Галицкий районный суд.

Как известно, Дыминского подозревают в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО
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ну да. Арестовали не самого Дыминского который был за рулем а его охранника.
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Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.(с)
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И сразу всё о рехвормах, правосудии, совести нашей продажной "власти"...
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бывший дворник - сегодня это владелец недвижимости на западе и обладатель 500 тыс (как минимум!) тысяч долларов (ах, нет - евро, это ж Европа!). В придачу: команда адвокатов, справки от всех светил медицины, что г-н Борщ в момент аварии испытал внезапные жесточайшие муки и кратковременную потерю сознания, что повлекло за собой потерю управлению техническим средством.
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В принципе его такой расклад устраевает как нельзя кстати!
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Кровь человеческая не водица...когда мразь ьудет подыхать то поймет что к чему....
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Да вряд ли Дыминский шоферит у своей охраны...
Вот если бы они ехали вдвоем с Садовым
- тогда вполне могбы и порулить...
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Эти мрази-элита "нации" думают что боженьку за ноги держат но увы они ужасно ошибаются ибо здесь мы гости и все пропадет пропадом а в гробу карманов нет...
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Ожидаемо...
Сколько еще аварий на дороге создаст настоящий виновник?
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Интересно на чьи показания закроет глазки Фемида и кому улыбнется Фортуна.
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Отмазали негодяя,это и есть "Жити по новому"?
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не, ну если охранник берет вину на себя, а других доказательств, что это не он нет, то это проблемы охранника, он же будет срок мотать(или не будет)
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<< Водителю-убийце грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулём.

А не фунт и не стрелочник.

Это принципиальная позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя. >> Источник: https://censor.net.ua/b6826

Балабол Геращенко.
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И все же, что-то подсказывает Антону Юрьевичу, что за рулем сидел несчастный олигарх, и это что-то подсказывает ему, что сидеть убийца не будет. Близость к власти помогает Антону Юрьевичу лучше знать реалии нашей жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГалицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП
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