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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6759) Грымчак (258) Иловайск (350) Министерство по вопросам оккупированных територий (171)

 "Главный виновник - российские войска", - Грымчак об Иловайской трагедии

иловайск

Замминистра ВОТ уверен, что окончательное решение в этом уголовном производстве получим не так быстро, потому что "любые доказательства надо закрепить экспертизами"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Когда в 2014 году в сентябре-октябре встречался с нашими коллегами, союзниками, пробовал доказать, что на территории Донецкой области находились регулярные части российской армии, - они мне не верили. Поэтому на сегодняшний день материалы были переданы в суд в Гаагу, думаю, мы все равно не так быстро (это докажем, - ред.), ибо любые доказательства надо закрепить экспертизами", - отметил он.

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Что касается проверки действий высшего руководства, то Грымчак считает, что ГПУ свою работу и вывод сделала.

"Если кто-то с этим не соглашается, то есть суд и прочее. Хотя, вы знаете, я когда летал на вертолете, видел, как сбоку работают пилот и штурман. Я никогда в жизни не сяду за руль этой машины, потому что видеть со стороны, что происходит, и понимать, что происходит, - две большие разницы. Это касается и государственного управления", - подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"На сегодня ответы от ГПУ получены. Главный виновник, это было понятно, - это были российские войска", - резюмировал Грымчак.
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Кто просил корридор у врага?а потом завел туда украинских солдат не напомнит Грымчак?
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коридор был не нужен?
надо было их в кольце оставить ?
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А хто так командував , що люди в кільце попали?!
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Главнокомандующий командовал парадом,тусовался перед камерами
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Какой коридор,от путина?Сам бы туда пошёл?Или других не жалко?
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не надо было в кольце оставлять......надо было в срочном порядке подтягивать арт. бригады(не артистов а артиллерийские)....срочно провдить развед. мероприятия (армейскую,воздушную и артиллерийскую) и обеспечивать отход наших подразделений
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Спочатку завів, а потім просив. І хто саме завів?
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В какой стране мира просят корридор у врага?
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Главный виновник наш какао-бобовый ПОПУАС...шо во время Иловайска вместо командовать войском...переписывало свое майнишко на Самый СЛЕПОЙ ПАНАМСКИЙ ФОНД....бо думало шо Пуйло займет всю Украину.....
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· Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть - вот идеальная жизнь. (c)
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Европа прекрасно знала и знает, кто это сделал. Но лень и накопленный жирок до сих пор мешают признать виновником не только Илловайской трагедии, но и войны в Украине нарассию.

P.S. Но в нарассеи как не было, так и нет офицеров. Звездочки на погонах - не показатель.
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але з нароссією немає дотепер ні візового режиму, ні перервані дипломатичні відносини
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Иди и спи быстро.
Из Гуково никто не стрелял "Градами"? Местные жители Гуково (Ростовская обл.) не выставляли тоже видео обстрелов Украины с территории села?
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Ні, Кремль і кремляді ні до чого. Іхтамнеєт. Онізаблуділісь.
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Мистер очевидность. А кто вообще спрашивает мнение этого ушлёпка Грымчака?! Приспособленец по жизни в мертворожденном министерстве, подельник Туки. Ублюдок ещё тот...Сидел на ТВ эфире, когда наших ребят 9 человек погибло за сутки и ржал целый час...под кайфом или под вискарём...Ему уже в конце передачи ведущий спросил что он употреблял, падлюка.
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Главные виновники гибели сотен тысяч солдат в холодном Днепре при взятии Киева в 1943 году - не придурки Ватутин и Жуков, а вермахт. Главные виновники невыхода сборной Украины из группы на Евро, не жопоногость, а англичане с французами. Главный виновник неубранных дорог зимой - снегопад
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Німеччина принаймі оголосила війну проти сисирії.
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Так однотуровому гениальному полководцу надо было предоставить справку из МИДа Козломордии, чтобы он понял кто агрессор?
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Порох був на посаді на той час аж 1.5 місяця і військо йому досталося трохи рване-голе-босе.
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Бачу зрадоботи не вірять що на Донбасі роССійські війська.
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.. чи чи змогли би "беркутята" БЕЗКАРНО бити Дітей і Онуків на Майдані .. чи могли би ОЛІГАРХИ-ЗЛОДІЇ грабувати 26 років ..Україну без ПРОДАЖНИХ ублюдків .. ? .. які їдять Сало і запивають .. Люди на цій Землі дали їм Життя ВИРОСТИЛИ .. а воно за срібник "працює" на ЗЛОДІЯ ... чи змогли би завести в КОТЛИ - Іловайськ Дебальцеве і ЗНИЩИТИ Героїв-Патріотів з Майдану .. ДУМАЙ Українцю - ВИБИРАЙ владу Розумом ..
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Екзорцист і люцифер - ось такі ніки беруть собі какао вафели.. І за логікою цих шльондр і по рошен методичкам винна європа і зрадоботи... Ну не долбойоби???
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Жаль, придурку, що не можу тебе достати. За наклеп - надавав би тобі по мамризі, виблядку. А з "рошена" - потиснув би маленько горлянку, сволото. Де ти бачив, що я за педро гну лінію??? Обгрунтуй, інакше, покидьку, так і залишишся мерзотою.
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Деды выселяли

"Главный виновник - российские войска", - Гримчак об Иловайской трагедии - Цензор.НЕТ 6582"Главный виновник - российские войска", - Гримчак об Иловайской трагедии - Цензор.НЕТ 6582starshinazapasaAugust 17th, 20:00
После издания "Апостола", своей первой датированной книги, первопечатник Иван Федоров подвергся травле и гонениям и был вынужден бежать из Москвы, опасаясь обвинений в ереси. Сам Иван Фёдоров в послесловии к Львовскому Апостолу 1574 года пишет, что ему пришлось претерпеть очень сильное и частое озлобление по отношению к себе не от царя, а от государственных начальников, священноначальников и учителей, которые ненавидели его, обвиняли Ивана во многих ересях и хотели уничтожить книгопечатание. Эти люди и выгнали Ивана Фёдорова из его родного Отечества, и ему пришлось переселиться в другую страну. Бежал он во Львов, где и умер.

То есть, в великодуховной это с самого первого СМИ так пошло - травить журналюг и вып...зживать их во Львов, обвиняя в ереси, да?

Традиции, чо.

Деды выселяли
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многочисленные жертвы украинцев- главное....создатели , организаторы и исполнители этой бойни- тоже главные ...у смерти нет второстепенных исполнителей
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Я слушал вчера по 112 выступление грымчака -это обычная шоколадная мразь
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.. у Нас ЗАТЯТИХ ...а ЗАВИСНИХ дівчат ... далеко до РОЗУМУ і СОВІСТІ .. воно шо баран на кладці ..
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Тампон Порошенка Гримчак більш нічого мудрішого сказати не може.А хто тримав війська в Іловайську і не дав команди на вихід пока кільце не замкнулось і москальня не окопалась???А приказу не дав твій цукерочний головнокомандуючий!!!А не дав тому,що він складав плани як вивести гроші на офшори і як з пафосом провести парад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главный виновник - российские войска", - Грымчак об Иловайской трагедии
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