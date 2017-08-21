 "Главный виновник - российские войска", - Грымчак об Иловайской трагедии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
"Когда в 2014 году в сентябре-октябре встречался с нашими коллегами, союзниками, пробовал доказать, что на территории Донецкой области находились регулярные части российской армии, - они мне не верили. Поэтому на сегодняшний день материалы были переданы в суд в Гаагу, думаю, мы все равно не так быстро (это докажем, - ред.), ибо любые доказательства надо закрепить экспертизами", - отметил он.
Что касается проверки действий высшего руководства, то Грымчак считает, что ГПУ свою работу и вывод сделала.
"Если кто-то с этим не соглашается, то есть суд и прочее. Хотя, вы знаете, я когда летал на вертолете, видел, как сбоку работают пилот и штурман. Я никогда в жизни не сяду за руль этой машины, потому что видеть со стороны, что происходит, и понимать, что происходит, - две большие разницы. Это касается и государственного управления", - подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.
"На сегодня ответы от ГПУ получены. Главный виновник, это было понятно, - это были российские войска", - резюмировал Грымчак.
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надо было их в кольце оставить ?
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P.S. Но в нарассеи как не было, так и нет офицеров. Звездочки на погонах - не показатель.
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Из Гуково никто не стрелял "Градами"? Местные жители Гуково (Ростовская обл.) не выставляли тоже видео обстрелов Украины с территории села?
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11.10.14 13:06 Муженко и Гелетей знали о наступлении войск РФ, но обрекли солдат на кровавый прорыв, - Бутусов про Иловайск
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starshinazapasaAugust 17th, 20:00
После издания "Апостола", своей первой датированной книги, первопечатник Иван Федоров подвергся травле и гонениям и был вынужден бежать из Москвы, опасаясь обвинений в ереси. Сам Иван Фёдоров в послесловии к Львовскому Апостолу 1574 года пишет, что ему пришлось претерпеть очень сильное и частое озлобление по отношению к себе не от царя, а от государственных начальников, священноначальников и учителей, которые ненавидели его, обвиняли Ивана во многих ересях и хотели уничтожить книгопечатание. Эти люди и выгнали Ивана Фёдорова из его родного Отечества, и ему пришлось переселиться в другую страну. Бежал он во Львов, где и умер.
То есть, в великодуховной это с самого первого СМИ так пошло - травить журналюг и вып...зживать их во Львов, обвиняя в ереси, да?
Традиции, чо.
Деды выселяли
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