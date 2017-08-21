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 Политика Украины
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Все про:грузы (194) коррупция (7407) перевозки (211) тарифы (1487) Укрзализныця (1183)

 "Укрзализныця" может говорить о повышении тарифов только после того, как поборет коррупцию, - нардеп

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За последние три года УЗ дополнительно получила 20 млрд грн и теперь НАБУ не может их найти, отметил парламентарий

Новое руководство "Укрзализныци" заявило о намерении поднять тарифы на грузовые перевозки сразу на 22%, что больно ударит по всем грузоотправителям. Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.

"Начинать надо с программы повышения операционной эффективности и предотвращения коррупции в самой "Укрзализныце", а также с отчета о том, куда подевались деньги от предыдущих повышений тарифов", - сказал он в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина", пишет "Сегодня".

Гусак напомнил, что за последние три года за счет большого повышения тарифов в 2015-2016 годах УЗ дополнительно получила 20 млрд грн, "и сейчас эти деньги ищет НАБУ и не все может найти".

"Только после того, как мы увидим комплексные меры по предотвращению коррупции, по улучшению эффективности УЗ, можно начинать обсуждать повышение тарифов. Потому что сейчас нет уверенности, что эти деньги будут использованы по назначению", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, Войцех Бальчун был отправлен в отставку с должности главы УЗ именно потому, что он не связывал свою жизнь с Украиной и оказался не готов сделать "Укрзализныцю" успешной.

"Его отставка еще раз подтвердила, что практика назначения иностранцев - людей, которые не связывают свою жизнь с Украиной - на высокие должности, не приносит результата. Прорыва не произошло", - добавил Гусак.

Напомним, 9 августа Кабинет министров уволил Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Премьер-министр Владимир Гройсман перед новым руководством "Укрзализныци" поставил задачу разобраться в системе распределения грузовых вагонов и ликвидировать коррупционную составляющую в этом процессе.
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Да уж. Если коррупцию хтоя бы процентов на 50 срезать то и тарифы повышать не надо! Об этом не думал нардеп? За яйца своих коллег Дубневичей возьмите....
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Це не справа нардепа лізти в управління державною компанією. Вантажні тарифи мають бути збільшені до рівня Польщі, тобто в 3,5-4 рази! Долар подорожчав втричі, а тариф піднявся тільки на 15% і це дозволяє олігархам возити своє вугілля та зерно нижче собівартості послуг! Цю ситуацію потрібно виправляти негайно, що і робив Бальчун, чим домігся скорочення збитків на більш ніж 17 млрд грн з рік. А цей депутат - сука, продажна сука і тварь яка працює на мафію та олігархів.
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Тобто за лоргікою цього барижного тампакса ми вже провели деолігархізацію?? А ті що лишились справно платять податки в казну, а не розвалюють краіну??
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"За последние три года УЗ дополнительно получила 20 млрд грн и теперь НАБУ не может их найти,Источник: https://censor.net.ua/n452443" - ахаха, увеличте зарплаты "специалистам" из набу.
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Наконец то поляка выгнали,теперь там наши ,можно повышать тарифы
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Уже. Поляк повысил. Получил 20 млрд. Сбежал. Денег нет.
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Я же и говорю,поляк все украл,сейчас УЗ вернулась к Ахметова,он всем раздачи деньги,по штуки баксов
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вагоны принадлежат частникам, те поднимают тарифы. Государство виновато в коррупции. Где тут последовательная связь ?
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Победили поляка,значит победили коррупцию))))
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Бальчун смеётся над нами...Это его самые успешные гастроли...за 200 рабочих дней, 1.5 ляма Евро!!!
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Да, обворовал аборигенов, а они его до сих пор за божество считают!
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Кто знает это Путин виноват на счет повышение тарифа или ,или не Путин.
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А взагалі це черговий висер проплаченоі шльорндри олігархів, хай приведе статистику підвищення оплати пасажирських перевезень і грузових... Як і про розподілення вагонів - які просто хочуть першочергово і нахаляву віддавати олігархам!!! Шоколадна піздьож і брехня тягне краіну на дно(((
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Соя нафиг нам государственные органы которые ни на что не влияют)))
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Бактибаев что уже и дворников с савушкино продлкючать стали??) денег нет - но вы держитесь)))
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Панове путают "страна" и "государство". Страна у вас прекрасная, а вот государство - очень плохое.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" может говорить о повышении тарифов только после того, как поборет коррупцию, - нардеп
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