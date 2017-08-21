 В оккупированном Крыму силовики запугивали владельца базы отдыха перед акцией крымских татар, - Смедляев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев в комментарии телеканалу " 112 Украина ".
"Никакого там оружия нет, не было и не будет. До этого уже несколько раз представители "правопохоронных" органов приходили, пытались запугать владельца заведения. Говорили, что у него ничего не получится. Я спрашивал у представителей Карасувбазарской полиции, откуда такая информация, - там без комментариев. Нет там ни взрывных веществ, ничего другого, просто целенаправленная провокация по недопущению того, чтоб крымские татары собрались вместе", - заявил Смедляев.
Также Смедляев добавил, что на задержанного Бекира Умерова составили админпротокол.
"Сначала его держали там, на базе. Наверное, пытались опросить на месте. Потом его вывезли в Белогорское районное отделение полиции, там, после некоторых мытарств, ему удалось, чтобы допустили правозащитника-юриста. Там опросили, составили протокол об административном правонарушении о якобы "оскорблении какого-то лица". Очевидно, что будет суд", - заявил Смедляев.
Как сообщалось, накануне в оккупированном Крыму ФСБ России заблокировала базу отдыха "Ковбой" в с. Акъ-Къая ("Белая скала") близ г. Карасувбазара (ныне Белогорск) перед памятной акцией, приуроченной к массовым митингам крымских татар в Москве летом 1987 г. Объявленная российскими силовиками причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "схрона с оружием". Перед базой задержали Бекира Умерова - одного из организаторов мероприятия.
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