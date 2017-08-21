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 Политика Украины
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 В оккупированном Крыму силовики запугивали владельца базы отдыха перед акцией крымских татар, - Смедляев

крым карта

В оккупированном Крыму российские силовики запугивали владельца базы отдыха "Ковбой" в Белой Скале, чтобы не допустить проведения акции крымских татар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев в комментарии телеканалу " 112 Украина ".

"Никакого там оружия нет, не было и не будет. До этого уже несколько раз представители "правопохоронных" органов приходили, пытались запугать владельца заведения. Говорили, что у него ничего не получится. Я спрашивал у представителей Карасувбазарской полиции, откуда такая информация, - там без комментариев. Нет там ни взрывных веществ, ничего другого, просто целенаправленная провокация по недопущению того, чтоб крымские татары собрались вместе", - заявил Смедляев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

Также Смедляев добавил, что на задержанного Бекира Умерова составили админпротокол.

"Сначала его держали там, на базе. Наверное, пытались опросить на месте. Потом его вывезли в Белогорское районное отделение полиции, там, после некоторых мытарств, ему удалось, чтобы допустили правозащитника-юриста. Там опросили, составили протокол об административном правонарушении о якобы "оскорблении какого-то лица". Очевидно, что будет суд", - заявил Смедляев.

Как сообщалось, накануне в оккупированном Крыму ФСБ России заблокировала базу отдыха "Ковбой" в с. Акъ-Къая ("Белая скала") близ г. Карасувбазара (ныне Белогорск) перед памятной акцией, приуроченной к массовым митингам крымских татар в Москве летом 1987 г. Объявленная российскими силовиками причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "схрона с оружием". Перед базой задержали Бекира Умерова - одного из организаторов мероприятия.

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Им просто база понравилась.владельца на нары за терроризм
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Запугивают владельца? Ай как не хорошо... Надо к Путингу взывать значит!

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пресмыкаться - это национальная забава мокшанских племен уже несколько столетий подряд, другой жизни они не понимают и не хотят, отторгая все человеческое, как чужеродное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму силовики запугивали владельца базы отдыха перед акцией крымских татар, - Смедляев
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