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 Спасатели до сих пор тушат лесной пожар на Житомирщине

пожар

В Олевском районе Житомирской области продолжается тушение лесного пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7часов утра 21 августа продолжается тушение отдельных очагов.

Отмечается, что координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Управления ГСЧС в Житомирской области.

Напомним, вчера, 20 августа, вблизи с. Копище Олевского района около 14:55 на территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в лесу на Житомирщине распространился на 122 га

К ликвидации пожара было привлечено 34 ед. тех. и 192 чел., из них от ГСЧС 5 ед. тех. и 22 чел., в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8, от лесного хозяйства 29 ед. тех. и 170 чел.

Авиацией ГСЧС была осуществлена ​​воздушная разведка и выполнено 10 сбросов воды (38 т) в местах интенсивного горения.





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