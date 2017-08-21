 Трюдо о террористах: Они хотят посеять страх и недоверие, но эти трусы никогда не возьмут верх

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавние кровавые теракты в Испании и Буркина-Фасо.
"Эти недавние теракты - позорные. Они имеют целью разделить международное сообщество, настраивая соседей друг против друга, посеять страх и недоверие. Но эти трусы не победят", - сказал Трюдо.
Он подчеркнул, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенным и сильным".
"Мы будем уверенными в наших ценностях, ценностях любви, принятия и силы через многообразие. Друзья, на волне террора никогда не забывайте о том, кем мы являемся", - отметил канадский премьер.
Напомним, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
За несколько дней до этого в столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате атаки исламистов на ресторан погибли 17 человек, восемь получили ранения.
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"Он подчеркнул, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенным и сильным"."
Источник: https://censor.net.ua/n452439
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Через аффилированные фирмы были переведены «тысячи фунтов» наличными 32-летнему американскому экстремисту Мохамеду Элшинави в американский штат Мэриленд. В частности, для совершения преступной схемы была использована компания Ibacstel Electronics, через которую отправили в общей сложности $7,7 тыс. Эти деньги были предназначены «для нанесения ущерба или проведения террористического нападения в США». Операции ИГ, которые проходят через Кардифф, включают в себя заказы на «блокировки багов» (ошибок в компьютерных системах. - РБК), а также на программное обеспечение, помогающее запускать ракеты.
Документы американских судов, которые также оказались в распоряжении издания, показывают путь, который прошли связанные с уэльскими компаниями люди для маскировки своих действий.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/556681.html
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