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 Трюдо о террористах: Они хотят посеять страх и недоверие, но эти трусы никогда не возьмут верх

трюдо

Террористы пытаются запугать мировое сообщество и посеять раздор, но они никогда не смогут достичь своей цели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавние кровавые теракты в Испании и Буркина-Фасо.

"Эти недавние теракты - позорные. Они имеют целью разделить международное сообщество, настраивая соседей друг против друга, посеять страх и недоверие. Но эти трусы не победят", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенным и сильным".

"Мы будем уверенными в наших ценностях, ценностях любви, принятия и силы через многообразие. Друзья, на волне террора никогда не забывайте о том, кем мы являемся", - отметил канадский премьер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

Напомним, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
За несколько дней до этого в столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате атаки исламистов на ресторан погибли 17 человек, восемь получили ранения.

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То виключіть державу-терорист рашку із лав людства. Чи хоча б з ООН для початку.
"Он подчеркнул, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенным и сильным"."

Источник: https://censor.net.ua/n452439
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вже взяли верх,чи терорист путін не счітається?
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Ну так все поступки кацапов всегда трусливые и позорные.
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Путин засылая террористов , хочет что бы Европа присоединилась с нему для борьбы с его террористами. Как то "исламские "террористы оставили рашу в покое, не смотря что раша убивает сотни тысяч мусульман в Сирии.
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Организация «Исламское государство» (ИГ) финансировала свои теракты в западных странах и доставила военное оборудование для атак в Испанию через сеть компаний, работающих в уэльском Кардиффе. Об этом пишет газета The Sunday Times, которая ознакомилась с документами ФБР.
Через аффилированные фирмы были переведены «тысячи фунтов» наличными 32-летнему американскому экстремисту Мохамеду Элшинави в американский штат Мэриленд. В частности, для совершения преступной схемы была использована компания Ibacstel Electronics, через которую отправили в общей сложности $7,7 тыс. Эти деньги были предназначены «для нанесения ущерба или проведения террористического нападения в США». Операции ИГ, которые проходят через Кардифф, включают в себя заказы на «блокировки багов» (ошибок в компьютерных системах. - РБК), а также на программное обеспечение, помогающее запускать ракеты.
Документы американских судов, которые также оказались в распоряжении издания, показывают путь, который прошли связанные с уэльскими компаниями люди для маскировки своих действий.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/556681.html
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